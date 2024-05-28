День в истории 28 мая: старик из Альдермеша, разгром Парижской коммуны, праздник пограничников
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 мая 2024 года
Сегодня в России отмечают День пограничника и День оптимизатора Рунета. 12 лет назад скончался известный по роли старика из деревни Альдермеш актер Камаловского театра Шаукат Биктемиров, 46 лет назад на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста, 153 года назад была разгромлена Парижская коммуна, 268 лет назад впервые приготовили майонез. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Гала-концерт творческой лаборатории «Безнең җыр» («Наша песня»).
Кто родился: поэт Максимилиан Волошин и автор бондианы
- 1738 — французский врач, автор идеи гильотины Жозеф Гильотен (умер 26 марта 1814 года). Его именем названа гильотина, хотя сам он был против смертной казни, предлагая использовать гильотину как более гуманное орудие для умертвления. В то время гильотиной казнили только привилегированных особ. Семья Гильотена после его смерти просила правительство изменить название гильотины, но, получив отказ, сменила собственную фамилию.
- 1877 — русский поэт Максимилиан Волошин (скончался 11 августа 1932 года). Его наследием помимо стихотворений и критических статей стал знаменитый Дом поэта в Коктебеле. Он стал местом паломничества творческой интеллигенции. Здесь гостили Мандельштам, Белый, Горький, Брюсов, А. Толстой, Булгаков, Грин, Цветаева, Гумилев, Чуковский. После смерти поэта дом по его завещанию перешел Союзу писателей. Сейчас там расположен дом-музей Волошина.
- 1884 — второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш (скончался 28 мая 1884 года). В сентябре 1938 года принял условия Мюнхенского соглашения, по которому территории Чехословакии, населенные судетскими немцами, передавались Германии, и ушел в отставку. После начала Второй мировой войны вернулся к активной политической деятельности. К 1942 году ему удалось добиться признания существования Чехословакии и аннулирования Мюнхенского соглашения всеми державами антигитлеровской коалиции, в том числе СССР. В послевоенной Чехословакии Бенеш был самым популярным политиком.
- 1908 — английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг (скончался 12 августа 1964 года). Первый роман о Джеймсе Бонде, «Казино «Рояль», Флеминг написал в 1952 году, он сходу стал бестселлером, в результате из под его пера с 1953-го по 1966-й вышло одиннадцать романов о Бонде и два рассказа. А еще Флеминг написал одну детскую книгу — «Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум». В русском переводе она вышла только в 2021 году.
- 1936 — фольклорист, литературовед Фатих Урманче (скончался 22 февраля 2021 года). В Казань переехал в 1965 году, после этого с 1972 по 1991 год преподавал в Елабужском педагогическом институте (а также четыре года в Эгерском педагогическом институте в Венгрии), вернулся в столицу республики, где работал в Институте языка, литературы и искусства и институте Татарской энциклопедии. Главный его труд — трехтомник «Татарская мифология: Энциклопедический словарь».
- 1957 — президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.
- 1962 — советский и российский актер Андрей Панин (скончался 6 марта 2013 года). Известность он приобрел благодаря картинам «Мама, не горюй», «Мама», телесериалам «Каменская» и «Граница. Таежный роман». Затем росту популярности актера способствовали сериалы «Бригада», «Журов» и фильмы «Шик», «Всадник по имени смерть», «Водитель для Веры», «Сволочи», «Бой с тенью», «Жмурки».
- 1973 — российская актриса Мария Миронова. Среди наиболее популярных фильмов с ее участием — «Ночной дозор», «Статский советник», «Дневной дозор», «Три мушкетера», «Холоп».
- 1985 — английская актриса Кэрри Маллиган. Играла в таких картинах, как «Гордость и предубеждение», «Воспитание чувств», «Великий Гэтсби», «Драйв» и др. Трехкратная номинантка на премию «Оскар».
- 1991 — российская певица Иделия Мухаметзянова. Исполнительница родом из Ульновска. Она полуфиналистка первого сезона шоу «Голос» на Первом канале, участница суперфинала «Главной сцены» на «Россия 1», казахстанского Emporio Music Fest и конкурса «Новая звезда». С 2011 года живет в Москве, несколько лет выступала с татарской группой «Шурале». Записывает авторские песни.
- 1999 — американский актер Кэмерон Бойс (скончался 6 июля 2019 года). Наиболее известен по главным ролям в комедийных сериалах «Джесси» и «Дневник геймера», а также в серии фильмов «Наследники». Умер в 20-летнем возрасте от приступа эпилепсии.
Кто скончался: Энн Бронте и старик из деревни Альдермеш
- 1738 — французский врач, автор идеи гильотины Жозеф Гильотен (родился 28 мая 1738 года). Его именем названа гильотина, хотя сам он был против смертной казни, предлагая использовать гильотину как более гуманное орудие для умертвления. В то время гильотиной казнили только привилегированные особ. Семья Гильотена после его смерти просила правительство изменить название гильотины, но, получив отказ, сменила собственную фамилию.
- 1787 — легендарный музыкальный педагог, отец В. А. Моцарта Леопольд Моцарт (родился 14 ноября 1719 года). Моцарт-старший был скрипачом и композитором, написал методический труд, который долго считался лучшим руководством для изучения игры на скрипке. Он сам обучал сына. к пример, так писал об успехах маленького Вольфганга в игре на клавире: «Менуэт и трио Вольфгангерль выучил 26 января 1761 года в половине десятого вечера в течение получаса, за день до того как ему исполнилось пять лет».
- 1849 — английская писательница Энн Бронте (родилась 17 января 1820 года). Ее родные сестры тоже были писательницами: Шарлотта создала знаменитый роман «Джен Эйр», а Эмили — «Грозовой перевал». Энн же является автором книг «Агнес Грей» и «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла».
- 1937 — австрийский психолог и психиатр, один из основоположников современной психиатрии Альфред Адлер (родился 7 февраля 1870 года). Поначалу примыкал к сторонникам Фрейда, а затем основал собственную школу. В основе всей человеческой деятельности Адлер усматривал стремление к полноте и личному превосходству, реализуемое через механизм компенсации первичного чувства неполноценности. Эта идея становится центром формирования личности, детерминируя её психику. Характер цели и способы её реализации создают уникальный «жизненный стиль». Но сама неполноценность личности выявляется только в отношении к среде. Таким образом Адлер делает вывод о том, что личность по своему формированию социальна.
- 1978 — советский актер Владислав Дворжецкий (родился 26 апреля 1939 года). Снимался в таких фильма, как «Земля Санникова», «Там, за горизонтом», «Капитан Немо», участвовал в эпизодах «Соляриса» и «Легенды о Тиле».
- 1902 — немецкий терапевт, один из основателей гастроскопии Адольф Кусмауль (родился 22 февраля 1822 года). Патологический тип дыхания Куссмауля, свойственный больным в состоянии комы и агонии, болезнь Куссмауля — Майера (узелковый периартериит), парадоксальный пульс Куссмауля, впервые выполненная гастроскопия — все это его научно-врачебные заслуги.
- 2012 — татарский актер Шаукат Биктемиров. Имя народного артиста СССР и актера театра имени Камала, безусловно, связано с ролью старика Альмендера, которого он играл в спектакле "Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш») с 1976 года. Постановку свернули в начале нулевых, так как престарелый актер, который впервые вышел на сцену в этом образе в 46 лет, уже не мог играть. С тех пор Камаловский за эту пьесу не брался. В театре говорят, что должно как минимум вырасти поколение, не помнящее Биктемирова.
Праздники: День пограничника и День оптимизатора Рунета
- День пограничника в России. История данного рода войск исчисляется сотнями лет. Первое упоминание о создании государственной погранстражи на Руси — архивное сообщение 1412 года о том, что князь Василий I «утвердил свою землю заставами».
- День оптимизатора Рунета. Впервые этот неофицальный праздник отмечался в 2006 году. Дату SEO-специалисты определили произвольно. Главная цель Дня — повышение престижа профессии SEO-администратора и выражение признательности за интеллектуально-творческий труд.
- День негабаритчика. Это неофициальный праздник специалистов, обеспечивающих негабаритную грузоперевозку, таких как логисты, водители, техники.
- День красного волка. Численность этого занесенного в Международную Красную книгу животного в дикой природе постоянно сокращается. Большинство зоологов сходятся во мнении, что основными причинами снижения популяции являются оскуднение кормовой базы в результате деятельности человека и браконьерство. На территории России практически исчез.
События в истории: разгром Парижской коммуны, создание ВДНХ, полумиллионный житель в Челнах
- 1595 — заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны 1590—1595 годов. Хотя Россия и возвращала себе часть земель, в выигрыше осталась Швеция, которая блокировала выход русского государства к Балтийскому морю, что позже станет одним из оснований для начала Петром I Северной войны.
- 1756 — день рождения майонеза. Существует несколько версий его происхождения. Наиболее достоверная свидетельствует о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны. В войсках маршала герцога Ришелье возникла большая проблема со снабжением продуктами — остались только растительное масло, яйца и лимоны. Из них повар и приготовил знаменитый ныне соус.
- 1830 — президент США Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году. В результате кампании огромное количество индейцев было переселено на так называемые Индейские территории (ныне штат Оклахома). Путь, который пришлось пройти индейцам до своего нового места жительства, принято называть «Дорогой слез». Причиной стала гибель многих аборигенов из-за тяжелой дороги, отсутствия привычных источников пищи и суровых погодных условий.
- 1858 — заключен русско-китайский Айгунский договор. Основным предметом договора было прохождение российско-китайской границы. Стороны соглашались на то, что левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. Судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено только русским и китайским судам и запрещено для судов всех других стран.
- 1871 — после недели кровавых боев была разгромлена Парижская коммуна — революционное правительство рабочего класса Франции, просуществовавшее менее трех месяцев. Знамя, под которым велись последние бои Коммуны, в 1924 году было торжественно передано в СССР. В Казани в память о ней названа одна из улиц в центре города.
- 1893 — Третьяковская галерея стала первым общедоступным музеем России, открывшись для всеобщего обозрения. При этом ее история началась в 1856-м, когда предприниматель-меценат Павел Третьяков начал покупать работы русских художников. Скопившуюся коллекцию (а также собрание брата Сергея Михайловича) он передал в августе 1892 года в дар Москве.
- 1918 — декретом Совнаркома учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Дзержинский сформулировал основной принцип обеспечения охраны социалистических рубежей: «Граница — есть линия политическая, и охранять ее должен политический орган». В 1920 году было принято решение о передаче охраны всех границ Советской Республики в ведение Особого отдела ВЧК. Части войск, обеспечивавшие войсковое прикрытие границ, также перешли в оперативное подчинение ведомства Дзержинского. Так пограничники на долгие годы стали чекистами.
- 1957 — в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки — призы «Грэмми». По значимости ее можно сравнить с «Оскаром» для кинематографа. В разное время этой премии удостаивались Элвис Пресли, Джон Леннон, «Иглз», Шинед О'Коннор, «Джетро Талл», Тина Тернер, Джордж Бенсон, Би Би Кинг, Боб Дилан, Мадонна.
- 1958 — Совет Министров СССР постановил создать Выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Сегодня это крупнейший выставочный комплекс в Москве. Его площадь составляет 325 гектаров с историческими павильонами, арками, музеями, прудами, парками, аллеями, фонтанами, цветниками, скульптурами. На территории ВДНХ находятся 49 объектов культурного наследия.
- 1987 — на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раздавать автографы. Через 10 минут его арестовали. Нарушителем оказался 19-летний спортсмен-пилот. Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще около 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать «аэропортом «Шереметьево-3».
- 1988 — в Набережных Челнах родился 500-тысячный житель. С развалом СССР население в автограде начало сокращаться, потом взлетело в середине 1990-х до 531 тысячи человек. Еще 10 с лишним лет оно падало до перестроечных показателей, а сейчас в Челнах, с учетом итогов переписи, живет около 545 750 граждан.