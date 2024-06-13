Банк России изменил время начала торгов на Мосбирже

Фото: Арсений Губаев

С 14 июня 2024 года Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа». Это решение будет действовать до его отмены, сообщает пресс-служба Центробанка.



Напомним, Центробанк впервые после новых американских санкций опубликовал курсы валют на пятницу, 14 июня. Теперь регулятор с четверга устанавливает курсы доллара и евро на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов.