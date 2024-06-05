В начале было Слово: книга в коллаборации с креативными индустриями

Эксперты обсудили тренды развития книгоиздания как части креативной индустрии

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня порядка 3% ВВП страны приходится на креативные индустрии, к 2030 году эту цифру планируют увеличить в два раза. Количество людей, задействованных в этой отрасли, составляет примерно 4% от населения страны. А государство хочет поднять до 15%. Для этого в сентябре 2021 года правительство России утвердило Концепцию развития креативных индустрий до 2030 года. Это документ, который расписывает цели и задачи государства в отношении разных творческих отраслей, а также их поддержки. Книгоиздание в этой концепции играет большую роль, поскольку именно текст лежит в основе как кинематографа, так и видеоигр, театра и т. д. На фестивале-форуме «Литературный флагман России» эксперты из разных отраслей обсудили тренды в развитии креативных индустрий и достижение поставленных государством показателей.

Запрос на локальный продукт

Федерация креативных индустрий совместно с Институтом национальных проектов провела исследование. Одной из целей было выявление трендов и запросов общественности, чтобы понимать, куда двигаться дальше креативным индустриям, чтобы сильно не уходить «от народа», не отрываться от реальности. Во многом тренды совпали с общемировыми, правда, с небольшими, но важными исключениями. К примеру, во всем мире тренд на унификацию и кросс-культурность, а в России — большой запрос на локальный продукт и идентификацию.

— Это важный толчок, чтобы искать в национальном наследии возможности для роста. У нас очень много всего в стране, в разных регионах есть разная идентичность и культура. Часто мы ходим по золоту, не понимая, что у нас есть ценного, — отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Панельная дискуссия «Книга в концепции развития креативных индустрий: барьеры и драйверы» на фестивале-форуме «Литературный флагман России». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев подтвердил тренд на локальный продукт. В частности, он отметил большой интерес со стороны издательств к авторам, которые пишут о своих городах, селах и деревнях, где описаны не абстрактные улицы города N, а конкретные и узнаваемые горожанами места. «Нам этого недоставало. Мы видим, что сейчас люди хотят про это читать», — добавил Капьев.

«Не каждая книга может стать сценарием»

По словам Игоря Намаконова, в книге уже есть все, с чем могут работать различные креативные индустрии. У литературного произведения есть история (сюжет и герой), есть фанаты, если речь идет о классических произведениях или популярных среди молодежи. Следующим шагом в развитии Намаконов видит создание нематериальных активов.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Евгений Капьев отметил, что киноиндустрия проявляет интерес к экранизации произведений современных авторов: они готовы выделять на это деньги, правда, по словам Капьева, не огромные. Но есть одна проблема. Написать текст и написать сценарий — две разные вещи. В «Эксмо» сейчас обучают своих авторов адаптировать литературные произведения для киноиндустрии.

— Не каждая книга может стать сценарием. И здесь крайне важно, чтобы авторы писали, думая про экранизацию. Потому что зачастую 70% книги нужно дописать или переписать. Это неудобно, дорого и просто неправильно. Во всем мире, когда автор пишет книгу, он параллельно думает о том, как из нее создать конвергентный продукт. Если об этом думать заранее, то можно получить принципиально другой результат, — рассказал Евгений Капьев.

«Водка, медведь, балалайка»

Намаконов также рассказал о своем опыте общения с зарубежными коллегами и их интересе к русской культуре. К примеру, недавно он разговаривал с представителями Южной Кореи, которые заинтересованы импортировать креативные продукты из России к себе в страну. Но корейцы отметили, что у нас есть «много в моде, кино, музыке, но этого в современном виде им не нужно, потому что они тоже умеют это делать. У Кореи нет прошлого, в котором копилась бы большая культурная база, связанная с литературой, классической музыкой, театром, архитектурой, в отличие от России. Корейцы не понимают, как взаимодействовать с этим богатым наследием русской классической культуры, потому что мы никак это не упаковываем», — пересказал Намаконов свой разговор с коллегами из Южной Кореи.

Игорь Намаконов и Евгений Капьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любопытно, конечно, получается, что представители креативных индустрий снимают кино на уровне «Нетфликса», пишут книги, не хуже западных авторов, и ставят экспериментальные спектакли, а за пределами страны нас до сих пор воспринимают в контексте «водка, медведь, балалайка» в версии XIX века.

Тотальный дефицит управленческих кадров

Вторая проблема креативных индустрий, которую выявило исследование Федерации, — это управленческие кадры. Как сказал Намаконов, «особенное значение сегодня имеют продюсеры». По его словам, дефицита писателей у нас нет, а постоянное пребывание вокруг культуры (видимо, речь о больших городах) вырабатывает хорошую насмотренность и особый взгляд на мир.

— Но это все нужно осознать. Роль продюсера как раз в том, чтобы сделать фокус на сильном и важном. И в этом смысле дефицит кадров тотальный. Книга — это источник для любой индустрии. А подход к упаковке и умение найти правильную индустрию — это очень тонкий и сложный процесс, которому нужно учиться, — рассказал Игорь Намаконов.

Модератор дискуссии, главный редактор ИД «Университетская КНИГА», член правления и председатель Комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как пример Намаконов представил мероприятие в Нижнем Новгороде, где книгу Даниила Андреева «Роза Мира» трансформировали в инсталляцию в планетарии. «Когда я оказался в этой атмосфере, услышал дикторский голос, читающий книгу, увидел визуальные проекции по описанию в книге, это произвело на меня глубокое впечатление. Если вы не знаете эту книгу, то после такого прочитаете. Потому что это особый контакт и его нужно искать», — поделился впечатлениями Намаконов.

Миссия невыполнима

В целом Игорь Намаконов выразил сомнения, что к 2030 году креативные индустрии составят 6% от ВВП России. По его словам, существующие 3% получились из тех представителей творческих профессий, которые работали над проектами последние 10–15 лет. Где взять прямо сейчас в два раза больше аналогичных проектов и людей, которые будут их делать? Как говорится, хороший вопрос. Но ответ нашелся у генерального директора Российской государственной библиотеки и президента Российской библиотечной ассоциации Вадима Дуды.

— Если мы хотим достичь этих высоких показателей, внимание должно быть не только на крупных игроках. Нужно помочь найти свою систему координат для каждого участника. В креативной индустрии есть две карьерные точки. Во-первых, кто-то туда должен привести. А это очень страшно для начинающего специалиста. Нужно попасть в среду, в которой человека поддержат. А во-вторых, это первый заказ, первые деньги и инвесторы. У больших компаний есть фонды инвестиций в новые проекты. А человек, который только написал свой первый пилот или создал дизайн игры, не знает, где найти инвесторов. Для этого нужно учиться писать бизнес-планы, общаться на языке экономики, иначе можно остаться в конце пищевой цепочки. А еще нужны люди, которые помогут и поддержат на этом этапе.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки и президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Двойка» лучше «пятерки»

Игорь Намаконов отметил, что проблема с «приводом» человека в креативные индустрии действительно есть, потому что у людей нет доверия из-за непонимания этапов построения творческой карьеры. В этой цепочке самая сложная тема — это авторское право. Намаконов обратил внимание, что у молодого поколения, а особенно у детей, нет понимания, что они создают интеллектуальную собственность, на которую распространяется авторское право.

— Часто ребенок что-то списывает, стремясь к пятерке. А должно быть так, чтобы он понимал свое авторство, даже если написал на двойку. И ценил больше двойку, чем списанную пятерку. Этот процесс нужно запускать. Даже сочинение ребенка может быть авторским, на него можно зарегистрировать авторские права. Тогда ребенок почувствует, что он чем-то владеет. Понимание, что человек чем-то владеет, нужно прививать, — рассказал Игорь Намаконов.

Игорь Намаконов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также поделился информацией о любопытной практике, которая уже действует в России. К примеру, один из банков дает кредиты под залог интеллектуальной собственности. По словам Игоря Намаконова, некий российский режиссер получил 50 млн рублей в кредит под залог сценария. А в Иркутске строят жилищно-креативный кластер, в котором можно получить жилье за нематериальный актив. Фактически это продажа прав на свой интеллектуальный труд в обмен на квартиру или дом. «С креативными индустриями это звучит так: они уже существуют, но недостаточно распространены», — подытожил Игорь Намаконов.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».