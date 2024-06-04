День в истории 4 июня: крейсер «Аврора», Пулитцеровская премия и турецкая культура в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 июня 2024 года
Сегодня, 4 июня, отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии. 62 года назад на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль», 102 года назад вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил», 107 лет назад в США прошло первое вручение престижной Пулитцеровской премии, 224 года назад завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Доме правительства РТ расскажут о программе празднования Сабантуя и праздников традиционной культуры в республике в 2024 году.
- В Присутственных местах Казанского кремля проведут презентацию культуры турецкого чаепития — об этой традиции в рамках программы «Дни турецкой культуры» расскажет генконсул Турции в Казани Угур Йылмаз.
Кто родился: поэт Майков и изобретатель судна на воздушной подушке
- 1777 — русский военачальник Алексей Ермолов (скончался 23 апреля 1861 года). Отлично проявил себя в ходе Бородинской битвы. В 1816 году был назначен командиром Отдельного Грузинского корпуса, в этой должности он руководил подавлением местных группировок на Кавказе. Ермолов создал линию крепостей от Грозного до Екатеринограда. Он много сделал для Кавказа, содействуя развитию промышленности, торговли, просвещения.
- 1801 — декабрист Михаил Бестужев-Рюмин (скончался 25 июля 1826 года). По приговору суда повешен вместе с другими руководителями декабристского движения у Петропавловской крепости.
- 1821 — русский поэт Апполон Майков (кончался 20 марта 1897 года). Многие его стихотворения были положены на музыку Римским-Корсаковым, Чайковским и другими композиторами. Известен также как переводчик. В течение четырех лет он переводил в поэтической форме «Слово о полку Игореве». Также занимался переводами Гейне, Мицкевича, Гете, народного поэтического творчества Белоруссии, Греции, Сербии, Испании и других стран.
- 1910 — британский инженер, изобретатель судна на воздушной подушке Кристофер Кокерелл (скончался 1 июня 1999 года). Предполагал широкое внедрение транспортных средств на воздушной подушке не только для движения на воде (в том числе для трансокеанских путешествий), но и на суше.
- 1975 — американская актриса Анджелина Джоли. Наиболее известна по ролям в фильмах «Джиа», «Угнать за 60 секунд», «Лара Крофт — расхитительница гробниц», «Мистер и миссис Смит», «Турист», «Малефисента», «Малефисента: Владычица тьмы», «Вечные». Всего в фильмографии актрисы около четырех десятков картин.
Кто скончался: писатель Гариф Ахунов и певец Эдуард Хиль
- 1798 — итальянский авантюрист Джакомо Казанова (родился 2 апреля 1725 года). Прославился своими многочисленными любовными похождениями. Само его имя стало нарицательным и теперь используется в значении «женский обольститель». Если верить его мемуарам, Казанова встречался с европейскими монархами, папами, кардиналами и такими выдающимися деятелями эпохи Просвещения, как Вольтер, Моцарт и Гете.
- 1967 — создательница и бессменная руководительница крупнейшего комплекса музыкального образования — учебных заведений имени Гнесиных Елена Гнесина (родилась 30, по другим данным — 31 мая 1872 года). Она одной из первых выработала основные принципы, которые легли в основу концепции массового музыкального воспитания и образования и остаются актуальными до сих пор. Основное достижение всей деятельности Гнесиной является создание уникальной системы подготовки педагога-музыканта в различных образовательных структурах (школа, училище, вуз).
- 1993 — советский актер Георгий Милляр (родился 7 ноября 1903 года). Создал бессмертный образ Бабы Яги, имя которой стало впоследствии его прозвищем. Играл и других сказочных героев: Царя Гороха, Кощея Бессмертного. Помимо этого, Милляр сочинял стихи, рисовал шаржи и озвучивал мультфильмы. Его голосом говорят герои «Царевны-лягушки», «Незнайки» и «Чиполлино».
- 1999 — советский и российский актер Юрий Васильев (родился 12 октября 1939 года). Широкое признание и слава пришли к нему после фильма «Журналист», где ему досталась главная роль. Васильев сыграл первого возлюбленного главной героини мелодрамы «Москва слезам не верит». Всего в фильмографии актера около двух десятков картин.
- 2000 — народный писатель Татарстана Гариф Ахунов (родился 18 сентября 1925 года). Его первая повесть «Краса юности» вышла в 1955 году и была посвящена жизни студенчества. В 1956 году Ахунов переехал в Альметьевск, где жил среди нефтяников, там он написал роман «Клад», по которому позже сняли фильм.
- 2012 — советский и российский оперный и эстрадный певец Эдуард Хиль (родился 4 сентября 1934 года). С его голосом ассоциируются такие известные песни советского времени, как «А люди уходят в море», «Как провожают пароходы», «Ах, море, море», «С чего начинается Родина», «Лесорубы», «Человек из дома вышел», «Ходит песенка по кругу», «Это было недавно, это было давно», «Трус не играет в хоккей». Хиль побывавл с концертными программами более чем в 80 странах мира, не забывая и про российскую глубинку.
Праздники: День детей — жертв агрессии и День крановщика
- Международный день невинных детей — жертв агрессии. В 1982 году на чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», постановила отмечать эту дату.
- День крановщика в России. Праздник этот появился относительно недавно — 4 июня 2014 года вышел приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана».
События в истории: стройка крейсера «Аврора», эмиграция Бродского, первый выпуск «Фитиля»
- 1705 — Петр I разрешил тульскому кузнецу-оружейнику Никите Демидову строить новые металлургические заводы. Демидов впечатлил царя своим мастерством, и Петр I отдал ему территории для строительства металлургических заводов на Урале и в Сибири. Демидов построил Шуралинский и Бынговский заводы. Для того, чтобы покрыть потребность в дополнительном чугуне, возвел Верхнетагильский и Нижнетагильский заводы, а еще Выйский медеплавильный завод. С 1718 года Демидов стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для русского флота. Никита Демидов стал основателем знаменитой династии Демидовых, был первым русским владельцем заводов, не происходившим из дворянского сословия. Впрочем, звание дворянина он все же получил в 1720 году.
- 1800 — завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. Его первыми хозяевами стали президент США Джон Адамс и его супруга Абигайль. Для строительства Белого дома использовался окрашенный в белый цвет песчаник Аквайя-крик. Официальным название «Белый дом» стало лишь в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта в 1902 году. Начиная с того же года, рабочее место президента находится в Овальном кабинете в западном крыле здания.
- 1897 — в Петербурге начали строительство крейсера «Аврора». Он был спущен на воду в мае 1900 года, а в июле 1903 года вступил в строй боевых кораблей флота России. В период русско-японской войны 1904—1905 годов крейсер принял боевое крещение в Цусимском сражении. В 1917 году экипаж «Авроры» активно участвовал в февральских и октябрьских революционных событиях, а также последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции. В ходе Великой Отечественной войны весь личный состав и орудия крейсера участвовали в героической обороне Ленинграда. Сегодня он стал кораблем-музеем.
- 1917 — в США прошло первое вручение Пулитцеровской премии — престижной награды в области журналистики, литературы и музыки. На сегодняшний день 14 премий вручаются в области журналистики (в различных жанрах новостей, за выдающееся расследование, очерк, комментарий и др.; за карикатуры, за новостную и художественную фотографии, «За служение обществу»), а семь — в области литературы и музыки (за художественное и нехудожественное произведения, биографию, книгу по истории США, сборник поэзии, драматическое и музыкальное произведения).
- 1922 — вышел первый номер журнала «Крокодил» (на тот момент — еженедельное иллюстрированное приложение к газете «Рабочий»). В издании печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров и многие другие сатирики. «Крокодил» долгие годы оставался главным литературно-художественным сатирическим журналом страны.
- 1946 — в СССР началось следствие по «Трофейному делу» — кампании органов госбезопасности СССР в 1946—1948 годах, которая была организована по личному указанию Иосифа Сталина и при активном участии министра госбезопасности Виктора Абакумова. Официальная цель кампании — выявление злоупотреблений среди генералитета. Но многие историки полагают, что это был повод «свалить» Маршала Жукова. По делу также проходил ряд генерал-майоров, генерал-полковников и генерал-лейтенантов. Одним из поводов для начала следствия против Жукова стали показания арестованного в апреле 1946 года маршала Александра Новикова и сообщение члена президиума ЦК КПСС Николая Булганина Сталину о вывозе Жуковым из Германии большого количества мебели, произведений искусства и другого имущества в свое личное пользование.
- 1962 — на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Сюжеты миниатюр бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни: разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов, высмеивали мещанство. Главным редактором «Фитиля» был известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков.
- 1972 — русский поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать за рубеж. В письме на имя Брежнева он писал: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге».
- 2014 — в сквере на пересечении улиц Декабристов, Гагарина и Королева в Казани открыли памятник советскому авиаконструктору, трижды Герою Социалистического Труда — Андрею Туполеву. Изначально открытие памятника планировалось 12 ноября 2013 года к 125-й годовщине со дня рождения Туполева.