У «Аммония» — Hitachi, а у «Алабуги» — GE: москвичи готовят энергетикам сервис ГТУ

AMCOR готов открыть завод по восстановлению западных ГТУ, но не может наладить кооперацию с казанскими предприятиями по литью для освоения новых изделий

Фото: Максим Платонов

«Энергетическая стратегия РФ до 2030 года изначально была нацелена на избавление зависимости от иностранных газотурбинных установок (ГПУ). Теперь мы ищем способы их замещения», — говорили о главных вызовах в энергетике на круглом столе, посвященном импортозамещению в энергетической отрасли в рамках форума TatEnergyExpo-2024. С предстоящим переходом татарстанских ТЭЦ на отечественные турбины выбрасывать в утиль General Electric, Siemens, Hitachi не собираются. Летом московская компания Amcor собирается открыть первую очередь завода по сервисному обслуживанию иностранных ГТУ, но взяться за освоение деталей не может из-за нежелания местных партнеров, посетовал в разговоре с «Реальным временем» управляющий проектом Никита Маркелов.



Два года без сервисного обслуживания

Отсутствие сервисного обслуживания иностранных газовых турбин и собственных технологий производства электротехнического оборудования остается одним из основных рисков в энергетической сфере, констатировал замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев на заседании круглого стола, посвященного импортозамещению в энергетике. Наиболее уязвимой оказалась большая генерация, где сложилась самая высокая зависимость от газотурбинных установок (близка к 60%, — прим. авт.).

Как известно, до сих пор генерирующие компании в стране стремились приобретать эффективные зарубежные ГТУ от General Electric, Siemens, Solar Turbines, Rolls-Royce, но после начала СВО западные партнеры разорвали отношения с ними, оставив без сервиса и запасных частей. В Татарстане оборудование зарубежных производителей эксплуатируется на всех Казанских ТЭЦ (эксплуатировали американские ГТУ General Electric) и на Лемаевской ПГУ («НКНХ») в Нижнекамске. В электросетевом хозяйстве доля импорта ниже, хотя есть необходимость замещения высоковольтных силовых трансформаторов. Тем не менее отечественного оборудования тут больше и повода для беспокойства нет, отметил Минибаев.



Вместо General Electric — московская «ДМЭнерджи»

Впрочем, татарстанские генераторы нашли способ заместить сервисное облуживание. По словам заместителя гендиректора — технического директора «Татэнерго» Ильгизара Гайфуллина, за несколько лет нашлось несколько российских компаний, которые сумели освоить новые технологии. Надежды энергетиков на увеличение межремонтного ресурса иностранных ГТУ связаны с предстоящим запуском завода «ДМЭнерджи». Судя по названию, он будет специализироваться на сервисе американских турбин General Electric, которые составляют основу парка российской генерации. Инвестором завода выступила московская группа компаний Amcor. Отечественная инжиниринговая компания специализируется на сервисном обслуживании и комплектации газотурбинных установок больше 10 лет.

После ухода из России западных партнеров компания защитила на инвестсовете РТ проект по созданию мощностей по ремонту и восстановлению оборудования стоимостью 350 млн рублей. В прошлом году компания провела капитальный ремонт трех газовых турбин мощностью 25 МВт, в этом году — бороскопическую инспекцию турбины на Казанской ТЭЦ-3 после 2 тысяч часов эксплуатации. А другая московская компания провела восстановительный ремонт лопаток.



«Турбина» обосновалась в Зеленодольске

Представитель «ДМЭнерджи» Егор Зубков сообщил, что летом этого года компания откроет первую очередь завода, где будут проводить самые необходимые операции по восстановлению ресурса ГТА, в перспективе — закрыть потребности генераторов в замене комплектующих газовых турбин. Он признал, что в условиях международных санкций поставки комплектующих затруднены и сервис ограничен. Между тем общий парк зарубежных газовых турбин в стране превышает 600 единиц, без учета ГПА, эксплуатируемых «Газпромом».



Первая очередь будущего завода откроется в промышленном парке «Турбина» в Зеленодольске, сообщил Егор Зубков. «ДМЭнерджи» стала резидентом ТОСЭР Зеленодольска, защитив свой проект на заседании инвестиционного совета год назад. Суммарный объем инвестиций в завод составит 350 млн рублей. Завод будет строиться в три этапа. По словам Егора Зубкова, первая очередь — это цех площадью 1,5 тысячи кв. м. «В условиях площадки будет осуществляться восстановительный цикл ремонта компонентов. Для этого закупается однокамерная вакуумная печь», — рассказал он.

Самый сложный — второй этап. Здесь планируется построить цех по выпуску запасных частей горячего тракта. Сейчас идет закупка оборудования. Среди них — техника для газового напыления, координатно-обрабатывающий центр, а также электронно-лучевые установки. Здесь будут отливаться лопатки для ГТУ, включая сопловые.

Отливки из СНГ

Но из-за невозможности наладить кооперацию внутри республики «ДМЭнерджи» собирается перенести отливки на мощности дружественных странах СНГ. «Определены предприятия из дружественных стран для отливок. Первые образцы отливок получены. Выпущена и разработана литейная оснастка», — рассказал Егор Зубков. По его словам, после этого компания собирается приступить к освоению агрегатов газовых турбин.

Позднее управляющий директор проекта Никита Маркелов пояснил «Реальному времени», почему не клеится кооперация внутри республики. «Сейчас создается новый промпарк «Турбина» на территории Зеленодольска. Он находится в непосредственной близости от зеленодольского предприятия. К сожалению, мы не взаимодействуем, но мы проявляем заинтересованность. Это уникальное предприятие обладает технологическими возможностями в части литья и механической обработки, нанесения покрытий. Пока что мы не взаимодействуем. Фронт работ, который мы могли бы закрывать в кооперации с ним, обширный, но пока не складывается», — посетовал он.

«У «Аммония» — Hitachi, а у «Алабуги» — GE. Рынок западных ГТУ большой не только в республике, он огромен в масштабе всей страны. Мы будем вести восстановление всей проточной части. Уникальность в том, что кто-то занимается просто сервисным обслуживанием по месту, кто-то отдельным восстановительным ремонтом, кто-то отдельно поставками комплектующих», добавил управляющий директор проекта Никита Маркелов.

По его словам, турбины малой мощности будут ремонтироваться с вывозом на завод, а индустриальные турбины — только по месту работы. «Большая генерация — ремонтируется без вывоза на производственный объект, но снимаются рабочие лопатки и в цеху производят восстановление», — пояснил он. Сейчас в России работает около четырех-пяти подобных сервисных предприятий, а в Татарстане — первый.

Заместитель гендиректора — технический директор «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин выразил желание, чтобы его мощности заработали быстрее.

«Актуально не только восстановление (лопаток), но и изготовление новых частей горячего тракта (рабочая часть ГТУ)», — указал он. По его словам, татарстанские компании хотели получить услуги не только по восстановлению лопаток, но « получить новые части горячего тракта», то есть хотели бы наладить локализацию деталей в республике. «По паровым турбинам вопрос решен, а по ГТУ остается», — переживает он.



Локализацию ведет и «Казанькомпрессормаш», который недалеко от промпарка строит цех для испытания техники со сжиженным газом. Об этом ранее рассказывал замдиректора по закупкам ККМ Александр Малецков.«В Зеленодольске и Казани ведется строительство еще двух испытательных стендов под очень крупный проект — под сжиженный природный газ. Мы вступили в новую историю, когда заказчикам требуется компрессорное оборудование, которое ранее в России не изготавливалось. Сейчас поставлять возможности нет, и мы начали изготавливать компрессор, который в принципе в стране никто не производил. Именно под это дело строятся отдельные испытательные станции».

