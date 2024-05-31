День в истории 31 мая: зарождение велоспорта, часы Биг-Бена и Казань — столица Универсиады
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 31 мая 2024 года
Сегодня пройдут матчи казанского баскетбольного клуба УНИКС и регби-клуба «Стрела-Ак Барс». 31 мая отмечают неофициальные праздники — День российской адвокатуры и День сварщика. Пять лет назад казанский аэропорт обрел имя Габдуллы Тукая, 16 лет назад столицу Татарстана выбрали столицей Универсиады-2013, 90 лет назад родился отец татарской археографии Миркасым Усманов, 151 год назад в Казани основали ветеринарную академию, 156 лет назад зародился велоспорт. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ: встретятся казанский УНИКС и московский ЦСКА.
- PARI Кубок России: казанский регби-клуб «Стрела-Ак Барс» сыграет против новокузнецкого «Металлурга».
Кто родился: Константин Паустовский и отец татарской археографии
- 1832 — старшая дочь Пушкина Мария (Гартунг) (скончалась 7 марта 1919 года). Великий русский поэт старшую дочь очень любил. Она часто упоминается в его письмах. Была почетным попечителем и председателем первой Общественной библиотеки имени Пушкина.
- 1862 — русский живописец Михаил Нестеров (скончался 18 октября 1942 года). Родился в Уфе, в 1874-м переехал в Москву. Первой значительной картиной, свидетельствующей о самобытности таланта Нестерова, считается «Пустынник» — ее приобрел Третьяков. В числе наиболее известных работ художника: «Видение отроку Варфоломею», «Под благовест», «Великий постриг».
- 1892 — русский писатель Константин Паустовский (скончался 14 июля 1968 года). Известность ему принесла повесть «Кара-Бугаз». Паустовский — автор романов «Романтика», «Блистающие облака», «Дым Отечества», повести «Черное море», автобиографического шестикнижия «Повесть о жизни». Популярны его многочисленные рассказы, в числе которых хрестоматийные «Корзина с еловыми шишками», «Телеграмма», «Теплый хлеб».
- 1923 — тринадцатый князь Монако (в 1949—2005 годах) Ренье III (скончался 6 апреля 2005 года). Был женат на американской актрисе Грейс Келли, с которой познакомился в то время, когда она снималась в фильме «Поймать вора». Ренье стал автором новой конституции княжества 1962 года, значительно ограничившей власть государя. Он получил прозвище «князь-строитель», поскольку уделял много внимания развитию транспортных сетей и жилищному строительству.
- 1930 — американский актер и режиссер кино Клинт Иствуд. Снимался в трилогии «За пригоршню долларов», «За несколько лишних долларов» и «Хороший, плохой, злой». Герой Иствуда стал культовым персонажем. Снял выдающийся вестерн «Непрощенный», за который получил свой первый режиссерский «Оскар». Второй режиссерский «Оскар» ему вручили за картину «Малышка на миллион долларов».
- 1933 — советский актер Георгий Бурков (скончался 19 июля 1990 года). Лучшими его работами стали роли в картинах, поставленных Шукшиным: «Печки-лавочки» и «Калина красная». А также драматические роли в фильмах «Они сражались за Родину», «Подранки». Бурков снимался и в фильмах Рязанова: «Ирония судьбы, или С легким паром», «Старики-разбойники», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс».
- 1934 — известный ученый Миркасым Усманов (скончался 11 октября 2010 года). Он был завкафедрой истории татарского народа Казанского университета, организатором и руководителем постоянно действующей археографической экспедиции КГУ. Его называют отцом татарской археографии. Благодаря его работе по всей России было найдено более девяти тысяч рукописей и около полутора тысяч старопечатных изданий на восточных языках. Именем Усманова назван Центр исследований истории Золотой Орды Института истории имени Марджани. Его дело продолжает дочь Диляра — доктор исторических наук.
Кто скончался: Леонид Пастернак и Вячеслав Невинный
- 1945 — русский живописец Леонид Пастернак (родился 3 апреля 1862 года). Первая же серьезная работа художника — написанная в 1889 году в реалистической манере картина «Письмо с родины» — вызвала одобрение знатоков и в итоге была приобретена Третьяковым для своей галереи. Живописец был частым гостем Л. Толстого. Иллюстрации Пастернака к произведениям великого писателя стали безусловной классикой отечественного изобразительного искусства.
- 2009 — советский и российский актер Вячеслав Невинный (родился 30 ноября 1934 года). Большой успех актеру принесло сотрудничество с такими мастерами, как Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай. У Гайдая Невинный впервые снялся в 1975 году в комедии «Не может быть!», в которой исполнил свою знаменитую песню «Губит людей не пиво, губит людей вода». Снимался в картинах «За спичками», «Гараж», «Гостья из будущего».
- 2019 — казанский художник Михаил Пивоваров (родился 19 ноября 1971 года). В 1994 году он окончил Казанский государственный университет. С 1998 года участвовал в выставках в России и за рубежом. С 2007 года также занимался анимацией. В 2009 году работал над проектом «Колыбельные мира» в Москве, а в 2011 году — на студии «Татармультфильм».
Праздники: День российской адвокатуры и День сварщика
- Всемирный день без табака. Праздник входит в систему всемирных и международных дней ООН. Каждый год он проходит под определенным девизом. Так, в разные годы темами праздника были: «Табак и бедность: порочный круг», «Табак в любой форме и разновидности смертельно опасен», «Молодежь без табака», «Табак и болезни сердца», «Табак и здоровье легких», «Табак — угроза нашей окружающей среде» и другие.
- День российской адвокатуры. Хотя он не установлен в России официально, поздравления в адрес специалистов звучат не только от руководства Гильдии российских адвокатов, коллег, друзей и клиентов, но и от представителей власти и государственных структур. В ряде российских регионов адвокатские палаты в честь этой даты организуют проведение Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты — гражданам».
- День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ. Сегодня эти подразделения являются одним из основных звеньев в системе профилактики детской преступности, беспризорности и безнадзорности.
- День сварщика в России. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже довольно долгую историю — ее празднуют с начала 90-х годов прошлого века.
- Европейский день соседей. Основатель этого праздника — француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с друзьями создал ассоциацию Paris d'Amis, целью которой было укрепление социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Первый День соседей ассоциация провела в 1999 году для жителей своего 17-го округа. Уже на следующий год празднование приобрело национальный масштаб, а с 2003 года — европейский, когда к Франции присоединилась Бельгия. К 2019 году праздник привлек уже более 1 450 партнеров в более чем 50 странах-участницах, а количество жителей, участвующих в празднике, перевалило за 30 миллионов человек.
События в истории: в Казани основали ветакадемию, в блокадном Ленинграде провели матч
- 1223 — произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. Это положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Войско монголо-татар разгромило ополчение южных русских князей, вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад. Иго продолжалось на Руси почти два с половиной столетия.
- 1859 — были запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Биг-Бен. Саму башню высотой 96 метров построили в том же году по проекту архитектора Огастеса Пьюджина, апологета готики. Спроектировали часы сэр Эдмунд Бекетт и королевский астроном Джордж Эйри. Изготавливали механизм часовых дел мастер Эдвард Джон Дент, а потом его приемный сын Фредерик Дент. Точность хода часов регулируется с помощью старой монеты в один пенни, которую кладут на маятник. Общий вес часового механизма — 5 тонн. Диаметр циферблата — 7 метров. Длина стрелок — 2,7 и 4,2 метра.
- 1868 — день рождения велоспорта. В этот день на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на две тысячи метров. Победителем стал англичанин Джеймс Мур. Соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж — Руан на 120 километров. В них даже участвовали две женщины. В России первое велосипедное соревнование состоялось 24 июля 1883 года на Московском ипподроме.
- 1873 — в Казани основали ветеринарную академию — тогда в виде института, который возглавил основатель польской ветеринарии, директор Варшавской ветеринарной школы Петр Зейфман. Причина появления вуза была достаточно тривиальной — через губернию из Азии в Европу активно перегонялся промышленный скот, поэтому Казани был очень нужен свой ветеринарно-санитарный кордон. Почти за полуторавековую историю здесь подготовили более 22 тысяч ветеринарных врачей и зооинженеров.
- 1891 — началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали. Начальным пунктом Транссибирской магистрали является Ярославский вокзал в Москве, конечным — железнодорожный вокзал во Владивостоке. Сооружение столь крупного пути открыло качественно новый этап в экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока.
- 1915 — прошло испытание первого в мире танка «Вездеход». Машину выпустили на Русско-Балтийском заводе в Риге. Конструктором танка был 23-летний Александр Пороховщиков, который в Гражданскую войну сражался летчиком в Красной Армии, затем работал в конструкторском бюро.
- 1935 — в СССР было принято постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». В документе отмечалось, что в стране ликвидирована массовая беспризорность, и ставилась задача по ужесточению законодательства в отношении малолетних правонарушителей. Были усилены меры ответственности родителей и опекунов, введена мера материальной ответственности за действия детей.
- 1942 — в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч. В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над советскими частями листовки: «Ленинград — город мертвых. Мы не берем его пока, потому что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли». Было решено собрать две футбольные команды и провести матч: пусть враги знают, как «мертвые играют в футбол». На стадионе встретились команды «Динамо» и Ленинградского металлического завода. Два укороченных тайма (по 30 минут) провели без перерыва. Для истощенных игроков это был настоящий подвиг. После матча они покидали поле в обнимку: так было легче идти.
- 1978 — была принята третья Конституция ТАССР. Она была разработана на основе Конституций СССР 1977 года и РСФСР 1978 года и состояла из 10 разделов, 16 глав и 161 статьи. В частности, в ней говорилось: ТАССР является советским социалистическим государством в составе РСФСР. Законы СССР и РСФСР были обязательными на ее территории.
- 2003 — состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты, которая бесследно исчезла во время Великой Отечественной войны. Решение о ее реконструкции было принято в 1979 году. С этой целью организовали «Царскосельскую янтарную мастерскую». На основе 86 черно-белых фотографий, акварельного рисунка и предметов коллекции янтаря, в годы войны вывезенной в тыл, коллективу мастеров удалось восстановить декор. Сложный и долгий путь реконструкции позволил максимально достоверно воспроизвести художественный облик произведения. Эта работа не имеет аналогов в мировой практике.
- 2008 — в Брюсселе на заседании FISU Казань выбрали столицей Универсиады-2013. Соперниками татарстанской столицы были испанский Виго и южнокорейский Кванджу. Казань одержала убедительную победу — за нее отдали свои голоса 20 из 27 членов исполкома FISU. Процедуре голосования предшествовали презентации претендентов и совещание членов исполкома FISU. Заявочный ролик для столицы Татарстана снимал голливудский режиссер Руперт Уэйнрайт. Ролик состоял из трех минифильмов, которые, по словам автора, должны были «заставить членов исполкома FISU влюбиться в этот город с первого взгляда».
- 2016 — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский самолет Су-24 был сбит турецким истребителем в ноябре 2015 года в Сирии из-за «ошибки пилота». Он призвал Владимира Путина «не жертвовать Турцией» из-за этой ошибки.
- 2019 — указом президента России международным аэропортам страны присвоили имена выдающихся соотечественников. Воздушная гавань Казани обрела имя Габдуллы Тукая, аэропорт Бегишево — первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. В проекте по присвоению имен великих российских соотечественников участвовали аэропорты по всей стране. На завершающем этапе конкурса, с 12 по 30 ноября, каждый россиянин мог выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».
- 2021 — в Татарстане на базе ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. В открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.
- 2023 — на авиазаводе ОАК в Казани создали кафедру самолетостроения. Ее организацией займется Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ. Отмечается, что вуз является традиционным поставщиком кадров для предприятия.
- 2023 — Роскомнадзор включил в реестр соцсетей платформы «Дзен», Rutube и Twitch. Указанные интернет-площадки обязали самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Еще они должны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на подобный контент.