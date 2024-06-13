Средний чек за поездки на такси в России вырос на 9%

Фото: Динар Фатыхов

Средний чек за поездку на такси в России в апреле-мае текущего года составил 498 рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на результаты исследования «Чек Индекс».

В исследовании сказано, что число поездок на такси в целом по стране выросло на 2% за год, а в столице России цена достигла 792 рублей, увеличившись на 10%.

Эксперты отметили, что традиционно наибольший объем поездок фиксируется в январе — апреле и августе — декабре, а в периоды майских праздников и летнего сезона спрос на услуги такси снижается.

Ранее в Минпромторге сообщили, что легковые автомобили для такси попали в программу льготного лизинга.