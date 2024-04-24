«В армейскую команду Севастополя я переходил в роли дядьки»

Тренер Ирека Зиннурова Юрий Дрозин о прошлом советского водного поло

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Юрий Дрозин, ватерпольный наставник из советской когорты тренеров, которые приходиил на эту работу в достаточно раннем возрасте. Волейболисты Николай Карполь и Юрий Нечушкин, гандболисты Спартак Миронович и Игорь Турчин, и самый яркий и показательный в этой череде Шамиль Тарпищев, куда более известны, чем наш собеседник, но спортивная редакция «Реального времени» устраняет эту несправедливость.

«В Севастополе существовали ватерпольные команды, укомплектованные курсантами морского училища»

— Юрий Николаевич, в вашей анкете на сайте федерации водного поло России, в качестве места рождения указан географический объект — Крым. У меня тут претензия даже не в том, что нельзя родиться на целом полуострове, а глобальное уточнение, что вы родились не в Крыму, а в Харькове.

— Конечно, Харьков, где я, родившись, начал занятия водным поло. Вначале в команде «Динамо», которое в 1973 году вышло в высшую лигу, и в его составе я заиграл с 1974-го. Через 3 года «Динамо» закрыли, передав нашу команду в другое спортивное общество «Локомотив». Попал в сборную СССР для участия на третьем по счету чемпионате Европы среди юниоров. Проходил он в Йончопинге, Швеция, мы его выиграли под руководством Бориса Никитича Попова. Сборная у нас была интернациональная — воспитанники казахстанского водного поло Валерий Ложкин и Сергей Котенко, будущий олимпийский чемпион, белорус Александр Третьяков, перешедший в ЦСК ВМФ, воспитанники армянского водного поло Анатолий Колесников и Ашот Пилоян, который затем долгие годы играл за «Москвич». Это была вторая победа наших юниоров, поскольку еще побеждали 1950 год, и третий успех силами 1967 года рождения.

Что касается «Динамо», то там начинал чемпион мира 1975 года Виталий Рожков, который затем перебрался в киевское «Динамо», Игорь Олейников, ставший чемпионом Европы в составе сборной 1950 года рождения, еще один игрок юниорской сборной Александр Галкин, который, как и Третьяков, перебрался в ЦСК ВМФ, Сергей Колточихин, а также Александр Королев, Александр Фатьянов, Игорь Шевцов, которые перебрались из Харькова в Севастополь. Это ребята 1959 года рождения, которые в 1979-м выиграли первенство СССР среди старших юношей под руководством тренера Давида Смагоринского, и вместе с ним перебрались в Севастополь.

— Призвали в армию?

— Уточню, не в качестве военнообязанных, а игроков местной ватерпольной команды, и в этой же плеяде игроков я, 24-летний дядька для собравшейся молодежи, тоже перебрался в Севастополь по инициативе Давида Зиновьевича, который как тренер подготовил для советского водного поло олимпийского чемпиона Алексея Баркалова. И, когда Смагоринский вернулся в Харьков, я на правах того же дядьки, только уже повзрослевшего, перешел на тренерскую работу.

Ретро-фото с матча Казани и Харькова. предоставлено СК «Синтез»

— СК КЧФ был организован как команда Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова?

— Нет, это студенческая команда ЧВВМУ. После возвращения Крыма в родную гавань, часть ее перебазировалась в Одессу, и там было водное поло под названием ОНМА (Одесская национальная морская академия). Причем в Севастополе было два военных училища, и у второго также была студенческая ватерпольная команда из местных курсантов, поскольку, обучаясь там, невозможно было поддерживать высокий соревновательный уровень с двумя тренировками в день. Что касается СК КЧФ, это команда Краснознаменной черноморской флотилии, в которой можно было играть и курсантам и гражданским лицам. Наша команда стояла у истоков развития водного поло в СССР, в середине двадцатых годов, выступая на первых всесоюзных соревнованиях, на которых играли флотские команды.

«В СССР существовали армейские и динамовские команды, в которых можно было исполнять воинский долг»

— По уровню значимости вы были третьей армейской командой, после ЦСК ВМФ и бакинского ККФ?

— Да, еще минский СКА, и не надо забывать, что в СССР были еще динамовские команды, где ватерполисты также могли исполнить свой гражданский долг. Поэтому в очереди за военнообязанными мы были далеко не первыми.

— А в СССР не было возможности формировать команду из спортсменов местного военного округа?

— Я уже сказал про динамовские команды Харькова, которые расформировали, а также Киева и Львова, которые предоставляли возможность прохождения воинской службы. И у нас могли служить харьковчане, когда их команда стала относиться к обществу «Локомотив» из Жданова, поскольку там команда всегда была в обществе профсоюзов, разве что по обоюдному согласию к нам перебрался львовянин Лев Кебало, который стал легендой севастопольского ватерпола. Забегая вперед, скажу, что в нашей команде можно было отыграть два года, хотя на флоте служили — три, что отражалось и на спортсменах. Но мы своим новобранцам обещали два года службы и слово свое держали.

— Ветераны казанского водного поло вспоминают, что синтезовец Дмитрий Вахромеев тоже отправился для прохождения воинской службы, но отучился в Харькове, когда там не было «Динамо», а был «Локомотив».

— Я не могу точно сказать, что это было в рамках прохождения воинской службы, хотя этого игрока я, конечно же, помню. Более того, он затем еще успел и потренировать харьковскую команду. Почему он не вернулся в Казань? Думаю, что если бы захотел, он вернулся, но, скорее всего, его все устраивало в Харькове, поскольку на тот момент это был и студенческий центр с 23 вузами, и индустриально развитый город, второй по значимости в УССР, который, кстати, был первой столицей Советской Украины. Примерно на уровне Ленинграда времен Союза.

Матч в Туапсе. предоставлено СК «Синтез»

— Любопытно, что вы покидали Харьков на момент, когда он находился на вершине своего спортивного развития. Волейбол с «Локомотивом» в высшей лиге, футбол с «Металлистом», баскетбол с «Авангардом», регби с ХТЗ в первой лиге. Плюс в 1979 году были созданы сразу две команды — «Динамо» по хоккею с шайбой и женская команда «Авиаинститут» по хоккею на траве, а также в Харькове была создана спортивная школа по плаванию «ЭХО» как филиал ленинградского «Экрана» — «Экран. Харьков. Олимпийский».

— Да, туда переехал из Жданова Александр Сидоренко, будущий олимпийский чемпион по плаванию и будущий президент ватерпольного клуба «Ильичевец» из Мариуполя, увы, покойный.

«Перед первым моим тренерским сезоном команду покинули сразу 11 игроков»

— Но зато ваш переход в Севастополь привел к тому, что стали главным тренером в 28 лет, в возрасте, когда в СССР на тренерскую работу успел перейти разве что волейболист Николай Карполь. А чтобы с ходу тренировать своих бывших партнеров по команде, то в том же 1983 году из капитанов в тренеры перешел волейболист Юрий Нечушкин, который на 2 года старше вас.

— В Севастополе стал вопрос с заменой Смагоринского, и в какой-то сезон мы практически выступали без главного тренера, поисками которого было занято клубное руководство. А на момент безвременья мне предложили съездить на пару соревнований в качестве главного. Это был чемпионат Вооруженных сил в Баку, где стали третьими, и в отбор на Кубок СССР, когда попали финальную часть. Оба результата были признаны успешными, и мне было предложено стать главным. А уже перед следующим сезоном по разным причинам, в основном по демобилизации, команду покинули 11 игроков. То есть я не успел вкусить прелесть работы с бывшими партнерами по команде, фактически с нуля формируя новую с задачей на сезон — остаться в первой лиге. А мы в итоге заняли 5-е место среди соперников, в число которых входили и нынешние финалисты чемпионата России.

— У вас тогда играли Александр Распопин из «Синтеза» и спортсмен с редкой для водного поло фамилией Мехманкулов.

Ну Распопин сам прокопьевский, его ваш легендарный наставник Валерий Лелюх привез в Казань вслед за целой когортой своих учеников — Иванова, Романова, Черных и т. д. Причем Распопин играл за нас, не будучи военнообязанным, как вольнонаемный, а закончив со спортом, занялся бизнесом, связанным со строительством, когда во времена позднего СССР в стране начало развиваться кооперативное движение. Потом у меня в команде срочную службу отслужили Рустем Юмаев, позже перебравшийся в Каунас, Азиз Мехманкулов — наш друг из Средней Азии, поскольку из ташкентского «Мехмата» мы призвали Тутушкина, позже Мехманкулова, Лощинина.

— Теперь я понимаю, где узбекистанцы проходили воинскую службу, поскольку позже их стали массово призывать в московское «Динамо», как Олега Пузанкова, вашего коллегу по тренерскому цеху юниорской сборной Сергея Воронина.

— Вот в сезоне 1986 года, по итогам которого мы завоевали путевку в высшую лигу, среди наших конкурентов был «Мехнат», упомянутые СКА из Минска и волгоградский «Спартак», а также команды Кишинева, Каунаса, которые на удивление хорошо провели тот чемпионат. До последнего тура не было понятно, кто завоюет путевку в «вышку», но в решающий момент мы свой поединок выиграли, а еще три конкурента нет, и осуществилась наша мечта с попаданием в высшую лигу.

«В сезоне 1986 года, по итогам которого мы завоевали путевку в высшую лигу». предоставлено СК «Синтез»

— Причем для Севастополя на тот момент вы были практически «вторым, после Бога», поскольку в городе тогда работал с футбольной «Атлантикой» легендарный Анатолий Заяев, и то он успел покинуть клуб, перейдя на работу в симферопольскую «Таврию».

— Заяева я не застал, но прекрасно знаю больше всего как сильного администратора. Хотя «Атлантика» никогда выше уровня второй лиги не поднималась, а СК КЧФ был в первой, а с 1986 года в высшей лиге чемпионата СССР. Чтобы оценить его уровень, отмечу, что я успел поучаствовать в международных соревнованиях, соответственно в «Динамиаде» и в Кубке международного спортивного союза железнодорожников. В «Динамиаде» сборная СССР была составлена на базе алма-атинского «Динамо», с двумя ее игроками Котенко и Ложкиным я ранее выигрывал первенство Европы. И мы на равных боролись с соперниками из Венгрии, с двумя олимпийскими чемпионами Монреаля. С харьковским «Локомотивом» мы на равных боролись с румынским «Стяуа» и очередной командой из Венгрии — с олимпийским чемпионом Дьердем Хоркаи. А Алма-Ата и Харьков на тот момент были далеко не сильнейшими в СССР.

Помимо того, во времена СССР кураторами нашей команды выступали и город федерального назначения Севастополь, и Крымская область, и Краснознаменная черноморская флотилия. Это давало широчайшие возможности по привлечению игроков в команду, ограниченные только наличием других армейских и динамовских команд, о которых я говорил.

«В 1992 году перед Играми в Барселоне, в Севастополь для проведения товарищеских матчей приезжала сборная СНГ»

— И эти возможности помогли вам привлечь в команду сразу трех «татар» Ирека Зиннурова, Олега Владимирова и Игоря Горбача.

— Если честно, я хотел четверых, еще и Олега Ухова, но только облизнулся на него, поскольку его делегировали служить в бакинский ККФ. А трое остальных приехали служить в разные годы призыва и собрались вместе в высшей лиге. Правда, Владимирову на тот момент было всего 20, а это наш основной голкипер, Горбачу — 19, плюс названные мной Кебало — 19, Шайдаков, а также Кирсанов, Нечаев — им по 20 лет. Потом были призваны Зиннуров, который еще моложе, Эдуард Николаев из Киришей, вратарь Алексей Егоров из Пензы, Виталий Хальчицкий из Белоруссии, которые были чуть постарше. Но Егоров отыграл только год, как его переманили во львовское «Динамо».

— В скором будущем это бронзовые призеры чемпионата страны, Берендюга, Прокопчук, Смирнов из сборной СССР, будущая легенда словацкого водного поло Харин, логично было желание стать их партнером.

— А мы их вскоре обыграли, и с Хариным, и с более молодыми Скуратовым, Потульницким, Рождественским.

Спортивный клуб КЧФ. предоставлено СК «Синтез»

— Это, наверное, самый лучший по итогу ваш сезон в чемпионате страны, когда команда заняла 4-е место, разгромив в столице «Москвич», а затем дважды уступив ему дома.

— Вы вспоминаете 1991 год, когда уже дело шло к развалу Союза, в призерах не хотели видеть команду, которая уже одной ногой находится в другой стране. В итоге мы два матча проиграли в один мяч. Если бы сохранился СССР, имея таких кураторов, которых я называл, все зависело бы от нас самих. Но когда страна делилась на части, ситуация поменялась, и тогда была такая политика.

— В вашей тренерской карьере была работа на Олимпиаде-1996, единственной для Украины в водном поло и одной из двух, если еще вспоминать женский гандбольный турнир 2004 года.

— Тогда под моим началом собрались пять игроков из Севастополя — это Владимиров, Горбач, Кебало, Хальчицкий, экс-бакинец Солодун. А в составе клубной команды были еще Эдуард Николаев, Ирек Зиннуров, который отказался от украинского паспорта. А ранее, в 1992 году, перед Олимпиадой в Барселоне, к нам в Севастополь для проведения товарищеских матчей приезжала сборная СНГ, которой мы оказали достойное сопротивление, это при том, что от нас в ту сборную никто не попал, а она финишировала на Играх третьей.

(Окончание следует)

