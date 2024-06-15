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В России вводятся новые требования к ввозу и реализации табачной продукции иностранного производства

20:05, 15.06.2024
В России вводятся новые требования к ввозу и реализации табачной продукции иностранного производства
Фото: Динар Фатыхов

С 1 июля 2024 года в России вводятся новые требования к ввозу и реализации табачной продукции иностранного производства.

Согласно проекту, с 1 июля 2024 г. табачная продукция иностранного производства может быть ввезена на территорию Российской Федерации и перемещаться по ней исключительно при наличии маркировки, предусмотренной постановлениями правительства России.

Минсельхоз России установил значение единой минимальной цены табачной продукции на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Оно составило 129 рублей за пачку.

Также сообщалось, что введение акцизов на никотиновые смеси позволит пополнить бюджет страны на 50 миллиардов рублей в 2025 году. Общая сумма дополнительных поступлений за 2025—2027 годы составит 156 млрд рублей.

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ЭкономикаОбщество

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