«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. Этот рейтинг сохраняется на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом.



Рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом означает, что компания демонстрирует уверенные финансовые показатели и эффективно управляет своими обязательствами.

Лизинг-трейд работает на рынке с 2005 года. Компания предоставляет в лизинг легковой и коммерческий транспорт, спецтехнику и промышленное оборудование. Существенная доля клиентов компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания с головным офисом в Казани работает на территории восьми регионов России. «Лизинг-Трейд» имеет в своем портфеле 60% акций КБЭР «Банк Казани».

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