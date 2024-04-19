Гид по улице Япеева: монахини, золотошвеи и земства

Прогулка по Поперечно-Казанской. Часть 4-я

Фото: Радиф Кашапов

Сквозь дома на Япеева просматривается Казанский Богородицкий монастырь — в него можно попасть и отсюда. Ближе к Большой Красной и Карла Маркса улица все больше приобретает черты сталинского ампира, который по казанской традиции спокойно сосуществует в характерной для столицы эклектике рубежа XIX—XX веков.



Никольский корпус (Япеева, 11/1, литер 1)

Да, значительная часть Богородицкого монастыря адресно относится к улице Япеева. Стоящий за 39-й школой Никольский корпус, он же корпус для монахинь, он же сестринский, как и расположенный на другой стороне от церкви Николы Тульского настоятельский корпус проектировал губернский архитектор Яков Шелковников, скончавшийся в 1809 году (напомним, что стоящий неподалеку Тюремный замок — тоже его работа). На выпускника Петербургской академии художеств, у которого был свой (нереализованный) проект ансамбля монастыря, конечно, влиял возводившийся в то время в столице Казанский собор, которая в свою очередь вдохновлялась собором Святого Петра в Риме.

Настоятельский строили в 1810—1832-м, сестринский — в 1832—1843 годах. Бывший тогда губернским архитектором Фома Петонди внес свои правки. Кстати, вскоре Петонди на 10 лет уехал в Петербург, но потом вернулся.

Монахини здесь жили до 1929—1930-х. К примеру, в 1916-м здесь обитали 479 насельниц, включая 65 монахинь. Уже в 1920-м часть монастыря отдали под студенческое общежитие, а потом насельниц начали выселять, в частности в Петропавловский собор. Последняя настоятельница, Рахиль (Анна Гавриловна Ершова), утвержденная на этой должности в 1918 году, жила с двумя послушницами на улице Ново-Горшечной (Бутлерова) в доме №13, который принадлежал купцу Ивану Семеновичу Кривоносову. Сейчас этого здания нет.

В советское время в корпусе жили уже обычные люди.

Сестринский корпус Богородицкого монастыря. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Здание церковно-приходской школы (Япеева, 9б)

Двухэтажное здание построено в 1895—1896 годах в память об императоре Александре III. Проектировал его Федор Малиновский. При монастыре работал приют — его воспитанники и составляли в основном ученический состав. Сначала это было женское начальное училище с рукодельными мастерскими, в 1867 было преобразовано в рукодельную школу, а в 1889-м — в церковно-приходскую школу. Среди учениц были и будущие настоятельницы монастыря. Также в здании располагалась золотошвейная мастерская.

Церковно-приходская школа Богородицкого монастыря. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Отдел полиции №16 (Япеева, 8/9)

Бывшее здание Губернской земской управы, построенное в 1876 году с мотивами готической романтики. Исполнительный орган Казанского губернского земского собрания учредили в конце декабря 1865 года (через год после земской реформы и создания системы местного самоуправления). Управа проработала до 1 апреля 1918-го. Она занималась строительством и содержанием школ и больниц, устройством путей сообщения, санитарной ситуацией, торговлей и промышленностью, поддерживала профессиональные общественные организации.



Среди проведенных ею мероприятий можно встретить, скажем, зимний автомобильный пробег по грунтовой дороге на Оренбургском почтовом тракте Казань — Лаишево — Шуран в 1914 году. В гонках в 15-й градусный мороз от Казанского газового завода (в районе улиц Ипподромной и Газовой) участвовали «мерседес», «кейс», «форд», «опель», «студебеккер» и «лорель», которые проехали 80 верст. А победил купец Николай Молотков на «кейсе», рекордное время — 1 час 31 минута.

Отделение полиции №16. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Первое общежитие КАИ (Большая Красная, 7)

Дом для студентов на 383 человека строили в 1935—1937 годах по проекту Ивана Чернядьева из архитектурно-планировочной мастерской Казанского горсовета, который через год стал главным архитектором Казани. В том же 1937-м он с коллегами заканчивал клуб Меховщиков на месте Борисоглебской церкви. Также Чернядьев построил общежитие на Гоголя, 16 и дом для профессорско-преподавательского состава КХТИ на Достоевского, 79а.

Первое общежитие КАИ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Занятное здание находится в пределах монастыря. Тут и классика, и элементы конструктивизма, и даже немного модерна. После Великой Отечественной войны Чернядьев, как главный архитектор, преобразовывал Челябинск, соединив лес и центр и застроив его советским ампиром.

Раньше на крыльце на углу стояли две гипсовые фигуры летчика и парашютистки с парашютом. Также у входной группы пропали светильники, деревянная дверь и балюстрада.

Еще одни памятник творчеству Чернядьева — трансформаторная будка на Большой Красной, 56/16, напротив седьмого здания КАИ.