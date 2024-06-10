День в истории 10 июня: создали «Союзмультфильм», первый зоопарк и Белая мечеть в Болгаре
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 июня 2024 года
Сегодня отмечают Всемирный день мороженого. 12 лет назад в Болгаре открыли комплекс «Белая мечеть», 42 года назад скончалась жена художника Сальвадора Дали — уроженка Казани Гала Дали (Елена Дьяконова), 88 лет назад в Москве основали киностудию «Союзмультфильм», 231 год назад в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Старт второго Международного форума министров образования «Формируя будущее». Он будет проходить в Казани 10—11 июня.
- Церемония открытия проекта «Политзавод» с участием председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.
- Республиканский этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
Кто родился: художник Гюстав Курбе и первая афроамериканка, получившая «Оскар»
- 1819 — французский живописец Гюстав Курбе (скончался 31 декабря 1877 года). Он считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи.
- 1870 — советский ученый, хирург, создатель советской клинической школы Сергей Спасокукоцкий (скончался 17 ноября 1943 года). Он внес выдающийся вклад в медицину в области желудочно-кишечной и легочной хирургии, в решении проблемы переливания крови.
- 1893 — американская актриса Хэтти Макдэниел (скончалась 26 октября 1952 года). Она стала первой афроамериканкой, удостоенной премии «Оскар» за роль Мамушки в фильме «Унесенные ветром». Актриса снялась более чем в 300 фильмах, но в большинстве из них ее имя даже не указывалось в титрах.
- 1897 — вторая дочь императора Николая II Великая княжна Татьяна Николаевна (скончалась 17 июля 1918 года). Она была расстреляна в Екатеринбурге вместе со всей императорской семьей.
- 1921 — супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский (скончался 9 апреля 2021 года). Изначально он был принцем Греческим и Датским. В 1922 году, когда его отец, король Греции Константин I, был вынужден отречься от престола, семья переехала во Францию, а затем — в Великобританию. Там Филипп познакомился на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины с принцессой Елизаветой. После свадьбы он принял британское подданство, отказался от прежних титулов, стал членом англиканской церкви и взял фамилию Маунтбаттен. Филипп был первым из членов королевской семьи, кто посетил СССР. Случилось это в 1973 году.
- 1941 — советская и американская певица Аида Ведищева. Она родилась в Казани, окончила Иркутское музыкальное училище. С начала 1960-х годов Ведищева начала выступать на сцене. Известна как исполнительница популярных песен из кинофильмов («Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной олень») и мультфильмов («Колыбельная медведицы», «Чунга-чанга»).
- 1944 — советский и российский актер Валентин Смирнитский. Играл в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Визит к Минотавру», «Щен из созвездия Гончих Псов», «Провинциальный бенефис», «Дон Кихот возвращается», «Марш Турецкого» «Мастер и Маргарита» и других.
- 1983 — в Казани родилась Марина Абросимова — будущая певица МакSим, автор песни футбольных фанатов «Спартак» «Знаешь ли ты». Училась в КНИТУ-КАИ, записывала в Татарстане первые хиты. В июне 2021 года после концерта в родном городе она была госпитализирована с пневмонией, только спустя два месяца ее выписали из реанимации. Вновь на сцену вышла в декабре на премии «Золотой граммофон» — вместе с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь.
Кто скончался: писатель Чингиз Айтматов и поэт Хасан Туфан
- 1836 — французский физик Андре Ампер (родился 20 января 1775 года). Он сформулировал правило и закон Ампера и впервые указал на тесную связь между электрическими и магнитными процессами. Кроме того, Ампер открыл магнитный эффект катушки с током, изобрел коммутатор и электромагнитный телеграф, сформулировал понятие «кинематика».
- 1858 — британский ботаник Роберт Броун (родился 21 декабря 1773 года). Известен тем, что открыл хаотическое движение, названное в честь него «броуновским». Кроме того, он смог классифицировать растения на покрытосеменные и голосеменные растения, первым обнаружил ядро в растительной клетке.
- 1882 — русский живописец, один из родоначальников жанровой картины Василий Перов (родился 2 января 1834 года). В его творчестве развивалась тема народных страданий. Среди наиболее известных картин Перова — «Сельский крестный ход на Пасхе», «Проводы покойника», «Тройка», «Охотники на привале». Также художник создал галерею портретов современников, в том числе известный портрет Достоевского.
- 1976 — американский кинорежиссер, основатель кинокомпании Paramount Pictures Адольф Цукор (родился 7 января 1873 года).
- 1981 — татарский поэт и писатель Хасан Туфан (родился 10 декабря 1900 года). Он одним из первых среди татарских поэтов поднял тему рабочего класса, его труда и борьбы. В 20—30 годах XX века Туфан написал лирико-эпические поэмы, вошедшие в золотой фонд национальной литературы. С середины 30-х годов перешел от эпоса к лирике. В 50—60-х годах создал целый ряд произведений, которые по праву считаются жемчужинами татарской поэзии.
- 1982 — жена и муза Сальвадора Дали Гала (родилась 7 сентября 1894 года). Настоящее ее имя — Елена Дьяконова. Она родилась в Казани, но вскоре семья переехала в Москву. Елена училась в женской гимназии Брюхоненко. В 1912 году была направлена в швейцарский санаторий Клавадель для лечения от туберкулеза. Там познакомилась с французским поэтом Полем Элюаром. Со временем они поженились, у них родилась дочь. В 1929 году Элюар и Гала приехали к молодому каталонскому художнику Сальвадору Дали. Вскоре супруги расстались, а Гала и Сальвадор Дали зарегистрировали брак в 1934 году.
- 1959 — советский детский писатель Виталий Бианки (родился 11 февраля 1894 года). Он написал более трехсот произведений о жизни мира животных. Самой знаменитой книгой Бианки стала «Лесная газета».
- 2008 — советский и киргизский писатель Чингиз Айтматов (родился 12 декабря 1928 года). Он написал повести «Джамиля», «Первый учитель», романы «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»), «Плаха» и другие.
Праздники: День мороженого и День модерна
- Всемирный день мороженого. Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого. Хотя история этого десерта началась намного раньше: еще три тысячи лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. А классическое мороженое, созданное на основе молока, было создано во Франции в XVIII веке.
- Всемирный день модерна. Дата была выбрана в память о двух великих архитекторах этой эпохи: Эдена Лехнера и Антонио Гауди. Ежегодно в этот день в странах Европы проходят фотоконкурсы, выставки, экскурсии и семинары, посвященные стилю модерн.
- День Португалии. Дата празднования — это день смерти великого национального поэта Луиса Камоэнса. Во всех крупных городах страны, включая столичный Лиссабон, 10 июня организовывают торжественные мероприятия и массовые культурные празднества.
События в истории: основание концерна «Калашников», открытие Белой мечети
- 1793 — в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк. При этом его создатели позиционировали его как научное и просветительское заведение. Появился он потому, что члены французского Конвента, высшего законодательного органа Первой французской республики, долго не могли решить, что делать с королевской коллекцией из 20 птиц и 65 животных. В итоге было решено, что надо создать музей. При Наполеоне его расширили, в начале XIX века в нем обитало уже четыреста животных.
- 1807 — в России был основан будущий концерн «Калашников», на тот момент — Ижевский оружейный завод. 10 июня 1807 года для организации управления заводом была открыта Оружейная контора во главе с начальником завода. А к началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил две тысячи ружей. В XXI веке предприятие стало системообразующей структурой стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса России. Здесь производится российское боевое автоматическое и снайперское оружие, управляемые артиллерийские снаряды, а также широкий спектр высокоточного оружия.
- 1846 — шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины. Они были описаны как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов». Когда изобретатель протестировал шины на настоящей повозке, журнал «Меканикс Мэгэзин» написал: «Посетители парка на этой неделе с любопытством рассматривали пеструю повозку, которая двигалась среди толпы на таких бесшумных колесах, что трудно было поверить в их соприкосновение с землей».
- 1921 — был основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». «Комиссаром-хранителем» музея была назначена младшая дочь писателя Александра. Вскоре здесь открылась и первая выставка «Толстой в Ясной Поляне», начало выходить 90-томное собрание сочинений Толстого, открылась школа его имени. Сейчас Ясная Поляна является крупнейшим мемориальным и природным музеем-заповедником мирового значения.
- 1931 — между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной — 69,8 км/ч, а в состав входили 12 деревянных вагонов. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, регулярное движение поезда вынуждены были прервать, и оно возобновилось лишь в марте 1944-го.
- 1935 — была организованна первая группа анонимных алкоголиков. Ее основали биржевый маклер Уильям Уилсон и хирург Роберт Смит в городке Акрон (штат Огайо, США). Они страдали от алкоголизма и основали общество, чтобы оставаться трезвыми самим и помочь другим.
- 1936 — в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Первый мультфильм, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко». В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-Горбунок». В 1960—1970-х вышли культовые фильмы-сериалы с постоянными персонажами: «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и другие. Всего за время существования студии было создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках.
- 1942 — немецкие войска стерли с земли чешскую деревню Лидице. Все проживавшие в нем мужчины были убиты на месте, женщины отправлены в концлагеря. Часть детей отобрали для онемечивания в специальные центры, а остальных перевезли в концлагерь Хелмно и отправили в газовые камеры. Это стало «актом возмездия» за убийство «выдающегося человека германской нации», протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха.
- 1943 — в США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. Документ получил американский коммивояжер Милтон Рейнолдс, хотя создал и начал продавать ручку венгерский журналист Ласло Биро. Изобретение было украдено из-за несовершенства тогдашней патентной системы.
- 1944 — началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск. Она стала завершающей операцией битвы за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Цель наступления заключалась в ликвидации угрозы Ленинграду, а также в ускорении выхода Финляндии из войны. Успешное завершение зимней кампании 1944 года благоприятствовало нанесению новых ударов по немецким войскам и их союзникам.
- 2012 — в Болгаре открыли комплекс «Белая мечеть». Он расположен недалеко от въезда в город, рядом с южными воротами музея-заповедника. Высота двух минаретов мечети составляет 46,5 м, диаметр главного купола — 10 м, высота купола внутри мечети 17 м. Стены мечети украшены традиционными декоративными элементами. Площадь мечети обрамлена аркадой из 88 колонн, посередине расположен фонтан. Здание облицовано белым мрамором.
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