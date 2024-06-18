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Банк России опубликовал официальный курс валют на 19 июня

17:54, 18.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 19 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 19 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня упала на 0,33 рубля, доллар подешевел в цене на 2,01 рубля, евро опустился на 2,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,79 (0,33);
  • доллар — 87,03 (2,01);
  • евро — 93,29 (2,09).

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