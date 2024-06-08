День в истории 8 июня: татарстанский Сабантуй, книжный фестиваль в Казани и старт «Том Сойер Феста»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 июня 2024 года
Сегодня в районах Татарстана празднуют Сабантуй, а в Казани стартует Летний книжный фестиваль «Смены». В мире 8 июня отмечают День океанов, а в России — День социального работника. 78 лет назад появилась Международная организация журналистов, 115 лет назад был выпущен первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт», 242 года назад императрица Екатерина II утвердила герб Бугульмы. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Сегодня в районах Татарстана, как и во многих городах России, отмечают Сабантуй. В Казани его отпразднуют через две недели.
- Старт седьмого Летнего книжного фестиваля «Смены». Он будет проходить в Казани с 8 по 9 июня.
- Открытие нового сезона фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
- Домашний матч казанского регби-клуба «Стрела» против «Локомотива-Пензы».
Кто родился: композитор Роберт Шуман и художник Иван Крамской
- 1638 — французский ботаник, один из основоположников ботанической систематики Пьер Маньоль (скончался 21 мая 1715 года). В честь него названо растение магнолия.
- 1810 — немецкий композитор, один из выдающихся композиторов эпохи романтизма Роберт Шуман (скончался 29 июля 1856 года). Зарекомендовал себя приверженцем нового и борцом с отжившим в искусстве, с так называемыми филистерами, то есть с теми, кто своей ограниченностью и отсталостью тормозил развитие музыки.
- 1837 — русский живописец Иван Крамской (скончался 5 апреля 1887 года). Он стал идеологом целого поколения художников-реалистов, организатором «передвижников». Он создал ряд портретов выдающихся русских писателей, артистов и общественных деятелей: Толстого, Шишкина, Третьякова, Салтыкова-Щедрина. Также в числе наиболее известных картин Крамского — «Христос в пустыне» и «Неизвестная».
- 1895 — испанский футболист, президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу (скончался 2 июня 1978 года). В его честь назван стадион «Реала».
- 1926 — один из руководителей подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» Олег Кошевой (скончался 8 февраля 1943 года). Был расстрелян после допросов и жестоких пыток раскаленным железом вместе с другими арестованными молодогвардейцами. Посмертно ему было присвоено звания Героя Советского Союза.
- 1955 — создатель URI, URL, HTTP, HTML и Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли.
- 1958 — председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда Фанил Габдрахманов.
- 1961 — глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов.
- 1977 — американский рэпер и продюсер Канье Уэст.
- 1977 — руководитель следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский.
- 1981 — депутат Государственной Думы России восьмого созыва Илья Вольфсон.
Кто скончался: Жорж Санд и муза Пушкина
- 1845 — 7-й президент США в 1829—1837 годах Эндрю Джексон (родился 15 марта 1767 года). Будучи ярым сторонником выселения индейских племен, в 1828 году Джексон подписал соответствующий закон. Результатом стало перенесение земельных участков пяти индейских племен на так называемые «индейские территории» (современный штат Оклахома).
- 1876 — французская писательница Жорж Санд (родилась 1 июля 1804 года). Ее первый самостоятельный роман («Индиана») имел шумный успех. Он поднимал тему равноправия женщин, которое она трактовала как проблему свободы человека. Наиболее заметным произведением стал роман «Консуэло». Прообразом главной героини послужила французская певица Полина Виардо.
- 1879 — русская дворянка Анна Керн (родилась 22 февраля 1800 года). Ей посвящено знаменитое стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье...». Керн является автором мемуаров «Воспоминания о Пушкине», «Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке», «Три встречи с императором Александром I», «Сто лет назад», «Дневник».
- 1970 — американский психолог Абрахам Маслоу (родился 1 апреля 1908 года). Из научного наследия ученого наибольшее распространение получила «Пирамида Маслоу» — диаграмма, иерархически представляющая человеческие потребности.
- 2023 — судья Кировского райсуда Артем Бартенев (родился 21 марта 1966 года).
Праздники: Дни океанов и соцработника
- Всемирный день океанов. Каждый год мероприятия, организуемые в рамках праздника, посвящены определенной теме. Ведущую роль в обеспечении поддержки информационных мероприятий в рамках Дня океанов играет Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, которая является спонсором Всемирной сети океанов.
- Всемирный день петербургских котов и кошек. Главный символ праздника — скульптура кошки «Тишка», которая находится на карнизе мастерской группы местных художников. У Всемирного дня петербургских кошек и котов множество хороших традиций. В честь животных устраивают выставки и флешмобы, им посвящают песни и стихи. В котокафе «Республика кошек» в этот день проходит Котолимпиада, во время которой домашние питомцы участвуют в состязаниях на ловкость.
- День социального работника в России. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петр I издал Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно нему, «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Этот документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.
- День пивовара в России. Главной целью проведения праздника является формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в стране. История российского пивоварения насчитывает не одну сотню лет, о чем свидетельствуют документальные летописи и царские грамоты. Так, первые упоминания о пиве были найдены в берестяных грамотах во время раскопок Древнего Новгорода.
- День мебельщика в России.
События в истории: герб Бугульмы, изобретение пылесоса и роман Оруэлла «1984»
- 1782 — был утвержден герб Бугульмы императрицей Екатериной II. «В голубомъ полѣ серебряная рыба съ голубыми пятнами называемая пеструшка, которыми сей страны воды весьма изобилуютъ» — было указано в описании. Причем на историческом гербе города в верхней части была изображена куница, но позднее его видоизменили. В советский период исторический герб Бугульмы не использовался. 21 февраля 2007 года решением совета Бугульминского района был утвержден новый герб Бугульминского района. За основу взяли исторический герб уездного города Бугульмы.
- 1824 — Ноа Кашинг из канадского города Квебек запатентовал стиральную машину. Она не только стирала, но очищала и укрепляла ткань. Конструкция машины Кашинга не предусматривала каких-либо внешних движителей и приводилась в движение «мускульной силой» пользователя.
- 1869 — американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им Whirlwind («держать в руках и направлять»). В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода у среднего класса.
- 1909 — был выпущен первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт». Разрабатывала и изготавливала эти машины бельгийско-русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Они получили репутацию надежных и выносливых автомобилей, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились две такие машины. Завод получал государственные заказы от российского военного ведомства.
- 1946 — была создана Международная организация журналистов. Ее главными задачами стали сохранение мира, укрепление международной дружбы и сотрудничества путем свободного, правдивого и честного информирования общественности, борьба против пропаганды войны, фашизма, национальной и расовой дискриминации, разного рода конфликтов. Также члены МОЖ обязались охранять свободу печати и журналистов от влияния монополий и финансовых групп, защищать права журналистов, бороться с ложью, клеветой и дезинформацией со стороны прессы, а также за улучшение материальных условий их существования.
- 1948 — в СССР запустили реактор для производства оружейного плутония. Пуск реактора курировал сам Игорь Курчатов — научный руководитель советского ядерного проекта. 16 апреля 1949 года был получен первый оружейный плутоний, а 29 августа на Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. В течение последующих лет были пущены еще пять реакторов для получения плутония.
- 1949 — в Лондоне вышел роман Джорджа Оруэлла «1984». Один из образцов антиутопии оказал серьезное влияние на современную культуру, к примеру, из этого романа взяты такие понятия, как «Большой Брат», «мыслепреступление» и «новояз».
- 1958 — сборная СССР по футболу провела первый матч на чемпионате мира. Спортсмены играли против Англии на стадионе в Гетеборге в присутствии 50 тысяч зрителей. Счет составил 2:2, голы забили Никита Симонян и Валентин Иванов.
- 1966 — начался учредительный съезд Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры. Регистрация образования прошла годом ранее.
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