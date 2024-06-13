Новости экономики

19:21 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк впервые после новых американских санкций опубликовал курсы валют на 14 июня

17:23, 13.06.2024
Центробанк впервые после новых американских санкций опубликовал курсы валют на 14 июня
Фото: Татьяна Демина

Центробанк впервые после новых американских санкций опубликовал курсы валют на пятницу, 14 июня. Теперь регулятор с четверга устанавливает курсы доллара и евро на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня снизилась на 0,19 рубля, доллар упал в цене на 0,81 рубля, евро опустился на 0,91 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,04 рубля;
  • доллар — 88,21 рубля;
  • евро — 94,83 рубля.

Напомним, Мосбиржа объявила о временном прекращении торгов долларом и евро в связи с введением новых санкций со стороны США. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть683.7
  • Нижнекамскнефтехим96.7
  • Казаньоргсинтез106.8
  • КАМАЗ160.3
  • Нижнекамскшина68.8
  • Таттелеком0.952