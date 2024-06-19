Товарооборот между Россией и Евросоюзом упал до минимума с 2000 года

Фото: Максим Платонов

По итогам апреля товарооборот России и Евросоюза сократился до 5,6 миллиарда евро. Это самый низкий показатель с января 2000 года, сообщает РИА «Новости».

В апреле торговля между Россией и ЕС снизилась на 6% по сравнению с мартом и составила 5,6 млрд евро. В январе 2000 года двусторонний товарооборот составлял 5,3 млрд евро — это был минимум того времени.

Поставки российских товаров в ЕС в апреле упали на 17% в месячном выражении, составив 2,7 млрд евро, что является минимальным значением с июня 1999 года.

Основная часть российского экспорта в Евросоюз приходится на газ, хотя его поставки немного снизились в апреле на 5%, до 1,15 млрд евро. Далее следуют железо и сталь (на 288,5 млн евро) и нефтепродукты (на 248 млн евро).

Одновременно продажи европейских товаров в Россию выросли на 6% в месячном исчислении, достигнув 2,9 млрд евро. Основу европейского экспорта составляет фармацевтическая продукция: ее поставки в апреле увеличились на 16%, до 760 млн евро. Значительную долю занимают также оборудование (303 млн евро) и оптические инструменты (186,5 млн евро).

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году товарооборот между Россией и странами Африки вырос на 30% и составил около $25 млрд. Об этом в середине мая сообщил глава МИД России Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки.

Разиль Самигуллин