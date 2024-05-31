«Крылья барса» выиграли и второй турнир — по стритболу

Триумф в «Тулпаре». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанском спорткомплексе «Тулпар» закончился международный турнир по стритболу, завершивший программу двухдневного турнира «Кубок АО «ТАИФ». В финале команда «Крылья барса — 1» переиграла «Шанс-1» из Тюмени. Третье место заняла первая команда «Врбас» из боснийского города Баня-Лука. «Огромное спасибо, мы тронуты татарстанским гостеприимством!» — делились впечатлениями спортсмены. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Стритбол — совсем не то, что парабаскетбол

Финалисты турнира по парабаскетболу — «Крылья барса» и «Врбас» — встретились и в первом матче турнира по стритболу, оказавшись волею жребия в одной группе А. Между тем стритбол — это не совсем парабаскетбол, а для кого-то и совсем не классическая разновидность игры великанов. Во-первых, другое покрытие, как и в обычном стритболе. В «Лиге сильных людей» это не паркет, а более «медленное» покрытие, с большим сцеплением. Это как в мини-футболе, где есть и скользкий пол, и деревянное покрытие. Парабаскетболистам необходимо затрачивать чуть больше сил для разгона коляски.

Казанцы вышли на площадку в достаточно привычном для себя составе: Виктор Кайнов, Василий Кочетков, Владимир Кучин и Валерий Симонов, и он оказался на голову сильнее первой четверки «Врбаса». Прекрасно показавший себя в парабаскетболе, Адемир Демирович (33 очка в игре с «Шансом» и 41 очко с «Крыльями барса») в стритболе был уже не так заметен. «Барсы» успели набрать 21 очко до окончания игрового времени, а это автоматически останавливает встречу — 21:7. Забегая вперед, отметим, что следующую игру казанцы выиграли у тюменского «Шанса-2» с еще большей легкостью — 21:5.

А вот вторая часть казанской команды, «Крылья барса — 2» (Альберт Багаманов, Артур Галстян, Всеволод Салин, Игорь Самарцев), не смогла выйти в полуфинал. В стартовой встрече с «Врбасом-2» казанцы постоянно уступали, однажды с разрывом в два раза — 5:10. Приблизились — до 8:10, затем упустили в отрыв — 9:13, снова бросились в погоню. Тут «помог» игрок гостей Владо Сврака, бомбардир «Врбаса», который не смог завершить игру в парабаскетбол из-за травмы руки. Взяв на себя обязанности главного тренера, он активно не соглашался с отдельными решениями арбитров, получив технический фол. «Крылья барса — 2» воспользовались этим, приблизились максимально — 12:13, но на большее не хватило времени. «Врбас-2» в этом матче обнаружил еще одного бомбардира — Бояна Бркича, ставшего лидером, которого не нашлось во второй команде казанцев.

Казань настраивается на игру. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Приглашайте другие команды, подсказывая, что в России классно и интересно»

Любопытно, что время, «сэкономленное» усилиями игроков «Крыльев барса — 1», позволило провести торжественную церемонию раздачи подарков и произнесения слов благодарности от Федора Лихолитова (в 2009 году воспитанник питерского баскетбола играл за УНИКС). Сейчас представитель Федерации баскетбола России выступал в роли сопартнера турнира, проводимого АО «ТАИФ».

— Хочу поприветствовать наших гостей, принявших приглашение приехать в Россию. Это хороший опыт для нас — играть с вами, а какие-то игры демонстрируют и очень высокий накал страстей. Это дополнительные плюсы в истории каждой команды. Надеюсь, что подобные турниры войдут у нас в традицию, приглашайте другие команды с вашей родины к нам, подсказывая, что в России классно и интересно, — призвал он гостей.

Что вдвойне приятно для гостей из дальнего зарубежья, в роли переводчика выступал заместитель руководителя Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич. От имени боснийцев он озвучивал общее мнение.

Вперед, в атаку!. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Огромная благодарность оргкомитету, мы никогда не чувствовали такого гостеприимства, которым очень тронуты, — перевел он слова представителя боснийской команды.

Второй команде «Крылья барса» совсем немного не хватило до полуфинала



Тем временем у «Крыльев барса» оставался шанс, который заключался в том, что необходимо было обыграть «Шанс-1». Чего только в игре не было! И падение игрока, не совладавшего с собственной инерцией. «Пробежка», поскольку парабаскетболист прокатился по площадке, не ударив по ней мячом. Обоюдное падение сразу двух соперников. Но все это оставалось за границей внимания, поскольку происходящее на площадке по своей интриге напоминало финал по парабаскетболу.

Казанцы уступали — 4:7, но двухочковый бросок из-за линии плюс еще одно попадание помогли сравнять счет — 7:7. Был даже шанс выйти вперед после точного броска, но «барс» промахнулся с линии штрафных. Затем казанцы снова отпустили «Шанс-1» от себя — 8:10, но двухочковый бросок Салина перевел игру в овертайм. Однако там тюменцы доказали свое преимущество в конкретном противостоянии — 12:10. После чего «Крылья барса — 2» отправились в утешительный финал за 5-е место.

Что любопытно, противостояние Казани с Тюменью и Баня-Лукой на тот момент закончилось вничью — 1:1, после чего началось противостояние сибиряков и сербов из Боснии и Герцеговины. В группе А «Врбас-1» одолел «Тюмень-2» — 11:7, попав в полуфинал, а соперников отправив в противостояние за 5-е место. А в группе Б «Тюмень-1» переиграла «Врбас-2» — 15:13, но тут обе команды вышли в полуфинал. Тем более поражение не могло сильно огорчить боснийцев, поскольку в случае победы они бы играли со своей же командой «Врбас-1».

Полуфинал «Крылья барса — 1» против «Врбаса-2» завершился досрочно, как и две предыдущие встречи казанской команды, — 21:9. Зато «Шанс-1» с первой командой из Баня-Луки поборолся, победив — 15:9. Таким образом, дерби, которого ждали от российских команд, состоялось в матче за третье место между двумя командами «Врбаса».

Исполнение штрафных бросков. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Финал был выигран за явным преимуществом

Но перед этим на корте сошлись команды, которые вылетели из борьбы за медали, но не закончили выступление в турнире. «Крылья барса — 2» были раздосадованы тем, что им совсем немного удачи не хватало в матчах группового этапа, тем более что эта встреча «зеркалила» предстоящий финал, только уже с участием первых команд. Но исход оказался положительным для тюменской команды, выигравшей со счетом 11:8 и занявшей итоговое пятое место.

В противостоянии двух команд из Баня-Луки на площадку вышла единственная девушка-парабаскетболист Биляна Недич, более того, набрала очко, приблизив команду «Врбас-2» к основному составу, игроки которого опекали ее в спортивном смысле слова. То есть жестко, не давая оперативного простора, ровно так же, как с мужчинами-партнерами. В итоге «Врбас-1» победил — 11:8, после чего «опекуны» тут же стали обниматься с Биляной, а кто-то посылал воздушные поцелуи.

Финал для «Крыльев барса — 1» выдался напряженным. Только к середине матча они чуть оторвались от «Шанса-1» — 7:4, но соперники тут же взяли тайм-аут и приостановили прорыв. Но ненадолго, и на концовку команды выходили при двукратном преимуществе казанцев — 14:7. Казань была гостеприимна во всем и везде, за исключением игровой площадки, победив в итоге со счетом 17:8. Есть вторая подряд победа в Международном турнире «Кубок АО «ТАИФ»!

— Всех благодарим и ждем на следующий год, — резюмировал впечатления и поделился ожиданиями главный тренер «Крыльев барса» Сергей Чистов.