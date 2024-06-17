Комитет Госдумы одобрил законопроект о донастройке налоговой системы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в налоговый кодекс России, сообщает ТАСС.
Кабмин предложил следующую шкалу:
- Доходы до 2,4 млн рублей в год будут облагаться налогом по ставке 13%.
- При доходах от 2,4 до 5 млн рублей ставка составит 15%.
- От 5 до 20 млн рублей — 18%.
- Свыше 50 млн рублей в год — 22%.
Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. При этом изменения не коснутся выплат участникам СВО.
Кроме того, уточняются правила налогообложения прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и доходов от продажи недвижимости. Ставка сохранится на уровне 13% при доходе до 2,4 млн рублей, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.
В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
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