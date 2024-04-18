Марина Хрипунова, телеканал «Домашний»: «Есть простые правила, которые позволяют удерживать зрителя»

О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, и о будущих проектах рассказывает генеральный директор телеканала «Домашний»

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Новый канал"

Сегодня «Домашний»* — один самых популярных российских каналов у женской аудитории нашей страны. Его любят за романтичность, доброту, возможность отвлечься от проблем, оригинальный контент и, конечно, за яркие премьеры. О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, а также о будущих проектах рассказывает генеральный директор телеканала Марина Хрипунова.

«Мы прекрасно понимаем, чем занимается работающая женщина, придя вечером домой»

— Марина, вы впервые в Казани?

— Я в Казани не первый раз, ежегодно мы с коллегами делаем большой пресс-тур по России для того, чтобы посмотреть крупнейшие города и «заземлиться». Мы хотим посмотреть, как выглядят города, наружная реклама, пообщаться посредством СМИ с местной аудиторией, увидеть, что носят девушки, какие категории рекламодателей здесь представлены. Еще мы изучаем возможность расширить географию съемок. У каждого города есть свой неповторимый облик и нам хочется свежей картинки. Вполне возможно, что Казань наши зрители тоже увидят в кадре.

— Чем сериалы «Домашнего» отличаются от сериалов других каналов?

— Мое глубочайшее убеждение, что многие каналы в какой-то момент ушли в отрыв от зрителей и стали самовыражаться. У меня, например, вгиковское образование, и я много смотрю контента углубленно и профессионально, но это не означает, что я должна нести его в массы. Я понимаю, что канал огромный, федеральный. Канал номер два**. И каждый раз, когда что-то сделала и выпустила в эфир, понимаю, что этот проект посмотрело несколько миллионов женщин. Степень ответственности очень высокая.

Довольно долгое время «Домашний» «донашивал» контент за другими каналами. То, что показывали Первый и «Россия 1», потом появлялось в эфире «Домашнего». Да, это имело какой-то успех, но как только мы стали делать свои истории, да еще в таком ощутимом количестве (я напомню, у нас 110 сериалов в год, это 4-, 8-,10-серийные истории), интерес к нам стал расти от года к году. К нам стала приходить премиальная для рекламодателей молодая аудитория.

И второй момент — мы четко сформулировали свою концепцию и озвучили ее в слогане. Сначала это было «Всегда для женщин», а потом «Главный женский». Как только стал максимально понятен посыл, у аудитории появилось четкое представление, что она увидит, нажав нашу 14-ю кнопку. И такое четкое позиционирование уникального торгового предложения ведет к тому, что костяк нашей аудитории, наши постоянные зрительницы, крепнет, их становится больше.

— Раскройте секрет успеха ваших мелодрам.

— У нас абсолютно точно нет снобизма, мы прекрасно понимаем, чем занимается работающая женщина, придя вечером домой. Она смотрит фоново, поэтому я всегда прошу продюсеров — любое действие, любое чувство всегда должно быть произнесено, артикулировано. Это не означает, что надо упрощать. Это означает, если ты грустишь — скажи об этом. Я же в этот момент, например, повернулась к холодильнику. Я утрирую, конечно, но нужно обязательно проговаривать всё.

Есть определенные крючки, которые повторяются: когда зрительница отвлеклась, ей должно быть понятно, что было до этого. То есть если герой изменил, то героиня во второй серии должна об этом с подругами поговорить. Есть простые правила, которые позволяют удерживать зрителя. Если зрительница отвлеклась на первой серии, она должна понять, о чем речь, если присоединилась на второй или третьей серии. Над этим мы работаем, это анализируем.

«Турецкие сериалы — это истории про чувства в чистом виде»

— Что зрители увидят в новом сезоне?

— Есть активные периоды, когда зрители больше всего смотрят телевизор, когда рекламодатели наиболее активны. Это, как правило, время с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. Следующий сезон начнется в сентябре, каждый будний день в вечернем прайме зрители увидят порядка 70 новых мелодрам. Все истории достойные, много закрученных сюжетов, очень бодрый «движок», поэтому совершенно точно их стоит смотреть. По выходным до конца года в эфире — «Великолепный век». А затем мы подобрали две новых современных турецких истории. Думаю, зрительницы не будут разочарованы.

— Ваш канал одним из первых начал показывать турецкие сериалы в нашей стране — до того, как это стало мейнстримом. Расскажите о специфике этого контента, в чем отличие от европейских и российских сериалов?

— Турецкие сериалы — это истории про чувства в чистом виде. Именно поэтому они так успешно показываются в десятках стран. В них, конечно, есть и социальный подтекст, и прочее, но они не в фокусе внимания, в отличие от, например, российских проектов. А тут — чувства, красивые и знойные мужчины, решительные девушки, безумная химия и электричество в кадре.

— Есть ли специфика в хронометраже, динамике повествования, визуальном ряде? Можете ли отметить другие интересные особенности турецкого контента?

— Безусловно, есть такая специфика, но турки научились снимать настолько популярные проекты, что постепенно стали делать еще одну версию, специально для дистрибуции в другие страны — у нее стандартный часовой хронометраж.

Что интересно и вызывает восхищение — такие вещи я даже ставлю в пример нашим продюсерам для производства собственного контента — это классные, просто отличные крючки в конце каждой серии и очень бодрое интро в начале сериала. Ты сразу погружаешься в историю и не можешь не смотреть. У главного героя или героини страдания начинаются в первые пять минут.

— Ваш личный топ-5 турецких сериалов — что обязательно посмотреть для понимания специфики?

— Назову три сериала: «Великолепный век», «Моя мама», «1001 ночь».

«Наша героиня должна выстрадать и заслужить счастье»

— Если говорить о ближайшем будущем, контент не поменяется, в эфире по-прежнему будут сериалы?

— Сама структура сетки канала не меняется: днем у нас программы — например, юридические, мистические, а вечером, в прайм-тайм — сериалы. Программирование «Домашнего» сильно отличается от других каналов.

У большинства каналов сериал идет неделю или две по несколько серий в день, у нас же абсолютно уникальный случай: один день — один сериал, четыре серии. И это очень сильно продвинуло нас вперед, поскольку позволило нивелировать риски. Допустим, женщина начала смотреть сериал в понедельник, он ей не понравился, и на две недели она вылетела из рейтинга. А в нашем случае она может включиться во вторник или в четверг.

Сама структура сетки не меняется, но жизнь вокруг нас меняется, какие-то нарративы, и мы не можем на них не реагировать. Вот, допустим, у нас до 2020 года была хорошая благополучная радостная жизнь, и сериалы были под эгидой «Сказочные мелодрамы». То есть девушка должна была встретить мужчину мечты и прожить прекрасную романтическую историю. А потом вокруг стало звучать: «Надо потерпеть, мы постараемся немного, и потом все будет хорошо». И мы переформатировались, теперь наша линейка мелодрам называется «Сквозь слезы к счастью». Наша героиня должна в начале сериала очень сильно пострадать от людей или обстоятельств, потом бороться — и в конце выстрадать и заслужить счастье.

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Интернет-газета «Реальное время»