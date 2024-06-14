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Госдолг Татарстана снизился на 129,5 млн рублей

14:18, 14.06.2024
Госдолг Татарстана снизился на 129,5 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Министерство финансов Республики Татарстан сообщило о снижении государственного долга региона. По состоянию на начало июня 2024 года объем госдолга составил 110,2 млрд рублей, что на 129,5 млн меньше, чем месяцем ранее.

Большая часть госдолга — это обязательства по федеральным бюджетным кредитам, которые составляют около 91,6% от общей суммы. Объем таких обязательств составляет 100,9 млрд рублей.

Оставшиеся 8,4% приходятся на предоставленные государственные гарантии Татарстана, сумма которых составила 9,3 млрд рублей.

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