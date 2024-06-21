День в истории 21 июня: «Черный квадрат», Казанский кремль в списке ЮНЕСКО, форум городов БРИКС+
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 июня 2024 года
Сегодня в Казани пройдут Международный форум городов стран БРИКС+ и церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр». 23 года назад руководству Татарстана вручили сертификат о включении Казанского кремля в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 109 лет назад Казимир Малевич завершил картину «Черный квадрат», 131 год назад посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Международный форум городов стран БРИКС+ с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Конноспортивные мероприятия в рамках празднования Сабантуя с участием спортсменов и гостей Игр стран БРИКС.
- Традиционный сбор подарков перед Сабантуем. Шествие конных повозок пройдет в Казани по улицам Кремлевской, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани.
- Торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр».
- ХIХ Международная научно-техническая конференция по компрессорной технике, посвященная 100-летию со дня рождения Шнеппа.
- На Играх БРИКС в Казани состоятся финалы соревнований по гребле на байдарках и каноэ, конному спорту, плаванию, спортивной борьбе, фехтованию и шахматам.
- Акция «Огненные картины войны» в парке Победы.
Кто родился: поэт Александр Твардовский и музыкант Виктор Цой
- 1797 — русский поэт, декабрист, друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер (скончался 23 августа 1846 года). Он участвовал в покушении на великого князя Михаила Павловича, скрывался в Варшаве, но в январе 1826 года был арестован и отправлен под стражей в Петропавловскую крепость. 22 июля того же года суд приговорил Кюхельбекера к 20 годам каторжных работ.
- 1897 — советский ученый, один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк (скончался 23 февраля 1942 года). Родился под именем Александра Шаргея. В начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Эти расчеты были повторно переоткрыты НАСА в лунной программе «Аполлон». Предложенная в 1916 году Шаргеем траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка».
- 1910 — советский поэт Александр Твардовский (скончался 18 декабря 1971 года). Наиболее известное его произведение — поэма «Василий Теркин». Она стала воистину воплощением русского характера, а главный герой — настоящим народным героем.
- 1932 — советская актриса Изольда Извицкая (скончалась 1 марта 1971 года). Она блестяще исполнила главную роль в фильме «Сорок первый». Талант Извицкой оценили не только в СССР, но и за его пределами. В Париже даже открыли кафе «Изольда».
- 1935 — французская писательница Франсуаза Саган (скончалась 24 сентября 2004 года). Свой первый роман «Здравствуй, грусть!» написала в 19 лет. Также известны ее произведения «Любите ли вы Брамса?», «Немного солнца в холодной воде», «Потерянный профиль», «Нарисованная леди», «Уставшая от войны».
- 1941 — советский и российский актер Валерий Золотухин (скончался 30 марта 2013 года). Всесоюзная слава к нему пришла в 1968 году с ролью участкового Снежкина в детективе «Хозяин тайги». Спустя три года следует огромный успех комедии «Бумбараш». Известны также его работы в картинах «О друзьях-товарищах», «Пропажа свидетеля», «О тех, кого помню и люблю» , «Любовь Яровая», «Остров сокровищ», «Чародеи», «Мертвые души», «Я — вожатый форпоста» и другие.
- 1944 — британский и американский режиссер Тони Скотт (скончался 19 августа 2012 года). Скотт дебютировал как режиссер ставшей культовой картины «Голод». В 1993 году Скотт работал с Квентином Тарантино над фильмом «Настоящая любовь», которая стала частью дилогии вместе с «Бешеными псами». После популярности «Лучшего стрелка» Скотт стал специализироваться на съемках боевиков. Наиболее известные его картины: «Багровый прилив», «Полицейский из Беверли-Хиллз-2», «Враг государства», «Шпионские игры», «Неуправляемый».
- 1958 — третий мэр Москвы с 2010 года Сергей Собянин. С 2000 года занимал посты губернатора Тюменской области, руководителя Администрации президента Владимира Путина, руководителя аппарата правительства в ранге вице-премьера РФ. На президентских выборах 2008 года возглавлял предвыборный штаб Дмитрия Медведева.
- 1962 — лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой (скончался 15 августа 1990 года). Всего в дискографии Цоя и группы «Кино» восемь альбомов с такими известными песнями, как «Последний герой», «Алюминиевые огурцы», «Мама Анархия», «Видели ночь», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и многие другие. Известен Виктор и как киноактер — он снялся в нескольких картинах.
- 1982 — старший сын короля Великобритании Карла III и Дианы, принцессы Уэльской, Уильям, наследник британского престола.
Кто скончался: философ Жан-Поль Сартр и композитор Николай Римский-Корсаков
- 1852 — немецкий педагог, создатель понятия «детский сад» Фридрих Фребель (родился 21 апреля 1782 года). Возглавлял сиротский приют в Бургдорфе, в котором обучались дети разного возраста, в том числе дошкольники. Проводя с ними экспериментальную работу, Фребель определял содержание и методы воспитания детей дошкольного возраста. В 1837 году основал в Бланкенбурге учреждение, которому позже дал название «детский сад». Разработал теорию игры, собрал и методически прокомментировал подвижные игры, создал знаменитые «Дары» — пособие для развития навыков конструирования в единстве с познанием формы, величины, размеров, пространственных отношений.
- 1905 — французский философ Жан-Поль Сартр (родился 21 июня 1905 года). В 1938 году он опубликовал свой первый роман «Тошнота». Во время Второй мировой войны Сартр был активным участником Сопротивления, писал для подпольных изданий. Во время оккупации опубликовал свой главный философский труд — «Бытие и ничто». Успехом пользовались его пьесы «Мухи» и «За запертой дверью».
- 1908 — русский композитор Николай Римский-Корсаков (родился 18 марта 1844 года). Среди его сочинений — 15 опер, три симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты. Среди известных работ композитора — «Садко», «Сербская фантазия», «Майская ночь», «Снегурочка, «Моцарт и Сальери». Некоторые фрагменты становились самостоятельными произведениями, как это стало с «Дубинушкой».
- 1954 — американский изобретатель Гидеон Сундбэк (родился 24 апреля 1880 года). Его самое известное изобретение — современная застежка-молния. Сначала молния использовалась исключительно для сапог и для мешков с табаком, но после нескольких следующих улучшений с 1918 года застежки стали использоваться на костюмах пилотов Военно-морских сил США, а в 1930 году нашли повсеместное применение в текстильной промышленности.
- 1970 — советский писатель Лев Кассиль (родился 10 июля 1905 года). Признание ему принесла автобиографическая повесть «Кондуит и Швамбрания». Известны романы Кассиля «Вратарь республики», «Ход белой королевы», «Чаша гладиатора». Автор рассказов, многие из которых посвящены будням Великой Отечественной войны.
Праздники: День гидрографии и День гуманизма
- Всемирный день гидрографии.
- Всемирный день гуманизма. Праздник не имеет официального международного статуса, однако признан многими организациями по всему миру. Участником всех мероприятий и акций является и Российское гуманистическое общество.
- Международный день йоги. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендре Моди. Учреждение этого дня стало признанием пользы, которую несет учение йоги для физического и психологического здоровья человека.
- Международный день празднования солнцестояния. Учреждая праздник, ООН стремилась подчеркнуть важность этого календарного события в культуре многих коренных народов. Солнцестояние представляет собой высшее и низшее положение солнца относительно небесного экватора. День летнего солнцестояния часто называют самым длинным в году.
- Международный день скейтбординга. Инициаторами его учреждения выступили американские скейтбордисты. К слову, первый прототип сегодняшнего скейтборда появился в США в 1958 году. Доска была прямоугольной формы и слабо напоминала нынешние модели.
- День селфи. Впервые праздник был организован и проведен в США в 2014 году. Вскоре был подхвачен пользователями интернета по всему миру.
- День кинологических подразделений МВД России. Практиковать службу собак в полиции в стране начали с 1906 года. А через три года в Москве широкую известность приобрел доберман-пинчер Треф, раскрывший за свою жизнь более 1 500 преступлений. История кинологических подразделений в структуре российских правоохранительных органов началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак.
События в истории: первое колесо обозрения, такси в Москве, съезд «Ак калфак»
- 1547 — в Москве произошел «Великий пожар», в котором погибло более 2 500 человек. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город, большая часть посада. Сразу же после пожара царь Иван Грозный издал закон, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки, наполненные водой. В то же время появились первые ручные насосы для тушения пожаров.
- 1893 — посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения. Перед выставкой был объявлен конкурс на проект сооружения, которое затмило бы Эйфелеву башню. Тогда молодой инженер Джордж Феррис предложил построить гигантское колесо обозрения с кабинками для людей. Коллеги посчитали эту идею абсурдной. Инженер потратил $25 тысяч своих собственных средств на создание чертежей, и в результате администрация выставки согласилась. За все время выставки на колесе прокатились почти 1,5 млн посетителей. Это принесло организаторам почти $730 тысяч — по тем временам огромные деньги
- 1915 — по мнению исследователя Шатских, именно в этот день Казимир Малевич завершил картину «Черный квадрат» — «икону» мирового авангарда. Полотно входит в цикл супрематических работ художника, в которых он исследовал базовые возможности цвета и композиции, и является, по замыслу, частью триптиха, в составе которого также присутствуют «Черный круг» и «Черный крест».
- 1925 — в Москве открыто регулярное таксомоторное движение. Первые таксисты появились в городе в 1907 году. В 1920—1930 годах в России активно развивались таксопарки. Уже к 1935 году в столице ездило около 500 машин, а в 1939 году — свыше трех тысяч.
- 1956 — в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая ракета с ядерным боевым зарядом. Ракету Р-5 начали разрабатывать после отказа от завершения разработки ракеты Р-3 с проектной дальностью в 3 тысячи км — ее признали нереализуемой на том этапе развития ракетной техники. Вместо этого решили разработать ракету с дальностью около 1,2 тысячи км на основе уже опробованных на предыдущих ракетах технических решений. Для Р-5М разработали новую систему управления для наибольшей надежности. В 1957—1958 годах этой ракетой были перевооружены практически все дивизионы инженерных бригад РВГК, в ВВС эту ракету осваивали 15 полков.
- 1992 — состоялся учредительный съезд Ассоциации татарских женщин «Ак калфак» — составной части Всемирного конгресса татар. Цель организации — деятельность в определении государственной политики по улучшению жизни женщин, семьи и детей. Также «Ак калфак» проводит работу по оказанию помощи в становлении татарских школ, гимназий, сохранению национальной самобытности и по уважительному отношению к родному языку.
- 2001 — заместитель генерального директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки вручил республиканскому руководству сертификат о включении Казанского кремля в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль стал первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи из Татарстана медалью ордена «Родительская слава». Ее удостоились Гульнур Рафикова и Ильдар Рафиков. Еще одному жителю республики, главному инженеру компании «Татмелиорация» Альберту Зарипову, присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
- 2023 — Генпрокуратура признала швейцарский Всемирный фонд природы* (WWF*) нежелательной организацией в России. По данным ведомства, природоохранная и экопросветительская деятельность используется WWF* в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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