Банк России опубликовал официальный курс валют на 19 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 19 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня упала на 0,33 рубля, доллар подешевел в цене на 2,01 рубля, евро опустился на 2,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,79 (0,33);
- доллар — 87,03 (2,01);
- евро — 93,29 (2,09).
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