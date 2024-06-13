Банк России приостановил торги евро на Мосбирже
Банк России сообщил о приостановке торгов по евро на Московской бирже. Это решение связано с соблюдением Евросоюзом американских санкций, которые были расширены в среду, 12 июня, передает ТАСС.
— На фоне расширения санкций США против России биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок, — говорится в сообщении регулятора.
Ранее Минфин США сообщил о введении запрета на предоставление услуг в области IT и программного обеспечения любым лицам на территории России.
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