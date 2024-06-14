Исполкому Казани указали на формализм: Конституционный совет раскритиковал акт о «брачном» неравенстве

Фото: Ирина Плотникова

На несоответствие положениям основного закона Татарстана указал сегодня Конституционный совет РТ по итогам разбора постановления главы исполкома Казани о чествовании юбиляров «золотых», «бриллиантовых» и «коронных» свадеб.



Муниципальным властям предложено исключить из действующей редакции этого документа норму о том, что право на выплаты в честь 50-60-70-летия свадьбы имеют и те ветераны семейной жизни, чей брак во времена СССР регистрировался не в Казани, передает журналист «Реального времени» с заседания КС РТ.

Нарушение затронуло две статьи Конституции Татарстана

«Данная зависимость от места регистрации брака не соответствует части 1 статьи 29 и статье 32 Конституции РФ», — отметила при оглашении заключения член КС Татарстана Эльмира Мустафина. И озвучила предложение — «минимизировать излишний формализм в подходе к оценке супружеских пар», которые претендуют на принятые в Казани меры соцподдержки в связи с юбилеями свадеб.

В упомянутых нормах Конституции РТ говорится:

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

Напомним, поводом для оценки муниципального акта стало обращение 83-летнего казанского художника, геолога и пенсионера Вадима Туманова. Коренной казанец после окончания вуза уехал на разработку месторождений в Якутию, а вернулся оттуда уже в 90-х вместе с женой. В 2013-м пару Тумановых приглашали на торжества супругов-юбиляров в ЗАГС Приволжского района Казани, вручили денежный презент в честь 50-летия совместной жизни. А вот в 2023-м — на 60-ю годовщину — Тумановых никуда не звали.

— Нас «оптимизировали» — выкинули из того списка, — заявлял на прошлом заседании пенсионер, отмечая, что усмотрел в обновленной версии постановления исполкома от 20 января 2023 года ущемление конституционных прав всех казанцев, которые, как и он, встретили свою судьбу за пределами столицы республики.

Представители управления ЗАГС и правового управления исполкома Казани указывали, что цель «регистрационного ценза» была благая — за счет исключения одних юбиляров, другим кратно подняли выплаты:

6 тысяч рублей (было 3 тыс.) — в связи с 50-летием со дня госрегистрации брака, на «золотую» свадьбу,

10 тысяч (было 3 тыс.) — в связи с 60-летием, на «бриллиантовую»,

25 тысяч (было 5 тыс.) — в связи с 70-летием, на «коронную».

Представители аппарата раиса Татарстана и Кабмина РТ отмечали — исполком действует в пределах полномочий: поскольку данные меры поддержки приняты лишь на муниципальном уровне и на федеральном таких нет, местная власть вправе самостоятельно определять — кому и как помогать. Кроме того, отмечалось — ни в одном из городов и районов Татарстана таких выплат семьям-долгожителям вообще нет.

В Госдуму внесен законопроект о «премиях» для проживших в браке от 20 лет

Изучение вопроса членами самого Конституционного совета РТ показало — указанная норма существует в 19 регионах страны:



Москва и Московская область;

Санкт-Петербург и Ленинградская область;

Калужская область;

Пензенская область;

Тюменская область;

Самарская область;

Удмуртия;

Ханты-Мансийский автономный округ;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Татарстан;

Башкортостан;

Архангельская область;

Хабаровский край;

Приморский край;

Свердловская область;

Владимирская область;

Белгородская область.

К примеру, выплата для московских пар, что отмечают в 2024-м «золотую» свадьбу, составляет 26,5 тысячи, на 55-60-ю годовщину — 33 тысячи, на 65-ю и 70-ю — 39,8 тысячи рублей. В Московской области выплаты скромнее: от 5 тысяч за 50-летний до 9 тысяч за 70-летний юбилей.

В северной столице расценки выше: 50 тыс. на 50-летие, 60 — на 60-летие, и соответственно 70 — на коронную свадьбу.

В Калуге выплаты начинаются от 4,5 тысячи рублей и заканчиваются 15 тысячами для 70-75-летних супружеских пар.

Заметим, в январе 2024-го группа депутатов ЛДПР внесла в Госдуму проект закона об аналогичных выплатах на федеральном уровне. Авторы предлагают поощрять супругов, проживших 20 и более лет совместной жизни, полагая, что бюджет может себе позволить выплачивать и 25 тысяч за 25 лет, и 70 тысяч — за 70-летие в непрерывном браке. Данный законопроект не поддержала Счетная палата РФ, указав на неопределенность формулировок, отсутствие расчетов — каких затрат потребует новая мера поддержки, и на отсутствие средств в уже принятом бюджете. Отрицательное заключение по законопроекту дал и профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства.

В казанском исполкоме обещали изучить сегодняшнее заключение

Принятое сегодня решение Конституционного совета Татарстана будет опубликовано на его официальном сайте.



Представитель казанского ЗАГСа после оглашения решения воздержалась от комментария, заметив, что оглашенное заключение носит лишь рекомендательный характер, но в любом случае будет изучено.

А вот Вадим Туманов пожелал Конституционному совету успехов в дальнейшей работе — особенно в социальной и экологической сферах.

«Я был убежден в своей правоте. Конституция — это камертон, по которому настраиваются производственные и социальные отношения, основы благосостояния регионов», — отметил заявитель.

Ирина Плотникова