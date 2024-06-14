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Банк России опубликовал официальный курс валют на 15 июня

18:45, 14.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 15 июня
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня выросла на 0,12 рубля, доллар возрос в цене на 0,86 рубля, евро поднялся на 0,32 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,16 рубля;
  • доллар — 89,07 рубля;
  • евро — 95,15 рубля.

Напомним, после санкций США, введенных в отношении Мосбиржи, ЦБ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов.

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