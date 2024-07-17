Депутаты из Татарстана добровольно отправляются в зону СВО

Фото: предоставлено Русланом Хабибулинным

Двое татарстанских муниципальных депутатов от партии ЛДПР, в течение двух с половиной лет занимавшиеся отправкой гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции (СВО), приняли решение подписать контракт и отправиться на фронт. После формирования татарстанского батальона «Батыр» народные избранники решили защищать Родину с оружием в руках в зоне СВО.

Депутат Тюлячинского района от ЛДПР Тимур Садреев и депутат Лениногорского района от ЛДПР Руслан Хабибуллин решили вступить в татарстанский батальон «Батыр» после того, как он был создан. Следует отметить, что оба депутата работали в структурах МВД и ранее уже подписывали трехмесячные контракты с ЧВК, так что они являются подготовленными бойцами.

«С 2022 года, практически с самого начала спецоперации, мы ездили в зону проведения СВО, видели все своими глазами, возили гуманитарные грузы в Лисичанск, в Луганск. Потом, когда была объявлена частичная мобилизация, начали возить грузы нашим мобилизованным бойцам, — рассказал Тимур Садреев. — Сейчас мы приняли решение отправиться на фронт добровольцами, потому что хотелось бы внести свой посильный вклад в нашу победу. Сейчас сформировался татарстанский батальон «Батыр», и, в соответствии со своими убеждениями, мы решили подписать контракт и поехать туда. Конечно, наша цель — это победа».

Тимур Садреев поделился, что 90% его близких и членов семьи поддержали его решение, потому что все они патриоты своей страны. Руслан Хабибуллин также получил безусловную поддержку от своих близких, отметив, что все члены его семьи патриотически воспитаны

«Это очень важно для ребят, для военнослужащих, когда они чувствуют, что их всегда могут поддержать, — отметил Руслан Хабибуллин. — Мы и раньше оставались в зоне СВО, на боевые выходы ходили с нашими татарстанскими ребятами. Мы не просто гуманитарные грузы возили, а оказывали поддержку нашим».

Оба народных избранника заверили, что даже в их отсутствие работа по доставке гуманитарных грузов будет продолжаться — депутаты-добровольцы заранее позаботились о том, чтобы с их уездом «гуманитарная машина» не остановилась.

«Мы встречались с главой Советского района Казани, представили ему учредителей организаций, которые занимаются этой работой. Все будет продолжаться точно так же, грузы будут комплектоваться и доставляться», — сказал Тимур Садреев. В частности, по его словам, неравнодушные помощники будут вязать маскировочные сети, шить маскхалаты и собирать аптечки.

И Садреев, и Хабибуллин подтвердили, что в зоне проведения СВО и в новых регионах нашей страны очень хорошо и приветливо относятся как к российским бойцам, так и к тем, кто привозит гуманитарные грузы.

«Они знают, что Татарстан помогает. У республики два подшефных города — Лисичанск и Рубежное», — напомнил Тимур Садреев.

«Местные нас встречали просто отлично: аплодисментами, говорили «спасибо», говорили, что Татарстан всегда помогает, никогда о них не забывает», — поделился Руслан Хабибуллин.