ЦБ улучшил ожидания по прибыли банков в этом году на 800 млрд рублей

Фото: Арсений Губаев

ЦБ улучшил ожидания по прибыли банков в этом году на 800 млрд рублей. Таким образом, Центробанк ожидает, что кредитные организации заработают 3,1—3,6 трлн рублей. Тем самым они смогут побить прошлогодний рекорд, сообщает РИА «Новости».

Банк России также повысил прогноз по росту объема средств жителей страны в банках — до 14—19%. Прогноз по росту ипотеки на 7—12% сохранен, а по остальным кредитам населению — значительно повышен: до 7—12% с прежних 3—8%.

Стоит напомнить, что с 14 июня 2024 года Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9.50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская биржа».

Разиль Самигуллин