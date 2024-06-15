С 1 июля в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь

Фото: Владимир Васильев

В России повысят минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, с 1 июля поднимется цена на продажу алкоголя с крепостью свыше 28 процентов. Действовать он будет до 31 декабря 2026 года включительно.

Так, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, а бренди — с 375 до 403 рублей. С таким предложением Минфин выступал еще в конце 2023 года, однако тогда его не одобрили.

Повышение цен затронет не только розничную продажу, но и производителей. Минимальная отпускная цена на водку вырастет с 229 до 246 рублей, оптовая — с 238 до 256. Отпускная цена на бренди увеличится с 289 рублей до 311 рублей, оптовая — с 304 до 327 рублей, отпускная цена на коньяк — с 397 до 427 рублей, а оптовая — с 419 до 450 рублей.

Также напомним, что с 1 апреля 2023 года в России введена обязательная маркировка пива