В Каму выпустили 200 тысяч мальков краснокнижной стерляди

Выпуск состоялся в рамках соглашения с Росприроднадзором. Акция поможет восстановить водные ресурсы

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Куйбышевское водохранилище пополнили 200 тысяч мальков редкой стерляди. Краснокнижную рыбу доставили на берег Камы на специальном транспорте из Адыгеи. Чтобы мальки комфортно перенесли дорогу в две тысячи километров, специалисты замеряли в емкости кислород, температуру и при необходимости меняли воду. Акцию по зарыблению реки организовало нижнекамское предприятие СИБУРа. За тем, как двухмесячные мальки весом всего три грамма отправляются в большое плавание, наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Это не только вопрос сохранения вида, но и биоразнообразия»



Зарыбление Камы мальками стерляди уже давно стало не просто экологической акцией, а незабываемым праздником для детей и взрослых. Прикоснуться к живой природе, увидеть своими глазами, как совсем крохотные рыбки обретают свой дом, могут не только сотрудники предприятия и их дети, а также ученики Бетькинской школы.

Зарыбление Камы мальками стерляди уже давно стало не просто экологической акцией, а незабываемым праздником для детей и взрослых. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В Нижнекамске много зеленых, интересных пространств. Мы все любим экологию, свой город, стараемся внести частичку, чтобы оставить свое наследие, продолжить дело, начатое первостроителями, созидать вместе с городом. Мы, как команда «Нижнекамскнефтехима», жители этого города, стараемся возобновлять и сохранять ресурсы сразу по нескольким направлениям. Это и посадка деревьев, и раздельный сбор мусора, и возобновление водных ресурсов, — подчеркнул генеральный директор предприятия Марат Фаляхов.



По его словам, до 2027 года предприятие выпустит в Каму один миллион штук стерляди. Мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов входит в Соглашение о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, подписанное в 2022 году.

До 2027 года предприятие выпустит в Каму один миллион штук стерляди. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Сегодня мы вместе с детьми проводим яркое и радостное мероприятие — выпускаем мальков. Это одно из масштабных природоохранных мероприятий, которое проходит в рамках соглашения с Росприроднадзором. За три года мы выпустили в Каму уже 600 тысяч молоди рыбы. Помимо этого, мы проводим крупные технические мероприятия. К ним можно отнести третий этап модернизации биологических очистных сооружений и реконструкцию полигона промышленных отходов и другие, — добавил Марат Фаляхов.



Как отметили представители Росприроднадзора, под чьим чутким контролем проходило зарыбление Камы, на уменьшение популяции рыбы повлияло множество факторов, браконьерство в том числе. Именно стерлядь играет ключевую роль в поддержании баланса и улучшении качества воды.



Стерлядь играет ключевую роль в поддержании баланса и улучшении качества воды. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это очень полезная акция. Стерлядь участвует в очищении воды, поддерживает растительный мир в реке. Сохранение стерляди — это не только вопрос сохранения вида, но и в целом биоразнообразия, экологической устойчивости водных экосистем, — сказала государственный инспектор Росприроднадзора Надежда Абрамова.

«Рыбка сейчас чувствует себя активно, дорогу перенесла хорошо»



Чтобы заселиться в новый дом, осетровым пришлось преодолеть две тысячи километров из другого региона. Привезли молодь из Республики Адыгея. Чтобы мальки добрались до Камы в целости и сохранности, специалисты внимательно следили за их состоянием — постоянно измеряли температуру воды и объем кислорода в емкости.

Чтобы заселиться в новый дом, осетровым пришлось преодолеть две тысячи километров из другого региона. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В пути мы пробыли полтора дня. Рыбу в машину загружали ручным способом — на вес. Передвигались мальки в специализированном транспорте, оснащенном кислородом, проливными и сливными устройствами. Восемь раз останавливались в дороге. Утром, когда приехали на место, то снова выровняли температуру воды, чтобы стерлядь не получила гидроудар. Рыбка сейчас чувствует себя активно, дорогу перенесла хорошо, как и мы, — с улыбкой сказал предприниматель Герман Магин.



Место для выпуска мальков выбрано не случайно. В Куйбышевском водохранилище есть хорошая кормовая база для стерляди, поэтому высока вероятность, что малыши приживутся и размножатся. Каждый участник акции мог выловить молодь сачком из специального бассейна, затем опустить в аквариум с водой и выпустить на волю. Однако поймать любопытных малышей, которые то и дело высовывали свои длинные носики из воды, было не так-то и просто. Шустрые мальки постоянно ускользали от юных рыбаков.

Каждый участник акции мог выловить молодь сачком из специального бассейна, затем опустить в аквариум с водой и выпустить на волю. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Они такие маленькие и миленькие, — не сдерживали эмоций сестры Вика и Даша.



Выпускать молодь вместе с участниками приехал известный экоблогер Георгий Каваносян. После того как последняя рыбка отправилась в большое плавание, звездный гость провел для детей экологический урок.



— Я поучаствовал во всех видах волонтерства, которые есть в нашей стране. У меня на канале есть 22 видеоролика, которые посвящены экологическому мониторингу, тушению лесных пожаров и другим активностям. Но про зарыбление ничего нет, поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этой акции. 200 тысяч мальков выпускают сегодня, за пять лет — миллион. И уже есть обратная связь. Росрыболовство говорит, что от 60 до 80% стерляди в этом районе — это уже рыба, которая попала в акваторию реки в виде малька. Такие точечные вещи, как геоинжиниринг, сегодня происходят под надзором ученых. Так и должно быть, — рассказал в интервью «Реальному времени» Георгий Каваносян.

Выпускать молодь вместе с участниками приехал известный экоблогер Георгий Каваносян. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Вживую увидеть и запустить рыбу — очень интересно»



Начинающий блогер второклассница Самира Ткачева боялась упустить самое интересное. Девочка старалась все запечатлеть на свой телефон, чтобы поделиться со своими подписчиками.



— Рыбки очень красивые, подвижные и смешные. Мне также понравился экоурок с блогером. Я тоже стараюсь сохранять природу, дома бережно использую воду, сортирую пластик, чтобы сдать на переработку, — сказала девочка, снимая мальков на видеокамеру.

В Куйбышевском водохранилище есть хорошая кормовая база для стерляди, поэтому высока вероятность, что малыши приживутся и размножатся. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Учитель начальных классов Бетькинской школы Татьяна Столярова призналась, что с удовольствием окунулась в детство вместе со своими воспитанниками.



— Интересно, поучительно. Я вместе с ребятами узнала много новой информации. А дети поняли, что из этих мальков вырастают ценные породы рыб. Это важно для будущих поколений, — сказала она.



— Мы не первый год участвуем в этом мероприятии. Если в прошлом году были ученики хореографического коллектива «Радуга», то в этот раз мы пригласили детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Мы решили сделать им такой подарок. Вживую увидеть и запустить рыбу в Каму — очень интересно, — отметила заместитель директора по воспитательной работе Бетькинской школы Гулия Мутагирова.

Увидеть своими глазами, как совсем крохотные рыбки обретают свой дом, могут не только сотрудники предприятия и их дети, а также ученики Бетькинской школы. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Среди участников акции были и представители Общественного совета НКНХ, которые также отметили вклад предприятия в экологию региона и продвижение экологической культуры среди подрастающего поколения.



— Я, как человек, которому небезразлично все, что происходит в Нижнекамске, очень хотела принять участие в этой акции. Очень рада видеть детей, среди которых есть и мои ученики. Ребята внесли свою лепту в сохранение природы. С большой радостью они отправляли своих рыбок в большое путешествие. Я тоже приобщилась к этому процессу. Радует, что акция неформальная. Ее проводят не для галочки, а для людей. Участники осознают, что они вносят важную лепту в природоохранное движение, — заключила директор школы №37, член Общественного совета НКНХ Динара Котляр.

