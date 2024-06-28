Теледебаты Трампа и Байдена, российские спортсмены без наград за сезон НХЛ, шесть военных кораблей «Ак Барса»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 28 июня.
- В США прошли первые теледебаты между двумя кандидатами в президенты — Дональдом Трампом и Джо Байденом. Байден обвинил Трампа в экономическом хаосе и ошибках во внешней политике, Трамп упрекнул Байдена в потере мирового престижа США. Оба кандидата сделали резкие заявления, но не ответили прямо на вопрос о готовности признать итоги выборов при любом их исходе.
- В 2024 году предприятия судостроительной корпорации «Ак Барс» сдадут шесть кораблей, в том числе пять малых ракетных и один патрульный. Часть из них уже находится на испытаниях, часть — в строительстве. На многих кораблях устанавливается зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».
- В 3.42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда.
- Российская звезда «Тампы» Никита Кучеров не смог завоевать призы самому выдающемуся и самому ценному игроку чемпионата НХЛ. Награды достались канадцу Натану Маккиннону из «Колорадо». Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не получил приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем «Везина трофи» стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега». Бобровский провел 58 матчей в регулярке. В среднем за игру россиянин пропускал 2,37 шайбы, отразив 91,5% бросков. Хеллебайк принял участие в 60 играх, он пропускал в среднем 2,39 шайбы за игру, отразив 92,1% бросков.
- Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 беспилотников над территорией Брянской области, уничтожены 9 БПЛА над Смоленской областью, 1 — в Воронежской области, 2 — в Курской, а также перехвачен 1 дрон в Ростовской области, сообщили в Минобороны России.
Рената Валеева
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.