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Банк России приостановил торги евро на Мосбирже

09:07, 13.06.2024
Банк России приостановил торги евро на Мосбирже
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России сообщил о приостановке торгов по евро на Московской бирже. Это решение связано с соблюдением Евросоюзом американских санкций, которые были расширены в среду, 12 июня, передает ТАСС.

— На фоне расширения санкций США против России биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок, — говорится в сообщении регулятора.

Ранее Минфин США сообщил о введении запрета на предоставление услуг в области IT и программного обеспечения любым лицам на территории России.

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