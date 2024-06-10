Новости общества

11:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории 10 июня: создали «Союзмультфильм», первый зоопарк и Белая мечеть в Болгаре

00:00, 10.06.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 июня 2024 года

День в истории 10 июня: создали «Союзмультфильм», первый зоопарк и Белая мечеть в Болгаре
Фото: Реальное время

Сегодня отмечают Всемирный день мороженого. 12 лет назад в Болгаре открыли комплекс «Белая мечеть», 42 года назад скончалась жена художника Сальвадора Дали — уроженка Казани Гала Дали (Елена Дьяконова), 88 лет назад в Москве основали киностудию «Союзмультфильм», 231 год назад в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Старт второго Международного форума министров образования «Формируя будущее». Он будет проходить в Казани 10—11 июня.
  • Церемония открытия проекта «Политзавод» с участием председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.
  • Республиканский этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Кто родился: художник Гюстав Курбе и первая афроамериканка, получившая «Оскар»

  • 1819 — французский живописец Гюстав Курбе (скончался 31 декабря 1877 года). Он считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи.
  • 1870 — советский ученый, хирург, создатель советской клинической школы Сергей Спасокукоцкий (скончался 17 ноября 1943 года). Он внес выдающийся вклад в медицину в области желудочно-кишечной и легочной хирургии, в решении проблемы переливания крови.
  • 1893 — американская актриса Хэтти Макдэниел (скончалась 26 октября 1952 года). Она стала первой афроамериканкой, удостоенной премии «Оскар» за роль Мамушки в фильме «Унесенные ветром». Актриса снялась более чем в 300 фильмах, но в большинстве из них ее имя даже не указывалось в титрах.
  • 1897 — вторая дочь императора Николая II Великая княжна Татьяна Николаевна (скончалась 17 июля 1918 года). Она была расстреляна в Екатеринбурге вместе со всей императорской семьей.
  • 1921 — супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский (скончался 9 апреля 2021 года). Изначально он был принцем Греческим и Датским. В 1922 году, когда его отец, король Греции Константин I, был вынужден отречься от престола, семья переехала во Францию, а затем — в Великобританию. Там Филипп познакомился на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины с принцессой Елизаветой. После свадьбы он принял британское подданство, отказался от прежних титулов, стал членом англиканской церкви и взял фамилию Маунтбаттен. Филипп был первым из членов королевской семьи, кто посетил СССР. Случилось это в 1973 году.
  • 1941 — советская и американская певица Аида Ведищева. Она родилась в Казани, окончила Иркутское музыкальное училище. С начала 1960-х годов Ведищева начала выступать на сцене. Известна как исполнительница популярных песен из кинофильмов («Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной олень») и мультфильмов («Колыбельная медведицы», «Чунга-чанга»).
  • 1944 — советский и российский актер Валентин Смирнитский. Играл в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Визит к Минотавру», «Щен из созвездия Гончих Псов», «Провинциальный бенефис», «Дон Кихот возвращается», «Марш Турецкого» «Мастер и Маргарита» и других.
  • 1983 — в Казани родилась Марина Абросимова — будущая певица МакSим, автор песни футбольных фанатов «Спартак» «Знаешь ли ты». Училась в КНИТУ-КАИ, записывала в Татарстане первые хиты. В июне 2021 года после концерта в родном городе она была госпитализирована с пневмонией, только спустя два месяца ее выписали из реанимации. Вновь на сцену вышла в декабре на премии «Золотой граммофон» — вместе с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь.

Кто скончался: писатель Чингиз Айтматов и поэт Хасан Туфан

  • 1836 — французский физик Андре Ампер (родился 20 января 1775 года). Он сформулировал правило и закон Ампера и впервые указал на тесную связь между электрическими и магнитными процессами. Кроме того, Ампер открыл магнитный эффект катушки с током, изобрел коммутатор и электромагнитный телеграф, сформулировал понятие «кинематика».
  • 1858 — британский ботаник Роберт Броун (родился 21 декабря 1773 года). Известен тем, что открыл хаотическое движение, названное в честь него «броуновским». Кроме того, он смог классифицировать растения на покрытосеменные и голосеменные растения, первым обнаружил ядро в растительной клетке.
  • 1882 — русский живописец, один из родоначальников жанровой картины Василий Перов (родился 2 января 1834 года). В его творчестве развивалась тема народных страданий. Среди наиболее известных картин Перова — «Сельский крестный ход на Пасхе», «Проводы покойника», «Тройка», «Охотники на привале». Также художник создал галерею портретов современников, в том числе известный портрет Достоевского.
  • 1976 — американский кинорежиссер, основатель кинокомпании Paramount Pictures Адольф Цукор (родился 7 января 1873 года).
  • 1981 — татарский поэт и писатель Хасан Туфан (родился 10 декабря 1900 года). Он одним из первых среди татарских поэтов поднял тему рабочего класса, его труда и борьбы. В 20—30 годах XX века Туфан написал лирико-эпические поэмы, вошедшие в золотой фонд национальной литературы. С середины 30-х годов перешел от эпоса к лирике. В 50—60-х годах создал целый ряд произведений, которые по праву считаются жемчужинами татарской поэзии.
  • 1982 — жена и муза Сальвадора Дали Гала (родилась 7 сентября 1894 года). Настоящее ее имя — Елена Дьяконова. Она родилась в Казани, но вскоре семья переехала в Москву. Елена училась в женской гимназии Брюхоненко. В 1912 году была направлена в швейцарский санаторий Клавадель для лечения от туберкулеза. Там познакомилась с французским поэтом Полем Элюаром. Со временем они поженились, у них родилась дочь. В 1929 году Элюар и Гала приехали к молодому каталонскому художнику Сальвадору Дали. Вскоре супруги расстались, а Гала и Сальвадор Дали зарегистрировали брак в 1934 году.
  • 1959 — советский детский писатель Виталий Бианки (родился 11 февраля 1894 года). Он написал более трехсот произведений о жизни мира животных. Самой знаменитой книгой Бианки стала «Лесная газета».
Виталий Бианки. скриншот из видео «Писатель Виталий Валентинович Бианки» с канала «Под диктовку»
  • 2008 — советский и киргизский писатель Чингиз Айтматов (родился 12 декабря 1928 года). Он написал повести «Джамиля», «Первый учитель», романы «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»), «Плаха» и другие.

Праздники: День мороженого и День модерна

  • Всемирный день мороженого. Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого. Хотя история этого десерта началась намного раньше: еще три тысячи лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. А классическое мороженое, созданное на основе молока, было создано во Франции в XVIII веке.
  • Всемирный день модерна. Дата была выбрана в память о двух великих архитекторах этой эпохи: Эдена Лехнера и Антонио Гауди. Ежегодно в этот день в странах Европы проходят фотоконкурсы, выставки, экскурсии и семинары, посвященные стилю модерн.
  • День Португалии. Дата празднования — это день смерти великого национального поэта Луиса Камоэнса. Во всех крупных городах страны, включая столичный Лиссабон, 10 июня организовывают торжественные мероприятия и массовые культурные празднества.

События в истории: основание концерна «Калашников», открытие Белой мечети

  • 1793 — в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. При этом его создатели позиционировали его как научное и просветительское заведение. Появился он потому, что члены французского Конвента, высшего законодательного органа Первой французской республики, долго не могли решить, что делать с королевской коллекцией из 20 птиц и 65 животных. В итоге было решено, что надо создать музей. При Наполеоне его расширили, в начале XIX века в нем обитало уже четыреста животных.
  • 1807 — в России был основан будущий концерн «Калашников», на тот момент — Ижевский оружейный завод. 10 июня 1807 года для организации управления заводом была открыта Оружейная контора во главе с начальником завода. А к началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил две тысячи ружей. В XXI веке предприятие стало системообразующей структурой стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса России. Здесь производится российское боевое автоматическое и снайперское оружие, управляемые артиллерийские снаряды, а также широкий спектр высокоточного оружия.
  • 1846 — шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины. Они были описаны как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов». Когда изобретатель протестировал шины на настоящей повозке, журнал «Меканикс Мэгэзин» написал: «Посетители парка на этой неделе с любопытством рассматривали пеструю повозку, которая двигалась среди толпы на таких бесшумных колесах, что трудно было поверить в их соприкосновение с землей».
  • 1921 — был основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». «Комиссаром-хранителем» музея была назначена младшая дочь писателя Александра. Вскоре здесь открылась и первая выставка «Толстой в Ясной Поляне», начало выходить 90-томное собрание сочинений Толстого, открылась школа его имени. Сейчас Ясная Поляна является крупнейшим мемориальным и природным музеем-заповедником мирового значения.
  • 1931 — между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной — 69,8 км/ч, а в состав входили 12 деревянных вагонов. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, регулярное движение поезда вынуждены были прервать, и оно возобновилось лишь в марте 1944-го.
  • 1935была организованна первая группа анонимных алкоголиков. Ее основали биржевый маклер Уильям Уилсон и хирург Роберт Смит в городке Акрон (штат Огайо, США). Они страдали от алкоголизма и основали общество, чтобы оставаться трезвыми самим и помочь другим.
  • 1936 — в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Первый мультфильм, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко». В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-Горбунок». В 1960—1970-х вышли культовые фильмы-сериалы с постоянными персонажами: «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и другие. Всего за время существования студии было создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках.
  • 1942 — немецкие войска стерли с земли чешскую деревню Лидице. Все проживавшие в нем мужчины были убиты на месте, женщины отправлены в концлагеря. Часть детей отобрали для онемечивания в специальные центры, а остальных перевезли в концлагерь Хелмно и отправили в газовые камеры. Это стало «актом возмездия» за убийство «выдающегося человека германской нации», протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха.
  • 1943 — в США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Документ получил американский коммивояжер Милтон Рейнолдс, хотя создал и начал продавать ручку венгерский журналист Ласло Биро. Изобретение было украдено из-за несовершенства тогдашней патентной системы.
  • 1944 — началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск. Она стала завершающей операцией битвы за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Цель наступления заключалась в ликвидации угрозы Ленинграду, а также в ускорении выхода Финляндии из войны. Успешное завершение зимней кампании 1944 года благоприятствовало нанесению новых ударов по немецким войскам и их союзникам.
  • 2012 — в Болгаре открыли комплекс «Белая мечеть». Он расположен недалеко от въезда в город, рядом с южными воротами музея-заповедника. Высота двух минаретов мечети составляет 46,5 м, диаметр главного купола — 10 м, высота купола внутри мечети 17 м. Стены мечети украшены традиционными декоративными элементами. Площадь мечети обрамлена аркадой из 88 колонн, посередине расположен фонтан. Здание облицовано белым мрамором.
Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИстория Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости общества

11:26 МСК Все новости
Новости раздела