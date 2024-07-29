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«Мода на электромобили постоянно меняется»: Zeekr «подвинул» Tesla, а «Москвич» — Evolute

00:00, 29.07.2024

Как изменилась расстановка сил на российском рынке электрокаров

«Мода на электромобили постоянно меняется»: Zeekr «подвинул» Tesla, а «Москвич» — Evolute
По оценкам BusinesStat, за 2019–2023 годы продажи электромобилей в России выросли почти в 49 раз. Фото: Реальное время

Российский рынок электромобилей продолжает расти, но пока в основном за счет новых китайских брендов. Из автомобилей российской сборки продажи нарастил «Москвич», который теперь составляет конкуренцию электрокару Evolute. К концу 2024 года на рынок обещает выйти Lada e-Largus, а в 2025 году — «Атом». К 2030-му каждый десятый из выпускаемых в России автомобилей должен быть электрическим. Какие бренды пришли на смену некогда популярным Tesla и Nissan Leaf, насколько инфраструктура Татарстана готова к массовому нашествию электромобилей и что сегодня чаще выбирают татарстанцы — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Zeekr, Evolute и китайский Volkswagen: что покупают россияне в 2024 году?

Продажи электромобилей в России в первом полугодии 2024 года выросли почти в 2,4 раза по сравнению с первой половиной прошлого года — с 4,5 тысячи до 10,6 тысячи электрокаров. При этом в июне рост был минимальным — на 1,7% до 1078 единиц, рассказал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.

Самым продаваемым электрокаром остается Zeekr (4510 авто), на втором месте Evolute (800), на третьем — Volkswagen (790), но продажи двух последних сокращаются. Зато в 5,4 раза выросли продажи «Москвича». Tesla также продолжает терять позиции на российской рынке.

Топ-5 марок электромобилей за первое полугодие 2024 года

Марка электромобиля

Количество авто, шт

Динамика

1

Zeekr

4510

рост в 15,7 раза

2

Evolute

800

-7,8%

3

Volkswagen

790

-14,3%

4

«Москвич»

712

рост в 5,4 раза

5

Tesla

502

-21,3%

Данные «Автостат Инфо»

В топ-5 самых популярных моделей на российском рынке электрокаров — Zeekr 001, Zeekr X и Zeekr 009.

Топ-5 моделей электромобилей за первое полугодие 2024 года

Модель электромобиля

Количество авто, шт

Динамика

1

Zeekr 001

2867

рост почти в 10 раз

2

Zeekr X

993

в первой половине 2023-го модели не было

3

«Москвич 3е»

712

рост в 5,4 раза

4

Zeekr 009

457

-

5

FAW Bestune Nat

449

-

Данные «Автостат Инфо»

— Иномарки европейского и американского происхождения откровенно уступили свое место маркам и моделям электричек из Поднебесной. Кстати, даже часть завозимых по параллельному импорту кроссоверов Tesla Model Y и Volkswagen ID6 идут с филиалов этих компаний в КНР, — говорит Климнов.

    Ближе к концу года свое слово должны будут сказать и отечественные производители типа Lada e-Largus . «И уж тем более они должны будут развернуться в 2025 году», — считает эксперт.

    К 2030 году каждый десятый российский автомобиль должен быть электрическим

    По оценкам BusinesStat, за 2019–2023 годы продажи электромобилей в России выросли почти в 49 раз. Однако санкции вызвали уход с российского рынка крупных зарубежных игроков — Volkswagen AG, VAG, General Motors, Stellantis, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz. В то же время эти бренды продолжили ввозить в страну в рамках параллельного импорта. Ассортимент электрокаров пополнили китайские производители, предлагающие продукцию в разных ценовых сегментах, и российские компании, начавшие серийную сборку электрокаров внутри страны.

    Согласно «Концепции производства и развития электротранспорта в России», к концу 2024 года планируется произвести 17 500 электромобилей. К 2025 году в стране будут собирать около 44 000 легковых электрокаров. К 2030 году каждый десятый из выпускаемых в России автомобилей должен быть электрическим.

    Российский рынок ждет выхода отечественных электромобилей — «Атом» АО «Кама», «Амберавто» калининградского автосборочного предприятия «Автотор» и Lada e-Largus АвтоВАЗа. Максим Платонов / realnoevremya.ru

    До недавнего времени в сегменте российских легковых электромобилей преобладали лицензионные копии китайских марок, такие как «Москвич 3e» и Evolute. В начале 2024 года машины отечественной сборки вошли в пятерку лидеров, однако по объемам продаж они все еще уступают китайским брендам. Изменить ситуацию должен выход новых марок. Пока что известно про три из них: «Атом» от АО «Кама», «Амберавто» калининградского автосборочного предприятия «Автотор» и Lada e-Largus АвтоВАЗа.

    «Авито Авто»: продажи электрокаров в Татарстане выросли более чем в 2 раза

    По сравнению со II кварталом 2023 года продажи в сегменте электрокаров выросли на 109,8%. За II квартал рост составил 8,2%. Средняя цена электрокара с пробегом составила 4,5 млн рублей, говорится в сообщении «Авито Авто».

    Лидером по продажам в республике среди марок стала китайская Zeekr. На ее долю пришлось 41,28% от всех продаж. Tesla заняла второе место с долей 13,37%. Третью строку занимает Nissan с долей 8,14%. Далее следуют Volkswagen (6,98%) и BYD (5,23%).

    В Татарстане Tesla уступили первое место китайскому бренду Zeekr. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

    Среди моделей лидером стал китайский 5-дверный спортивный электромобиль Zeekr 001. Его доля в продажах составила 19,77%. На втором месте — городской внедорожник Zeekr X с долей в 11,63%. Третье место занял Nissan Leaf с долей 7,56%. Эта модель является самой бюджетной в топ-5 и единственной стоимостью до миллиона рублей. Ее средняя цена — 949 тыс. рублей. Четвертое место досталось Tesla Model 3 (6,4%), а пятое — Zeekr 007 (4,65%), рассказали «Реальному времени» эксперты «Авито Авто».

    Электрокар — больше не диковинка, а средство передвижения

    — Рынок электромобилей определенно растет, как в целом по стране, так и в нашем регионе. Исторически в Татарстане неплохо развита инфраструктура зарядных станций, вводятся меры поддержки для владельцев электротранспорта — отмена транспортного налога, бесплатный проезд по платным трассам, бесплатные муниципальные парковки. Люди, которые с опаской смотрели на владельцев электрокаров, общаются между собой и понимают, что владеть электромобилем выгодно и не так страшно, как казалось, — говорит представитель компании «Автокитай» Марат Замалутдинов. — Электромобиль — это уже не диковинка, которая вызывает удивление и привлекает внимание, как это было раньше.

    При этом мода на модели электромобилей постоянно меняется: «Если раньше чаще покупали Volkswagen, Tesla, Zeekr, то сейчас больше пользуются спросом Lixiang, Voyah и другие новинки китайского автопрома», — отмечает Замалутдинов.

    — Если раньше были популярны чистые электрокары, то сейчас предпочтения отдают последовательным гибридам. Учитывая короткий летний сезон в России, они более универсальны и меньше зависят от зарядных станций, — объясняет он.

    В Татарстане, по его оценкам, инфраструктура зарядных станций развита неплохо, и ситуация гораздо лучше, чем в большинстве регионов России: «Можно без проблем передвигаться по республике и не бояться, что останешься с пустой батареей».

    В Татарстане инфраструктура зарядных станций развита, по оценкам участников рынка, неплохо. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

    — Из того, что можно и нужно изменить в республике, — это установка индивидуальных зарядных станций на частных парковочных местах. Часто клиенты готовы купить авто, но прозондировав почву с управляющей компанией или ТСЖ, встречают сопротивление со стороны жильцов, председателей, руководителей управляющей компании. Зачастую те просто не хотят вникать и отказывают в установке станций, — говорит Марат Замалутдинов. — Официальный путь существует, но он тернист и сложен. Нужно собрать подписи всех жильцов, запросить дополнительную мощность у сетевой компании. Не каждый готов возиться с этим. Нужно вносить изменения в жилищный кодекс, которые бы упростили эту процедуру.

    Из того, что можно и нужно изменить в республике, — это установка индивидуальных зарядных станций на частных парковочных местах. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

    В компании ТТС сегодня представлены электромобили брендов Evolute, Voyah и Ora, прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе компании. Автомобили на электрическом двигателе также есть у «Москвича» и Chery — это «Москвич 3е», Chery Tiggo 7 pro и Tiggo 8 pro.

    — В первом полугодии 2024 года чаще всего наши клиенты выбирали электромобили Evolute i-Space, Voyah Free, Evolute i-JET и Evolute i-PRO. Притом что дилерский центр Evolute открылся только в марте этого года, — отметили в пресс-службе ТТС.

    Рост продаж электрокаров по сети ТТС по сравнению с прошлым годом увеличился в несколько раз. В первую очередь, потому что стало больше предложений: на рынке появились новые интересные модели. Среди электрокаров с пробегом популярны Zeekr и Lixiang, а также электромобили европейских производителей.

    По прогнозам BusinesStat, в ближайшие годы рост продаж электромобилей в России продолжится, однако он будет сдерживаться высокой ценой новых электрокаров по сравнению с подержанными и авто с двигателями внутреннего сгорания.

    Юлия Гараева

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    Аналитика Татарстан

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