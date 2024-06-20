АСВ сегодня начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам челнинского «Автоградбанка»

Фото: Елизавета Пуншева

Клиенты челнинского «Автоградбанка», у которого 17 июня отозвали лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 июня. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, для этого им нужно оформить соответствующее заявление на сайте АСВ или на сайте «Госуслуги». На последнем также можно узнать размер причитающихся выплат.

Те, кто не может оформить выплаты дистанционно, с 25 июня могут обратиться в банки-агенты: это «Россельхозбанк» и «Ак Барс Банк». Список с адресами будет опубликован на сайте АСВ не позднее 24 июня 2024 года.

Напомним, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 2,38 млрд рублей.

— Возмещение в пределах 1,4 млн рублей смогут получить 99% клиентов банка. Это 32,8 тыс. вкладчиков, — указывается на сайте АСВ.