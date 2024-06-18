В России подорожал кофе, но спрос на него не падает

Фото: Елизавета Пуншева

Аналитики провели исследование продаж кофе в мае и начале июня 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе исследования было изучено более 2 млн чеков со всей России, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные «Контур.Маркета».

Заметнее всего выросли цены на американо (+12%), при этом спрос упал незначительно (-4%). На втором и третьем местах среди подорожавших напитков — капучино и латте (+8%), причем капучино стали покупать на 1% чаще, а латте — на целых 11%.

Средняя цена американо возросла со 180 до 201 рубля. Стоимость капучино выросла с 227 до 246 рублей, а средняя цена латте составляет 251 рубль против 233 рублей в прошлом году. Эспрессо подорожал со 195 до 197 рублей.

По словам аналитика «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, подорожание всех основных напитков на основе кофе можно объяснить неурожаем кофейных зерен разных сортов, а также сложностями с логистикой. При этом сильнее всего подорожал американо, в котором выше процент содержания чистого кофе. Несмотря на это, россияне любят кофе и покупают его даже с учетом подорожания.

В середине апреля на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) установлен новый рекорд стоимости кофе. Тогда котировки майского фьючерса выросли до 3 947 долларов за тонну.

Разиль Самигуллин