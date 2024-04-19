«Бумага» все еще бьет «цифру»

Издательство АСТ подвело итоги 2023 года в направлении нон-фикшен

Фото: Предоставлено пресс-службой издательства АСТ

Издательство АСТ — одно из крупнейших в России, входит в издательскую группу Олега Новикова «Эксмо-АСТ». На сегодняшний день у АСТ более 20 импринтов, среди которых «Редакция Елены Шубиной», Corpus, Mainstream, «Малыш», Lingua, «Кладезь» и другие. На этой неделе направление «АСТ нон-фикшен» подвело итоги 2023 года.

«Бумага» и традиционные книжные держат позиции

Как следует из названия, «АСТ нон-фикшен» занимается научно-популярной литературой разных направлений. Судя по данным, которые огласила директор департамента Евгения Ларина, читатели предпочитают такие книги в бумаге, а не в цифровой версии. В 2023 году доля проданных в «бумаге» книг составила 90%, а в «цифре» — всего лишь 10%. Но самую большую динамику роста показали вовсе не печатные и не электронные версии книг, а аудио. Этот сегмент вырос на 163% по сравнению с 2022 годом. Электронные книги выросли на 129%. Динамика роста бумажных книг составила 138,5%. В 2023 году «АСТ нон-фикшен» выпустил больше новинок — 2500, это плюс 130% по сравнению с предыдущим периодом.

Основная доля продаж пришлась на традиционные книжные магазины и офлайновые точки (57%). Реализация книг через маркетплейсы хоть и выросла с 33% в 2022 году до 43% в 2023 году, но пока еще потеснила классические магазины в случае с «АСТ нон-фикшен». Основные продажи в маркетплейсах делят два крупных игрока — Ozon (38%) и Wildberries (62%). При этом динамика продаж по сравнению с прошлым периодом почти одинаковая: Ozon вырос на 167%, а Wildberries — на 173%.

Директор департамента «АСТ нон-фикшен» Евгения Ларина. Предоставлено пресс-службой издательства АСТ

«На Wildberries лучше, чем на Ozon, продается эзотерика и психология, в том числе книги по воспитанию детей, потому что такова структура аудитории. На Ozon лучше идут книги по искусству и истории, более серьезная литература», — прокомментировала Евгения Ларина.

Психология, эзотерика и филология — драйверы научно-популярных книг

Самая большая ниша — это психология (+118,1%), впрочем, как и на всем рынке прикладной литературы. На втором месте — эзотерика (+151,1%), затем идут филологические науки (+119,7%). «Эзотерика растет быстрее. Сейчас это называют «умной эзотерикой», такая смесь с психологией. Это способ по-другому познать мир, новый взгляд и т. д. И естественно, сюда входят карты Таро. Они сейчас занимают основную долю в нише эзотерической литературы», — объяснила Ларина.

«Домоводство, строительство, сад, огород», «кулинария» и «литература на английском языке» — три категории, которые показали максимальный рост по отношению к 2022 году. К примеру, динамика роста кулинарных книг составила 186,5%. «Сейчас в моде кулинарные книги по аниме и сериалам, так называемые фанатские книги. Обычно в них собраны рецепты из различных фан-групп», — рассказала Евгения Ларина. Книги по домоводству и околодомашней тематики выросли на 181,3%. Ларина связывает это с пандемией, когда люди были изолированы в своих квартира и когда вырос спрос на загородную недвижимость.

Лидером по динамике роста стала литература на английском языке (+669,8%). «Такой рост связан с тем, что раньше литература на иностранных языках привозилась из других стран, это были книги, выпущенные за границей. Сейчас в связи с политической обстановкой их ввоз прекратился, и мы начали выпускать зарубежную классику в России. Это по сути импортозамещение», — прокомментировала Ларина.

Топ-новинок направления «АСТ нон-фикшен» за 2023 год:

«Доказательная психосоматика» Тимофея Кармацкого;

«Осознанная кулинария» Дарьи Третьяковой и Дарьи Савельевой;

«Сказочный мир шута» Андрея Князева;

«Растущие в темноте» Екатерины Кузнецовой;

«Тактическая медицина» Артема Катулина;

«Нимб и крест» Дмитрия Антонова;

«Рецепты из аниме. Итадакимас» Иори Танака;

«Обнимашки с Мурозданием» Зои Арефьевой;

«Посредник между мирами живых и мертвых» Влада Череватого;

«Главная книга владельца собаки» Татьяны Романовой.

Фольклор, книга в подарок, нон-фикшен по кинематографу — ключевые тренды бумажных книг

Евгения Ларина обратила внимание, что в 2023 году очень популярна стала тема фольклора и мифологии, прежде всего славянской. Это не только книги с легендами, но и разбор архетипов, и даже раскраски. «Это связано в том числе с успехом различных сериалов: начиная от «Вия» и заканчивая «Ведьмаком». Эти кинопроизведения подстегивают людей к тому, чтобы изучать не только мифологию Древней Греции, но и других стран и культур», — добавила Ларина.

Кстати, сериалы и фильмы подогревают интерес не только к мифологии. Любой успех в кинематографе способствует продажам книг со схожей тематикой. К примеру, популярность сериалов «Наследие» и «Медичи» привела к выпуску серии «Династия».

Кроме этого, рост показали книги в категории «Искусство». Сюда входит не только история искусства как такового, но и различные инструкции по обучению рисованию, скетчбуки, артбуки и раскраски для взрослых, а также изучение работ художников и альбомы.

Нам давно говорят, что лучший подарок — это книга, но, судя по данным «АСТ нон-фикшен», тренд появился только в 2023 году. По словам Евгении Лариной, люди стали больше покупать коллекционные книги с фотографиями, а также уделяют повышенное внимание тактильным ощущениям от издания и его запаху.

Еще один тренд связан с очередным импортозамещением. В этот раз он коснулся книг по компьютерным технологиям. Если раньше основной процент произведений в этой категории приходился на иностранных авторов, то сейчас на рынке наблюдается рост российских писателей в этой тематике.

Книги про секс больше слушают, а не читают

Ведущую долю электронных и аудиокниг, как и в «бумаге», занимает психология и эзотерика. По словам Лариной, в десятку самых популярных направлений в «электронке» входят книги про секс. «Очень часто книги про секс в аудиоформате продаются лучше, чем в «бумаге». Наверное, людям не хочется читать в метро такую литературу», — прокомментировала эту тенденцию Ларина.

Но электронный и аудиоформат сильно проигрывают, когда речь идет о книгах с большим количеством графики, таблиц и схем. Пока это большая проблема для издательств. На сегодняшний день нет решения, как эту информацию удобно адаптировать для электронных книг и тем более для аудио.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».