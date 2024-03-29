Самый добродушный апокалипсис

LoveStar Андри Снайера Магнасона — это забавная, безумная и трогательная история о конце света

Фото: Динар Фатыхов

Возможно, многие из вас задавались вопросом, что ждет нас в будущем? Как будет выглядеть мир через десять, сто или тысячу лет? Появятся ли летающие автомобили, которые предсказывали писатели-фантасты еще в начале XX века? Построим ли мы колонию на Марсе? Захватят ли нашу планету инопланетяне? Будет ли вообще существовать Земля? Исландский писатель Андри Снайр Магнасон попытался заглянуть в будущее в своем романе LoveStar.

Роман LoveStar впервые был опубликован в 2002 году в Исландии. В 2012-м вышла английская версия книги, в 2017 году роман был переведен на французский язык, а затем на многие другие.

Безумный научно-фантастический мир Магнасона — это смесь книги Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» и мультсериала «Футурама». Вообще, книги в жанре научной фантастики нечасто можно встретить в исландской литературе. Некоторые писатели-фантасты считают, что LoveStar — это своего рода шутка Андри Снайра Магнасона. Действительно, LoveStar — забавный, немного сюрреалистичный и смешной, не до странности смешной, как «Автостопом по галактике». Роман Магнасона можно назвать странным, но только со знаком плюс.

При всей своей странности и забавности книга оказалась довольно серьезной, чтобы быть номинированной на престижные литературные премии. В 2013 году LoveStar получил специальный приз американской премии Филипа К. Дика, а в 2016 году — французскую премию «Гран-при Воображения». При этом Андри Снайра Магнасона нельзя назвать исключительно писателем-фантастом. Его в принципе тяжело вписать в какой-то один жанр. Он перескакивает на разные форматы, каждый раз предлагая своим читателям что-то новое. Магнасон писал стихи, детские книги и научно-популярную литературу. И все его произведения получили признания критиков. Но все-таки в таком разбросе жанров можно выделить нечто общее: все книги Магнасона связаны с окружающей средой.

В LoveStar электромагнитные волны нарушили инстинктивную навигационную систему животных. В результате арктические крачки начали гнездиться в Париже, а пчелы поселились в Чикаго, затопив его медом.

В романе LoveStar две центральные сюжетные линии. Одна начинается с некоего Лавстара, который летит в реактивном самолете и держит в руке драгоценное семя. Таким образом автор подчеркивает, что здесь происходит нечто драматическое. А также заявляет читателям, что жить Лавстару осталось всего несколько часов.

Лавстар — безумный ученый, команда которого изучает волны животных, использующихся для общения. Через эти волны он находит ключ к настоящей любви. Если почитать форумы с обсуждением этой книги, то можно найти ряд интересных догадок. В частности, читатели гадают, кто был прототипом Лавстара. Многие исландские читатели увидели в нем основателя биофармацевтической компании deCODE Genetics Кари Стефанссона из Рейкьявика. В Исландии он первым применил популяционную генетику для понимания изменений в последовательности человеческого генома. С другой стороны, название дочерней компании Лавстара iStar намекает на Стива Джобса (на момент написания книги основатель Apple был еще жив и восхищал проектами, которые должны изменить мир). Сегодня в безумном ученом Лавстаре можно увидеть не менее безумного американского визионера и бизнесмена Илона Маска, который, как и Лавстар, запускает ракеты в космос. Но его Магнасон точно не брал за прототип, в 2002 году о Маске знало не так много людей.

Компания Лавстара «ВПаре» с помощью излучаемых человеком волн может найти идеальную пару. Теперь не нужно страдать из-за расставаний и проходить через бюрократические бракоразводные процессы. Достаточно дождаться, когда человека «впарят», а дальше просто наслаждаться жизнью. Затем компания LoveStar расширяется и начинает заниматься маркетингом смерти. Подразделение LoveDeath в буквальном смысле отправляет умерших на небеса для загробной жизни на космических ракетах.

Постепенно жизнь на всей планете захватывает империя Лавстара, управляемая из его штаб-квартиры. Люди теряют свободу воли и амбиции, поскольку все, что им нужно, тут же приходит в качестве инструкции. Магнасон показывает весь ужас того, что сейчас называется таргетинговой рекламой и ретаргетингом. Люди становятся живым ходячим рекламным носителем и получают вознаграждение от рекламодателя за то, что выпаливают напоминания или «подогревают» целевую аудиторию всякий раз, когда потенциальный клиент находится поблизости. Это совершенно новый уровень персонализированного маркетинга.

Теперь бессмысленно искать партнера, потому что LoveStar гарантирует каждому его единственную настоящую любовь. Родителям не нужно беспокоиться о правильном воспитании детей, потому что в случае неудачи они могут заказать клона ребенка и начать все заново.

Никто не подвергает сомнению мудрость расчетов «ВПаре» или большинство других вторжений в личную жизнь со стороны LoveStar. Кажется, все складывается достаточно хорошо. И те, кто иногда задается вопросом, правильно ли они поступили, всегда могут обратиться к другому изобретению LoveStar — «Печальке». Она ответит, что произошло бы с человеком, если он принял другое решение, сделал другой выбор. И никому не кажется подозрительным, что «Печалька» всегда предрекает смерть, увечья или разрушение мира. Потому что людям не нужна правда, им нужно подтверждение, что они сделали правильный выбор.

Что же произойдет, если кто-то взбунтуется против системы? И это вторая сюжетная линия романа. Главный герой Индриди верит, что нашел любовь всей своей жизни самостоятельно, без компьютерного расчета от «ВПаре». Он счастлив со своей любимой девушкой Сигрид. Индриди отказывается расстаться с ней только потому, что какой-то компьютер посчитал их неидеальной парой. Проще говоря, роман LoveStar — это их история, об их борьбе против системы и за лучший мир. И вопрос в том, смогут ли они спасти его от разрушения?

Нельзя сказать, что Магнасон раскрыл все аспекты, которые требует жанр научной фантастики. Но он все равно рассказывает довольно хорошую историю. Приятный стиль, динамичный темп, и даже когда все это немного выходит за рамки понятного и начинает напоминать сюрреализм, история настолько добродушна (даже апокалипсис!), что читатель готов принять аллегорические излишества Магнасона. Чрезмерно странные и, возможно, не для всех, но определенно очаровательные.

Издательство: ИД «Городец»

Перевод: Игорь Мокин

Количество страниц: 384

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».