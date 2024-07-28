Обстрел Голанских высот, переговоры Лаврова в Малайзии, состояние заразившихся лихорадкой Западного Нила в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 28 июля.
- Заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы рассказал о состоянии заразившихся лихорадкой Западного Нила татарстанцев. Одного уже выписали. «Три пациента в среднем, тяжелом состоянии находятся в стационаре, один — в отделении интенсивной терапии, у него поражение серозных оболочек мозга», — сообщил Рустам Фахуртдинов. Все заболевшие — жители Татарстана, которые никуда не выезжали. Источник заражения неизвестен.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некоторые элементы церемонии открытия Олимпиады в Париже отвратительными и противоречащими российскому законодательству. Он отметил, что церемония не могла быть организована без ведома Международного олимпийского комитета. По мнению Пескова, это свидетельствует о том, что МОК встал на скользкую дорожку. Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом.
- Персональные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, были украдены и опубликованы в социальных сетях. В открытом доступе оказались результаты анализов крови спортсменов, идентификаторы и пароли для доступа к различным сервисам. Также были раскрыты другие данные, в том числе отслуживших в армии. Французское управление по борьбе с киберпреступностью принимает меры по удалению данных.
- В поселке на территории Голанских высот на футбольную площадку, где играли дети, упала ракета. Территория контролируется Израилем. 12 человек погибли, десятки пострадали. Израиль заявил, что ливанское движение «Хезболла» нанесло удар ракетой иранского производства. По версии «Хезболлы», на территорию площадки, на которой играли дети упала, ракета системы противовоздушной обороны Израиля. Глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что страна приближается к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном.
- В Куала-Лумпуре прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. По итогам визита в Малайзию Лавров заявил, что размещение ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности региона.
- У Михаила Ходорковского* накопилась задолженность на сумму более 17,4 млрд рублей. Она включает в себя неоплаченные штрафы за нарушения правил деятельности иноагента, сборы, госпошлины и налоги. В отношении него возбуждено восемь исполнительных производств по взысканию почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, более 1,2 млрд рублей сборов и госпошлины, а также штрафов по ст. 19.34 КоАП РФ.
- В Миассе начали превентивные меры из-за сильных ливней: контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов, чтобы не допустить перелива Иремельского водохранилища. Сброс воды может привести к подтоплению некоторых домов вдоль реки Миасс.
- За ночь перехвачены и уничтожены семь БПЛА, сообщили в Минобороны России: пять над Белгородской областью, два — над Курской.
- После атаки беспилотников в деревне Полевая Курской области загорелась нефтебаза, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В ликвидации пожара задействованы 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Пострадавших по предварительным данным нет.
Рената Валеева
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