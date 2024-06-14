Объем государственного долга Татарстана составил 110,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 1 июня текущего года объем государственного долга Татарстана составил 110,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым месяцем задолженность сократилась на 129,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Государственный долг республики включает в себя обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 100,9 млрд рублей. А также обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана — 9,3 млрд рублей.

Стоит подчеркнуть, что в конце мая Кабмин Татарстана внес на предварительное рассмотрение проект закона об изменении бюджета на ближайшие три года. Согласно документу казна республики в 2024 году станет дефицитной.