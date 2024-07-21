Масштабы сбоя в Windows, документ о защите США Японии, обещание Трампа о регулировании конфликта на Украине
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 21 июля.
- Глобальный сбой в Windows, который произошел из-за обновления программного обеспечения CrowdStrike, затронул около 8,5 миллиона устройств. Это число составляет менее 1% пользователей операционной системы Windows. Как отметили в компании, сбой такого масштаба является редкостью.
- США и Япония составят первый документ, который будет включать пункт о решимости Вашингтона защищать Токио. Средства защиты в том числе будут включать в себя и ядерное оружие.
- Бывший президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс заявил, что в случае победы на президентских выборах добьется урегулирования конфликта на Украине. Также он пообещал не допустить развязывания третьей мировой войны.
- В результате удара Израиля по йеменской провинции Ходейда 80 человек получили ранения. В атаке участвовали 12 самолетов. По информации некоторых СМИ, есть погибшие.
- За ночь средства ПВО уничтожили три БПЛА над территорией Белгородской области, еще пять перехвачены в акватории Черного моря.
Елизавета Пуншева
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