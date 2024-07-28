Мрачное путешествие потерянного поколения: война, разочарование и бунт

Книга этой недели — «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина

Фото: Реальное время

Ровно 110 лет назад боснийский серб Гаврило Принцип убил наследника Австро-Венгрии, эрцгерцога Франца Фердинанда. С этого началась Первая мировая война, которая фактически определила события всего XX века. Этот переломный момент в истории человечества нашел больше отражение в европейской и американской литературе. Первая мировая война породила то, что позже назовут потерянным поколением. Обычно первый из писателей этой эпохи, который приходит на ум, — это Эрих Мария Ремарк. Или Эрнест Хемингуэй. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова в качестве книги этой недели взяла произведение Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи». Он тоже представитель потерянного поколения и, в отличие от своих немецких и американских коллег, очень неоднозначный. Но не менее интересный.

Тотальное разочарование в жизни

Термин «потерянное поколение» принято употреблять в отношении людей, которые достигли совершеннолетия во время или сразу после Первой мировой войны. Эта война стала одной из самых ужасных в современной истории. Она оставила неизгладимый след на психике выживших. Потерянное поколение чувствовало себя дезориентированным, блуждающим, лишенным направления. Испытывало духовное отчуждение в мире, который казался безнадежно провинциальным и материалистическим.

В литературе этот термин также используется для описания группы известных авторов и поэтов, включая Эрнеста Хемингуэя, Гертруду Стайн, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Эриха Марии Ремарка и Томаса Стернза Элиота. Их работы часто изображали внутреннюю борьбу современников. Эти писатели выразили мифологизированные версии своих жизней. Они показывали декадентский и саморазрушительный образ жизни героев, которые вели беспечное существование, полное вечеринок и пьянства.

Луи-Фердинанд Селин, настоящее имя которого Луи-Фердинанд Детуш, был одним из ярчайших представителей потерянного поколения Франции. Он родился в 1894 году, пережил ужасы Первой мировой войны, что отразилось на его творчестве. В своих произведениях Селин часто изображал мир, полный страданий, смерти и отчаяния. Писатель выделялся среди современников не только талантом, но и уникальным стилем, который отличался прямотой и жесткостью. Его письмо было насыщено разговорной речью, ироничными замечаниями и мрачными описаниями. Это производило сильный эффект на читателя и делало произведения Селина необычайно реалистичными.

Человек в поисках света

Роман «Путешествие на край ночи» рассказывает историю молодого француза Фердинанда Бардаму, альтер-эго самого Селина. История начинается с того, что Фердинанд Бардаму полный энтузиазма отправляется на Первую мировую войну. Он быстро понимает, что война — это жестокая бойня. Бардаму получает ранение и попадает в госпиталь. Там он сталкивается с безразличием и жестокостью медперсонала, что лишь усиливает его разочарование в людях и жизни.

После возвращения с фронта Бардаму отправляется в Африку, надеясь найти там лучшее будущее. Однако вместо этого молодой человек попадает в колонию, где сталкивается с тяжелыми условиями труда, болезнями и коррупцией. Его пребывание в Африке заканчивается бегством от безысходности и ужаса. Следующим пунктом его путешествия становится Америка. Там Бардаму пытается найти работу и хоть какое-то место в обществе. В США он работает на конвейере в Детройте, но вновь разочаровывается. В этот раз в американской мечте и системе. Отчаянно пытаясь найти свое место в мире, Бардаму возвращается во Францию, где работает врачом в бедном районе Парижа.

Французский писатель Луи-Фердинанд Селин. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Каждый этап его путешествия — это новый слой разочарования и осознания того, что мир полон жестокости, несправедливости и бессмысленности. Роман пропитан чувством экзистенциального отчаяния, которое пронизывает все аспекты жизни Бардаму. Его попытки найти смысл и счастье — тщетны, а жизнь кажется бесконечным путешествием на край ночи, где нет ни света, ни надежды.

Темы ненависти и выживания занимают центральное место в романе. Война представлена как непреодолимая сила. Она превращает обычного человека в животное, которое стремится лишь к выживанию. Для бедных война всегда несет наибольшие страдания.

«Путешествие на край ночи» было опубликовано в октябре 1932 года, оно сразу же вызвало широкий резонанс. Книга привлекла внимание критиков и читателей по всему политическому спектру. Некоторые восхищались ее анархистскими, антиколониальными и антимилитаристскими темами, в то время как другие критиковали ее за циничные, издевательские признания человека без мужества и благородства. В год выхода книга была удостоена премии Ренодо. Сегодня роман «Путешествие на край ночи» считается одним из величайших произведений европейской литературы.

Первый автор, которого отменили

Селин был, пожалуй, первым автором, которого затронула культура отмены еще до ее появления. Он фактически был изгоем. И небезосновательно. Французское общество отвернулась от своего талантливого современника по двум причинам. Во-первых, он поддерживал правительство Виши во время нацистской оккупации (это основная причина). А во-вторых, творчество Селина невозможно обсуждать без упоминания его антисемитизма. Селин был автором нескольких антисемитских памфлетов, написанных в конце 1930-х и начале 1940-х годов, которые сделали его одной из самых противоречивых фигур в литературе. Эти памфлеты были полны ненависти и ярости настолько, что их искренность даже ставилась под сомнение некоторыми современниками.

Несмотря на свою литературную значимость, Селин оставил двойственное наследие. С одной стороны, его произведения, такие как «Путешествие на край ночи», признаны шедеврами и оказали значительное влияние на последующие поколения писателей. С другой стороны, его антисемитские взгляды и тексты вызывают отвращение и осуждение.

Новое произведение Селина «Война», которое было недавно найдено и затем опубликовано, вновь вызвало бурные споры о том, можно ли отделить литературную ценность его работ от его антисемитских взглядов. При этом в «Войне» Селин описывает ужасы Первой мировой с такой силой и реализмом, что другие известные описания окопов кажутся искусственными.

Издательство: «Пламень»

Перевод: Ю. Корнеев, Д. Катаева

Количество страниц: 656

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».