Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета России на 2024 год

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Изменения предусматривают увеличение дефицита бюджета Российской Федерации.

Законопроект вносит изменения в несколько показателей, утвержденных на 2024 год, которые связаны с реализацией послания президента Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года и отдельных поручений главы государства.

Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 20 июня.

Согласно тексту поправок, предлагается повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП страны) с 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП), утвержденных сейчас. Оценка доходов при этом понижена с 35,065 трлн рублей до 35,062 трлн рублей.