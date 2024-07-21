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Масштабы сбоя в Windows, документ о защите США Японии, обещание Трампа о регулировании конфликта на Украине

08:50, 21.07.2024
Масштабы сбоя в Windows, документ о защите США Японии, обещание Трампа о регулировании конфликта на Украине
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 21 июля.

  • Глобальный сбой в Windows, который произошел из-за обновления программного обеспечения CrowdStrike, затронул около 8,5 миллиона устройств. Это число составляет менее 1% пользователей операционной системы Windows. Как отметили в компании, сбой такого масштаба является редкостью.
  • США и Япония составят первый документ, который будет включать пункт о решимости Вашингтона защищать Токио. Средства защиты в том числе будут включать в себя и ядерное оружие.
  • Бывший президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс заявил, что в случае победы на президентских выборах добьется урегулирования конфликта на Украине. Также он пообещал не допустить развязывания третьей мировой войны.
  • В результате удара Израиля по йеменской провинции Ходейда 80 человек получили ранения. В атаке участвовали 12 самолетов. По информации некоторых СМИ, есть погибшие.
  • За ночь средства ПВО уничтожили три БПЛА над территорией Белгородской области, еще пять перехвачены в акватории Черного моря.
Елизавета Пуншева

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