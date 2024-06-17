ЦБ: реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3% в январе — мае
Центральный банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров нашей страны. Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, в мае 2024 года этот показатель увеличился на 2,1% по сравнению с апрелем, сообщает «Интерфакс».
В целом за период с января по май 2024 года реальный эффективный курс российской валюты вырос на 2,3%.
Стоит подчеркнуть, что в конце марта нынешнего года правило об обязательной продаже валюты компаниями-экспортерами, введенное в начале октября прошлого года, привело к укреплению курса рубля на 10%.
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