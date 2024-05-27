Минфин РТ о спорах по списанию госдолга: «Как бы не «задели» программу, по которой уже списано 7 млрд рублей»

Фото: Максим Платонов

«Регионы предлагают одно — списать 2/3 госдолга [субъектов] с последующим его наполнением в течение трех лет, а [министр финансов] Антон Силуанов не согласен. Он говорит: вот есть три рубля и эти три рубля должны вернуть», — поделился замминистра финансов РТ Алексей Шишкин последними известиями с дебатов по облегчению долговой нагрузки регионов. Несмотря на полный «швах» в мировой экономике, бюджет Татарстана — 2023 получил рекордные сборы по налогу на прибыль — 182,9 млрд рублей, да в первом квартале налоги идут ровно, отчитался он на заседании «бюджетного» комитета Госсовета. Так что с 1 июля правительство РТ настроено поднять зарплату работникам бюджетной сферы, но на сколько — станет известно 6 июня на очередной сессии парламента. Детали — в материале «Реального времени».

Война войной, а налоги — по расписанию



Проект закона об исполнении бюджета РТ за 2023 год сегодня обсудили на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ. Его должны будут вынести на утверждение парламента 6 июня, как того требует регламент, но до этого главный финансовый документ успел получить положительное заключение Минфина РФ. Так что неудивительно, что предварительное рассмотрение проекта проходило среди депутатов спокойно, как обычная техническая процедура согласования. В окончательных цифрах бюджет-2023 выглядел впечатляюще, словно экономика не ощутила ни последствий второго года ведения СВО на Украине, ни расширения санкций против РФ, ни трудностей в логистике. Как говорится, война войной, а налоги — по расписанию.

— 2023 год в целом для республики был неплохой, — заметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин в начале заседания. — По итогам прошлого года рост ВРП составил 3,6%, рост инвестиций в основной капитал — более 11%, средняя зарплата возросла на 13%.

По его словам, по доходам и расходам исполнение выросло на 7,5% и 10% соответственно, иначе говоря, за год бюджет хорошо «пополнел».

— 2023 год в целом для республики был неплохой, — заметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин в начале заседания. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Налог на прибыль, НДФЛ и федеральные субсидии

Замминистра финансов РТ Алексей Шишкин, представлявший отчет, доложил основные параметры республиканского бюджета в 2023 году. Доходы составили 486,8 млрд рублей, а расходы — 510,2 млрд рублей, дефицит — 23,4 млрд рублей. По его словам, в прошлом году достигнуты рекордные сборы по налогу на прибыль — 182,9 млрд рублей. Вторым по значимости стал НДФЛ. Поступления от подоходного налога составили свыше 141,5 млрд рублей. Тут сыграл в плюс рост заработной платы в Татарстане. Третьим источником стали безвозмездные поступления, в том числе федеральные субсидии и трансферты на 76,3 миллиарда.

— Эти федеральные деньги являются целевыми и расходуются по целевому назначению, — отметил Шишкин.

В целом в консолидированный бюджет было зачислено 565,7 млрд, а расходы составили 589 миллиардов.

Чуть больше половины, или 55% расходов консолидированного бюджета, было направлено на социальную сферу. Это 322 млрд рублей. Остальные распределились по 11 программам и разделам бюджета. Тут самые большие траты связаны с «национальной экономикой» — свыше 169 млрд. Впервые огромные ресурсы были направлены на дорожное строительство — 95,9 млрд рублей. Сельское хозяйство получило 16,8 млрд рублей. На этом фоне местные бюджеты не испытывали перебоев, так как межбюджетные региональные трансферты поступали своевременно и в полном объеме, подчеркнул Алексей Шишкин.

8 млрд загадочных инвесткредитов перенесли на этот год

— Почему уровень исполнения программ разный — где-то 92%, а где-то 100%? — поинтересовался Леонид Якунин.

— Такая картинка имеет место, — согласился Алексей Шишкин. — Во-первых, проводим конкурсные процедуры, а если сэкономили, то эта часть не финансируется. Покупаем услуги за меньшие деньги.

Тут депутаты обнаружили, что загадочные 8 млрд рублей остались не освоены.

— В прошлом году у Минфина РФ были свободные деньги, семи субъектам РФ сбросили федеральные инвестиционные кредиты с правом расходования в 2024 году. Это 8 млрд, попало, но освоения не было, — сухо рассказал Шишкин.

Почему Шишкина раздражают «мифические цифры»

Член Академии наук РТ Вадим Хоменко поднял вопрос увеличения бюджетного финансирования науки.

— В прошлом году расходы на научную деятельность в республике составили всего 1,02% от ВРП, тогда как минимальная планка в стране должна составлять 2,5%. Когда мы сможем выйти на уровень хотя бы в 2%, — спросил он у замминистра финансов РТ Алексея Шишкина.

Представитель Минфина РТ пояснил, что оценивать затраты на ту или иную отрасль по валовым расходам неверно. По его словам, процентами любят оперировать в Москве, но «эти мифические цифры в 2% или 3%» не отражают реальную картину.

— Такую же «петрушку» начали на федеральном уровне применять ко всем отраслям. Культура — 2%, село — 5%. Но есть региональные особенности, поэтому нужно иметь конкретику. Есть программы развития, вот и выполняйте, — пояснил он.

По его словам, эти «мифические проценты» тут нельзя применять.

— Есть бюджетное учреждение, есть план работы, вот это должно выполняться и получать финансовое подкрепление. А если есть необходимость, то можно увеличить, но кто будет осваивать эти деньги? Выбрасывать деньги на ветер? — рассуждал он.

Ритмично идет исполнение бюджета в первом квартале 2024 года, продолжил Шишкин. В консолидированный бюджет собрано 115 млрд, из них 98,7 млрд в бюджет РТ. «Не хромает» налог на прибыль: поступило 42,8 млрд, что на 2,5 млрд рублей больше. НДФЛ — 32,1 млрд рублей, безвозмездные поступления из Москвы — 34 млрд рублей. По межбюджетным трансфертам перечисли 24 млрд рублей.

— Бюджетные учреждения закончили первый квартал без просроченной кредиторской задолженности, — заверил Алексей Шишкин.

Бюджетникам повысят зарплату на «свои»

Тут же прозвучало, что стабильные налоговые поступления позволят увеличить заработную плату бюджетникам.

— Правительство РТ подготовило проект постановления о повышении заработной платы работников бюджетной сферы, — сообщил председатель комитета Леонид Якунин.

Точные параметры повышения не были названы, но источником роста станет бюджет РТ 2024 года.

— Из федерального бюджета ничего не ждем, — рассказал Алексей Шишкин, добавив, что законопроект о внесении изменений в бюджет РТ внесут в ближайшее время.

Речь идет о повышении зарплаты работников государственных учреждений Республики Татарстан, которая рассчитывается на основе единой тарифной сетки. В последний раз зарплаты бюджетников в РТ поднимали в сентябре 2022-го. По окончании Леонид Якунин сообщил, что подробностей нет, Минфин РТ проводит расчеты, а в день сессии 6 июня будет объявлено, какая сумма из бюджета РТ пойдет на повышение заработной платы. Изначально расходы не были заложены в казне.

Точные параметры повышения не были названы, но источником роста станет бюджет РТ 2024 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напоследок вернулись к теме госдолга РТ. К концу года он вырос до 125,7 млрд рублей. Более 90 процентов его суммы составляют федеральный кредиты, которые реструктурированы на долгосрочной основе. Однако в этом году появилась возможность списать 2/3 суммы в рамках объявленной Путиным меры по облегчению долговой нагрузки регионов. Буквально на днях депутаты Госдумы, главы регионов и руководство Минфина РФ обсуждало механизм списания.

— Регионы предлагают одно — списать 2/3 госдолга [субъектов] с последующим его наполнением в течение трех лет, а [министр финансов] Антон Силуанов не согласен. Он говорит: вот есть три рубля и эти три рубля должны вернуть, — поделился замминистра финансов РТ Алексей Шишкин.

Он опасается подмены действующего механизма реструктуризации на непонятный.

— Мы поставили себе задачу: списать долги в обмен на инвестиции. Уже списали 7 млрд рублей. Но как бы они не задели эту программу. Чтобы потом не сказали, мы заменим вам, — переживает он.

И заверил, что в этом году ожидается списание очередной суммы в обмен на инвестиции.