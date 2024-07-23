Виталий Дмитриев: «Шукшин — знаковая личность в моей судьбе»

Актер Казанского ТЮЗа — о долгой дороге к театру, любимых ролях и писателе

Фото: Мария Зверева

В Казанском ТЮЗе набирает популярность новый формат постановок — спектакли-променады. Пока идет реконструкция здания, публике предложили выступления актеров вне театра — сценой стали улицы города. К примеру, новый сезон интерактивной экскурсии «Пешеходы» в этом году проводят заслуженная артистка РТ Елена Калаганова и артист Виталий Дмитриев, оба — коренные казанцы. В «прогулках» по городу они рассказывают истории из творческой и личной жизни, делятся воспоминаниями о достопримечательностях Казани. Подробнее о реакции зрителей, тернистом пути к сцене и единоличном исполнении восьми персонажей в одном из спектаклей — Дмитриев рассказал в интервью «Реальному времени».

Виталий Дмитриев — актер, исполняющий характерные роли в самых разных постановках, активный участник творческих театральных лабораторий, ярких республиканских мероприятий, фильмов и рекламных роликов. Официально он числится в труппе Казанского государственного театра юного зрителя с 2006 года. Однако это не совсем верно, актер в юношеском пылу начинал и бросал карьеру не один раз.

«В театральное училище пошел за компанию»

— Виталий, расскажите, как вы выбрали профессию актера?

— Я родился в Казани, жил в частном секторе на Лысой горе на Среднем Кабане рядом с военным городком. Есть там и знаменитый Чертов угол. Люди говорили, что это энергетически очень опасное место, что там нельзя купаться, а мы в детстве все делали наоборот: купались и рыбачили.

Родители с творчеством никак не связаны, не считая того, что отец играл на гитаре и пел песни «Битлз» на русском. Я до последнего не понимал, кем хочу стать во взрослой жизни.

Со школой, честно сказать, не складывалось. Мне хотелось гулять, общаться с ровесниками. Я носил длинные волосы, был неформалом. Родители настояли, что надо закончить 11 классов. Но 1 сентября началось с того, что мы с друзьями не пошли в школу. Безнаказанно проделывать это нам удавалось в течение двух недель, но однажды учительница позвонила родителям, тут все и раскрылось. После этого я ушел из школы. Отец привел меня в речной техникум. Там я отучился год. Это был непростой период для меня, тяжело ездить с двумя пересадками до места учебы, кроме того, сама обстановка и контингент были мне чужды.

Виталий Дмитриев: «Я долго искал себя и разочаровывался». Мария Зверева / realnoevremya.ru

В начале следующего учебного года я не пошел в техникум, не сказав родителям. Когда они узнали, отец привел меня в химико-технологический техникум при КХТИ. Но и там я не захотел учиться.



Как-то гулял в парке и встретил друга. Оказалось, что он идет поступать на подготовительные курсы в театральное училище, и я просто взял и пошел с ним за компанию. Очень хорошо помню, как сильно мне понравилась атмосфера в училище. Каждый абитуриент здесь был уникальным, в каждом была индивидуальность, особенность. Каждый был творческой личностью и чувствовал себя в стенах этого учебного заведения очень органично. После того как я вышел из здания, я принял четкое решение готовиться к поступлению в следующем году — пошел на курсы гитары, стал больше читать. Позже я узнал, что курс будут набирать Татьяна Корнишина и Владимир Бабков — это одни из самых лучших педагогов, которые выпустили много талантливых и известных актеров.

Помню, какое произведение выбрал для поступления — это был диалог из «Дракулы» Брэма Стокера. Но после первого прослушивания мне посоветовали пересмотреть свой выбор и обратить внимание на рассказы Шукшина.

У родителей была обширная библиотека. Помню, что книги с красивым переплетом стояли на первых рядах полок, а потрепанные и старые были внутри. Книга с рассказами Шукшина, как раз была из таких, она была уже пожелтевшей и местами порванной. Я долго ее искал, но все-таки нашел и выбрал один из рассказов. Так я и поступил. Для меня Шукшин — это знаковая личность.

«Я долго искал себя и разочаровывался»

— Как сложилась жизнь в дальнейшем, какие театры выбрали?

— После завершения учебы в училище встал вопрос что делать. Мой педагог Геннадий Прытков как раз набирал курс в Институте культуры на режиссуру, а я хотел в Москву. Так мы со своей будущей женой и сделали. Один из театров, куда мы пробовались — это театр Луны, основанный Сергеем Прохановым. Меня туда взяли, но девушке моей отказали. Ольга уехала, я остался и вроде уже собирался начать работу, но в какой-то момент меня что-то остановило. Мне не хотелось разъединяться с любимым человеком, и я снова вернулся в Казань. В итоге она поступила на юрфак, а я в Институт культуры.



Виталий Дмитриев: «Мне нужен был театр». Мария Зверева / realnoevremya.ru

В это же время мне позвонили и пригласили в ТЮЗ на пробы. Я согласился и около двух лет пытался объединять театр и учебу, но выиграл театр. Казалось бы, есть все предпосылки спокойно работать, но поиск себя не давал покоя.



Как только я выбрал театр, внутри меня произошел излом, и я решил, что не хочу работать в Казани. Был уверен, что передо мной открыты гораздо бОльшие горизонты и снова уехал в Москву. Решение это пришло спонтанно, тогда начинался мой второй сезон в ТЮЗе, и я был утвержден на многие роли. Главный режиссер, горячий кавказский мужчина Георгий Цхвирава был очень возмущен, но я никого не слушал и потерял свое место в театре. Мои пробы в московских театрах не принесли успеха, и я впал в глубокую депрессию, решив, что нет смысла вообще ни в чем.

Тогда я ушел из театра, ушел из института, в московских театрах мне отказали, и я полностью поставил крест на творчестве. Пытался заниматься логистикой грузоперевозок и менеджментом, но бросил и это.

Я пребывал в смятении и вообще ничего не хотел. Сейчас вспоминаю об этом периоде как о потерянном времени и жалею об этом. Но, с другой стороны, может, мне надо было пройти этот путь поиска самого себя. В общей сложности я отсутствовал в театре полтора года, но дорога опять привела меня на сцену.

Однажды позвонила актриса и педагог Ирина Марцинкевич. Она решила создать свой частный театр и пригласила меня к себе с предложением заново начать актерскую карьеру. Я как раз был на рыбалке, сижу с удочкой и думаю: «А почему бы и нет». Мне предложили главную роль в спектакле «Зверь». Пьеса заинтересовала меня сразу с первой читки. Мы репетировали дома у Ирины Флориановны в течение двух-трех месяцев. Свой театр Марцинкевич назвала «Автограф». Премьера состоялась в Учебном театре и имела большой успех. Так я снова влился в театральный мир. Сюжет пьесы был очень интересным — на Земле случился апокалипсис, люди все вымерли. На земном шаре осталась одна семья — мама, папа и дочь. И однажды они встретили молодого человека. Эту роль играл я, у меня были длинные волосы, как того требовал образ.

Друзья снова предложили вернуться в ТЮЗ. Я даже сделал попытку прийти и поклониться Георгию Цхвирава, но он и слышать ничего не хотел, назвал меня предателем и прогнал. Но тут произошла смена главных режиссеров. В театр пришел Владимир Чигишев, который посмотрел спектакль «Зверь» и решил пригласить меня в труппу.

Потом я понял, от чего у меня была затяжная депрессия — мне нужен был театр. Это главная составляющая моей жизни, я осознал, что жить не могу без него. ТЮЗ оказался моей судьбой и я жалею о потерянных пяти годах. За это время я мог бы уже получить определенный багаж в театре, как остальные, которые пришли смолоду и остались. Мне же пришлось все набирать заново в довольно зрелом возрасте. Когда я устроился в ТЮЗ окончательно, мне было под 30.

«Шукшин сопровождает меня по жизни»

— Есть у вас любимые герои на сцене?

— Мои любимые роли — это Глов в «Игроке» и Тихон в «Омуте». Особенными также стали герои из рассказов Василия Шукшина. Я сыграл в спектакле «Одна нога на берегу, другая — в лодке» свою первую главную роль, перевоплощаясь сразу в восемь образов.

Получился очень добрый и понятный спектакль, кроме того, кассовый. С Шукшиным связаны знаковые моменты моей жизни. Я поступал с Шукшиным в театральное училище. С Туфаном Имамутдиновым мы выпустили спектакль «Нос», с которым ездили на Алтай и проезжали мимо села, где родился Шукшин. Я привез сувениры с родины Шукшина и они тоже оказались для меня памятными. И вот теперь — моя роль в спектакле по рассказам Шукшина.

Признаюсь, поначалу мне было сложно. Когда мы начали читать сценарий, я был удивлен, почему режиссер Лилия Ахметзянова видит в роли восьми персонажей одного актера. Образы сильно отличаются друг от друга, какие-то близки мне по духу, другие — полная противоположность. И нужно очень быстро переключаться. Но оказалось, все эти образы могут быть спрятаны внутри одного человека.

В сентябре наша труппа едет с этим спектаклем на Алтай, на театральный фестиваль по произведениям В.М. Шукшина «Здравствуйте, люди!». На родине Шукшина сыграть в театре Шукшина спектакль по рассказам Шукшина — это дорогого стоит!

— Помогают ли персонажи, которых вы играете, познать себя?

— Это всегда вызов. В этом плане мне очень нравится участвовать в лабораториях. Недавно прошла одна из таких, которая была посвящена татарским писателям, всего за шесть дней нам предстояло поставить спектакль о Кави Наджми. Драматург Айдар Аухадиев написал сценарий. Режиссер был из Москвы. Постановку, которая получилась, все критики оценили как самую лучшую. Я воплощал на сцене сразу несколько образов — я был и Фадеевым, и энкавэдэшником, и Мусой Джалилем, и другими.

Виталий Дмитриев: «Мне нравится, что сейчас театр — это живой организм». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Это была лаборатория «Вечный огонь памяти», которая завершила 91-й театральный сезон ТЮЗа. Шесть дней артисты с режиссерами и драматургами сочиняли, размышляли и погружались в биографии и творчество трех казанских писателей времен Великой Отечественной войны — Абдурахмана Абсамялова, Геннадия Паушкина и Кави Наджми.



Что интересно, мы на этой лаборатории о татарских писателях говорили на русском, то есть татарская культура преподносилась на русском языке. Это многим было бы интересно. Я и сам многое узнал. До этого я никак не соприкасался с татарскими деятелями культуры, хотя всю жизнь живу в Казани. Для меня имя Кави Наджми связано только с названием улицы со стороны Островского. А потом, когда вник в историю писателя, я понял о каких судьбах и о каких личностях идет речь.

Мне нравится, что сейчас театр — это живой организм. Ты не стоишь на месте. У тебя есть возможность поработать с разными режиссерами, в том числе приглашенными. Уверен, что театр должен чувствовать ритм современной жизни. Он интересен для всех поколений. Верю, что зритель в театр будет ходить всегда.