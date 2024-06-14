Сбер в Татарстане и сеть магазинов «Впрок», «Циркуль» запустили сервис оплаты с помощью улыбки

Сеть магазинов «Впрок», «Циркуль» и отделение «Банк Татарстан» Сбербанка запустили сервис оплаты с помощью улыбки на 300 кассах, установленных в 200 магазинах торговой сети.

Оплата улыбкой занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Для этого не нужно держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон. Чтобы активировать новый метод платежа в приложении Сбербанк Онлайн (16+), необходимо подключить сервис распознавания по лицу в профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. Можно и еще проще — сказав виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой».

На кассах самообслуживания, установленных в магазинах «Впрок» и «Циркуль», после сканирования товаров нужно выбрать сервис «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Жители Татарстана стали улыбаться чаще. Мы видим, как растет популярность сервиса оплаты с помощью улыбки. Ведь с каждым годом все больше людей выбирают безналичную оплату товаров и услуг вместо расчетов наличными. Только за май количество биометрических транзакций превысило 31 тысячу операций. Мы рады, что торговые сети республики также разделяют наше стремление сделать процесс обслуживания покупателей простым и удобным. И подключают новые терминалы, позволяющие оплачивать покупки без карты или QR-кода».

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