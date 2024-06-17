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ЦБ: реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3% в январе — мае

19:47, 17.06.2024
ЦБ: реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3% в январе — мае
Фото: Максим Платонов

Центральный банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров нашей страны. Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, в мае 2024 года этот показатель увеличился на 2,1% по сравнению с апрелем, сообщает «Интерфакс».

В целом за период с января по май 2024 года реальный эффективный курс российской валюты вырос на 2,3%.

Стоит подчеркнуть, что в конце марта нынешнего года правило об обязательной продаже валюты компаниями-экспортерами, введенное в начале октября прошлого года, привело к укреплению курса рубля на 10%.

Разиль Самигуллин

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