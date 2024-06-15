«Руспродсоюз»: Дефицита яблок на российском рынке не будет

Фото: Динар Фатыхов

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что дефицита яблок на российском рынке не будет. Он подчеркнул, что профильные министерства и ведомства прорабатывают вопрос увеличения предложения импорта для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

— В России продолжается рост цен на яблоки как в оптовом, так и в розничном сегментах. В числе причин роста — сезонный фактор (сокращение запасов российских яблок), снижение импортных поставок и высокий уровень цен на импортные яблоки, что в том числе связано с девальвацией рубля, — объяснил Дмитрий Леонов.

По данным ассоциации, средние оптовые цены на яблоки на прошлой неделе находились на уровне 69,4 руб./кг. За неделю они выросли на 3,6%, за месяц — на 16,8%, а за год — на 46,4%.

Ранее «Реальное время» рассказало, что татарстанские садоводы столкнулись с серьезными потерями урожая яблок из-за майских заморозков. Они заявили, что, помимо убытков по урожаю, в некоторых садоводческих хозяйствах повреждены деревья. По их словам, возобновление плодоношения таких деревьев займет несколько лет.