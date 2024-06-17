Автомобили марки LADA стали самыми популярными на вторичном рынке России

Фото: Динар Фатыхов

По данным агентства «АВТОСТАТ», в мае жители России приобрели 512,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,7% больше, чем месяцем ранее (в апреле 2024-го), и на 2,1% превышает результат мая прошлого года.

В марочной структуре вторичного рынка лидерство сохраняет отечественная LADA — в последний месяц весны было куплено 130,5 тысячи таких подержанных машин.

Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 52,2 тысячи единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (29,4 тысячи и 27,7 тысячи соответственно). Замыкает топ-5 японский Nissan (23,8 тысячи).

Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в конце весны стал седан LADA 2107. В мае россияне купили 12,3 тысячи «семерок».

Стоит отметить, что в первой десятке шесть марок показывают рост по отношению к уровню месячной давности, а самый сильный он у Honda (+2,7%). Однако в годовом сравнении только три бренда имеют положительную динамику: LADA (+21,2%), Kia (+2,6%) и Renault (+0,6%). Остальные демонстрируют падение, а сильнее всех «просела» Toyota (-12,3%).

Ранее стало известно, что Татарстан стал лидером в индексе доступности покупки авто в ПФО. Так, в апреле Lada Vesta была доступнее всего в Татарстане и в Башкортостане.