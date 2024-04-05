Анвар Гатиятуллин — второй татарин во главе «Ак Барса»?

И третий тренер, воспитанник челябинского хоккея, который может поработать в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В случае назначения новым наставником «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин станет третьим челябинцем во главе казанской команды, после Геннадия Цыгурова и Олега Знарка. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о потенциальном вожаке «Барсов», вспоминая его игровую и часть тренерской карьеры.

12 команд из 11 городов за всю карьеру

В КХЛ сейчас сложилась весьма странная ситуация, чем-то напоминающая завязку романа «12 стульев». Там в дворницкой Тихон, увидев Ипполита Матвеевича, воскликнул, что тот приехал из Парижа, чему будущий Киса активно возражал. Так и тут Казань и Новосибирск готовы воскликнуть: «Ба, тренер, из Канады». Все дело в том, что Анвар Гатиятуллин сейчас находится за океаном, даже обозначив место локации как Ванкувер, а в это время его ждут в двух университетских городах Поволжья и Сибири. В одном ждут, как соловей — лета, в другом, судя по высказываниям в соцсетях, как нежданного гостя, который хуже сами знаете кого. Но, понадеявшись на авось, мы все таки расскажем поподробнее об Анваре Рафаиловиче, который уже в какой раз возникает в качестве кандидата на место главного тренера казанского суперклуба.



В советские времена Анвара Гатиятуллина за его игровую карьеру назвали бы «летуном» либо «шабашником». Это время возникновения фарм-клубов, когда в один сезон можно было сыграть за две команды, что способствовало тому, что Гатиятуллин сменил 12 команд из 11 городов. Будучи воспитанником челябинского хоккея, Гатиятуллин даже по юношам побывал в трех командах, поработав с несколькими наставниками. Причем в хоккей с шайбой он пришел после занятий боксом, а спортивным увлечением отца — Рафаила Гизатовича — были лыжные гонки.

Первая детская команда Гатиятуллина «ГорОНО 14» объединилась с ЧИМЭСХ, Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, и только перед выпускным классом 16-летний Анвар попал в спортшколу знаменитого «Трактора».

В профессиональный хоккей Гатиятуллин «вкатился» после победы в первенстве России среди ДЮСШ, первом таком турнире сезонов 1992—1993 годов, а руководил этим возрастом Юрий Могильников, ветеран челябинского хоккея и тренерского ремесла. Могильников играл за «Звезду» из Чебаркуля, куда после его ухода делегировали Валерия Харламова и Александра Гусева, Могильников затем десять лет провел в сильнейшей команде Челябинска «Тракторе» и ушел оттуда в 1976 году, накануне завоевания родной командой бронзовых медалей чемпионата СССР. И да, в 1976 году родился Гатиятуллин.

Кстати, в этом же году прекратила свое существование, как отдельная штатная единица челябинская команда «Сельзхозвузовец», с 24-летней историей, игравшая на тот момент в первенстве коллективов физкультуры и подготовившая для советского хоккея такого тренера, как Сергей Михалев. Говорим мы об этом, потому что «Сельхозвузовец» и уже названный ЧИМЭСХ — это одна структура.

Партнерами Гатиятуллина по чемпионскому составу 1976 года рождения были среди прочих Александр Короболин, Илья Лапшин, Михаил Охотников, Дмитрий Тертышный. С Охотниковым Анвар Гатиятуллин поначалу был не разлей вода. Вместе начинали за «Мечел», представлявший челябинскую металлургию. Как принято говорить: один завод — одна команда, и, как ни странно, три названия (в советские времена «Металлург» из Челябинска, затем «Мечел», то есть «МЕталлург ЧЕЛябинск», а сейчас «Челмет», «ЧЕЛябинский МЕТаллург»). Немного поработали под руководством Николая Макарова, старшего брата звезды мирового хоккея Сергея Макарова, тоже очень приличного хоккеиста советских времен, после чего вместе же уехали в Златоуст (109 километров от Челябинска). Тамошняя команда «Таганай» — одна из самых старейших в Челябинской области, что любопытно, исторически куда более близкая «Трактору», чем, например, еще один областной сосед магнитогорский «Металлург». Кстати, в Златоусте Гатиятуллин с Охотниковым застали Дмитрия Тертышного, с кем выигрывали золото юниорского чемпионата России.

Гатиятуллин с партнерами первым сыграл против соотечественников

Под конец сезона в Златоусте Гатиятуллин и Охотников выезжают в финский Ювескюля, где занимают второе место в составе юниорской сборной страны на первенстве Европы. Главный тренер — Ян Каменецкий, широко известный в узких кругах специалист по юношескому и молодежному хоккею, среди подопечных которого Артем Анисимов из казанской «Итили», двое челябинцев, хоккеисты из Ангарска, Липецка, Орска, Ижевска (это два партнера Ильназа Загитова по «Ижстали» Дмитрий Мекешкин и Рамиль Сайфулин), и даже Донецка, и это самый знаменитый игрок этого года рождения Олег Твердовский.

Но наши парни уступили в финале Швеции, и транзитом через Златоуст в Челябинск вернулись два вице-чемпиона Европы. Руководство «Трактора» посмотрело на возмужавших парней и чуть приблизило их к основной команде, в этот раз отдав аренду в Миасс, местную команду «УралАЗ», Уральский автозавод. Эта командировка увеличила количество Тертышных в качестве партнеров по команде Гатиятуллина — еще и Алексей Тертышный, двоюродный брат Дмитрия. Он затем поработал в тренерском штабе Гатиятуллина в Челябинске. Кстати, в Миассе по три года поиграл и поработал главным тренером Валерий Знарок, отец Олега Знарка, только Валерий Петрович был футбольным наставником.

В 1995 году Гатиятуллин в составе российской молодежки на чемпионате мира в канадском городе Ред Дир, в котором россияне опережают своих прошлогодних обидчиков — шведов, но снова уступают в борьбе за первое место, теперь уже Канаде. Возглавлял россиян куда более известный в тренерском мире Игорь Дмитриев из «Крылья Советов», который, делая ставку на 1975 год рождения, все-таки пригласил в состав целый ряд игроков помоложе. Это и казанец Анисимов, и орчанин Епанчицев, и ангарец Клевакин, ижевец Сайфулин, и постоянный партнер Охотников. В составе молодежки Гатиятуллину и Охотникову удается то, чего избежал их наставник Могильников. Они стали партнерами по команде Харламова, правда, это сын Бориса Петровича — Александр. В целом, тот состав, это целый ряд нынешних тренеров уровня КХЛ — Илья Воробьев, Дмитрий Рябыкин и Николай Заварухин, нынешний наставник «Автомобилиста», в тренерском штабе которого работает еще один сборник Олег Ореховский. Плюс челябинец Александр Бойков, работавший в тренерском штабе Зинэтулы Билялетдинова.

Мир глобально менялся: Украина успела подняться из низших дивизионов до группы А, где проиграла России — 2:4. Это первое в истории хоккея противостояние на международном уровне сборных из бывшего СССР, чуть позже на юниорском первенстве Европы в группе А сыграет команда Белоруссии, но попадет в разные группы с россиянами.

Как хоккеист стал агроинженером

В матче группового этапа мы громим Германию 8:1, когда Гатиятуллин забил последнюю шайбу в матче, огорчив среди соперников Александра Серикова, немца с русскими корнями, ставшего четвертым бомбардиром МЧМ.

На следующий год Дмитриев в молодежке отказался от услуг Анисимова, Гатиятуллина, оставляя в команде Охотникова. Хотя и Гатиятуллин, и Охотников в том сезоне стали полноценными игроками «Трактора», а по его окончании Александр, отдыхая на озере Кисегач, сломав шею, прыгнув с понтона. Так в 1996 году Челябинск потерял одного из самых перспективных игроков того десятилетия.

Ставший инвалидом Охотников поступил на учебу в челябинский университет, а Гатиятуллин — в местную сельскохозяйственную академию, не самый, казалось бы, очевидный выбор для спортсменов при наличии в городе профильного спортивного института. Однако, вспомнив о том, что его командой в детские годы был ЧИМЭСХ, переименованный в ЧГАУ, Челябинский государственный агроинженерный университет, становится понятно, что сельхоз и в девяностые годы обладал очень приличной хоккейной дружиной под названием «Коммунальник ЧГАУ». Играющий тренер Борис Самусик, который тренировал Гатиятуллина в подростковом возрасте, плюс братья Шадрины, представитель хоккейного семейства Бородулиных. За эту команду Гатиятуллин не играл, но, будучи действующим студентом, Гатиятуллин участвовал на зимней Универсиаде 1997 года в южнокорейском Муджу.

Его партнер по студенческой сборной земляк Дмитрий Тертышный, два «Барса» Леонид Лабзов и Ремир Хайдаров, плюс старший брат Алексея Морозова — Валентин, с кем вместе играли по юниорской сборной. Руководит командой Валентин Гуреев, работающий попеременно с юниорскими-молодежными-студенческими сборными страны, и состав у команды будет в целом приличным, но займет всего лишь четвертое место.

Спустя два года Дмитрий Тертышный, проведя полноценный сезон в «Филадельфии флайерс», летом погибнет, отдыхая на канадском озере Оканаган. Казанец Ремир Хайдаров погибнет в 2012 году, сгорев на пожаре.



Тренерское каре

С 1997 по 2007 год у Гатиятуллина начнется кочевая жизнь по городам и командам: Тольятти, Москва, Омск, Нижний Новгород, снова Москва, снова Челябинск, Тюмень, Курган, Пермь...

Завершив в 31 год игровую карьеру, Гатиятуллин в спортшколе «Трактора» принял поначалу команду 2000 года рождения, причем тут произошло еще одно воссоединение с ровесником по спортшколе Ильей Лапшиным, с которым ранее вместе съездил в юниорскую команду США «Детройт Литтл Сизарс». Вместе они тренировали Илью Гатиятуллина, нынешнего игрока «Рубина» из Тюмени, города, где родился его младший брат Артемий. Правда, тогда местная команда называлась «Газовик». Сейчас Артемий находится в составе «Белых медведей».

Кстати, в том же 2000 году появился на свет и сын Дмитрия Тертышного, поскольку на момент его гибели жена Полина уже была беременной, и уже у вдовы родился сын Александр, который два сезона сыграл в МХЛ за «Белых медведей» из Челябинска.

В 2012 году Гатиятуллина перевели в молодежную команду «Белых медведей», через год он наконец-то окончил ЧГАУ, а в 2015 году дипломированный агроинженер был приглашен в тренерский штаб молодежной сборной под руководство Валерия Брагина. Снова Канада, только не Ред Дир, а Монреаль и Торонто, снова канадцы в финале, и снова поражение. Правда, из разряда тех, которые называют достойными, поскольку сборная уступала 1:5, а в заключительном периоде камбэчила, как приучил своих подопечных и российских болельщиков Валерий Брагин.

В 2018 году Гатиятуллина пригласили в тренерский штаб сборной России, который возглавлял Илья Воробьев, с кем 23 года ранее играли за молодежку. В штабе работали еще и Алексей Кудашов и Игорь Никитин, и тот тренерский штаб можно было бы переименовать в каре, на манер карточного покера, когда необходимо собрать четыре карты одной масти. В данном случае четыре кандидата на пост главного тренера «Ак Барса» в нынешнем межсезонье.

