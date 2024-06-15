Бизнес-обзор: агромагнат Раис Сулейманов выбрал нового топа, КАЗ заложил технику

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 15-я

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Во вторую декаду июня татарстанский бизнес активно обновлял топ-менеджмент в своих ключевых компаниях. Так, известный агромагнат Раис Сулейманов, перешедший на госслужбу этой весной, нашел себе замену для руководства холдингом «Агроинвест». Новый шеф с этой недели и у поставщика комплектующих для российского автопрома — фирмы «Икар плюс». В эти же дни залогодержателем оборудования Казанского агрегатного завода стал российский Фонд развития промышленности. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».



Казанский агрегатный заложил имущество ФРП



На этой неделе стало известно, что Казанский агрегатный завод (КАЗ) заложил свое имущество Фонду развития промышленности. Стороны заключили договор сроком до 18 мая 2027 года. Ранее, согласно открытым данным, у предприятия не было залогов.

В марте этого года, как уже сообщало «Реальное время», завод выкупила структура «Ростеха» — холдинг «Вертолеты России». Приобретенное им казанское предприятие производит новые виды авиатехники, военной продукции и средств наземного обслуживания. Поставляет продукцию на Казанский вертолетный завод и Улан-Удэнский авиазавод. В общей сложности продает оборудование порядка 60 компаниям, исполняет заказы МЧС и Минобороны.

В марте этого года Казанский агрегатный завод выкупила структура «Ростеха» — холдинг «Вертолеты России». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас в перечне заложенного имущества фигурируют семь единиц оборудования: электроэрозионный станок с ЧПУ класса люкс, ленточнопильный станок-автомат, токарный обрабатывающий центр типа «В», горизонтальный токарный металлообрабатывающий центр с ЧПУ, вертикальный обрабатывающий центр, горизонтальный токарный металлообрабатывающий центр с ЧПУ, вертикальный обрабатывающий центр. Речь, судя по всему, идет о новом оборудовании, не позднее 2022 года выпуска.

Ранее ФРП выдавал ООО «Казанский агрегатный завод» льготный заем — 84,9 млн рублей под 1% годовых. Предприятие планировало на треть повысить производительность труда при выпуске авиакомпонентов, внедрить систему бережного производства и запустить систему EPR для оперативного управления процессами. В 2022 году (более свежих данных нет) завод показал выручку в 1,09 млрд и чистую прибыль в 94,8 млн рублей.

Агромагнат сменил главу холдинга

Экс-депутат Госсовета РТ Раис Сулейманов, владеющий одним из крупнейших татарстанских агрохолдингов — УК «Агроинвест», нашел нового топ-менеджера себе на замену в компании. Весной бывший парламентарий был назначен руководителем исполкома Пестречинского района с прицелом на должность главы муниципалитета. Для этого ему предстоит пройти конкурсные процедуры и победить осенью на довыборах в районный совет.

С момента основания УК «Агроинвест» в 2010 году и до недавнего времени Сулейманов сам руководил компанией. Но в апреле, в связи с переходом на госслужбу, назначил директором своего бывшего помощника Игоря Анохина, правда, всего на месяц с небольшим. С этой недели в управляющей компании новый руководитель — Раиль Алиакберов, бывший глава ликвидированной московской стройфирмы «Сиаль-строй».

В группу компаний Сулейманова входят ООО «Управляющая компания «АгроИнвест», ЗАО «Нурлатский сахар» (банкрот), ЗАО «Нурлатский элеватор», КФХ Сулейманова Ахтяма Исмагиловича Нурлатского района, ООО Агрофирма «Южная» Нурлатского района, ООО «АксуАгро» Аксубаевского района. Холдинг ведет сельскохозяйственную деятельность в области растениеводства и молочного животноводства на территории Нурлатского и Аксубаевского районов республики. Координирует и управляет производственной деятельностью предприятий группы ООО «УК «Агроинвест».

Холдинг ведет сельскохозяйственную деятельность в области растениеводства и молочного животноводства на территории Нурлатского и Аксубаевского районов республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Влиятельный агромагнат закрыл Нурлатский сахарный завод в феврале 2020 года вследствие больших долгов перед кредиторами. Связанные с «Россельхозбанком» компании стали соучредителями сразу двух его бизнесов. На сегодня Раису Сулейманову принадлежат ООО «КЦ Южный» (659 млн), ООО «УК «Агроинвест» (203 млн), ООО «Нурлат Галловей» (1 млн) и ООО «ГК «Агроинвест» (в состоянии ликвидации).

Новый шеф в «Икар плюсе»

Сменилось руководство на этой неделе и у татарстанской компании «Икар плюс» — ведущего поставщика комплектующих для крупных российских автомобильных заводов. Последние девять лет предприятием руководила Назира Сайфуллина, которая в разные годы была директором и совладелицей ряда профильных производств в Казани и Набережных Челнах.

Ей на смену пришла Оксана Кутлина, бывший начальник отдела закупок и логистики предприятия. Фирма на рынке 16 лет, принадлежит ООО «Икаринвест» (51%) и Константину Шошину (49%).

Сменилось руководство на этой неделе и у татарстанской компании «Икар плюс» — ведущего поставщика комплектующих для крупных российских автомобильных заводов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Икаринвест» подконтролен Валентине Макарчевой, которая, судя по данным с сайта фирмы «Икар плюс», является ее главным бухгалтером. Шошин руководит тремя и владеет семью татарстанскими компаниями в разных сферах деятельности.



ООО «Икар плюс» производит панели приборов и комплекты жгутов проводов для грузовых автомобилей и спецтехники. Сотрудничает с крупными автозаводами и другими компаниями страны: ПАО «КАМАЗ», ОАО «НЕФАЗ», АО «Ремдизель», ОАО «УралАЗ», ООО «Точмаш-авто», ООО ПКФ «Луидор», ООО «Комбайновый завод Ростельмаш», ОАО «Пожтехника».