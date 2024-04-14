Невыносимая тяжесть бытия: причины депрессии и выход из нее

Усталость и печаль проходят, а депрессия лишает человека полноценной жизни

Диагноз «депрессия» встречается реже, чем мы употребляем это слово. Медицинское и бытовое определения спутаны. Стало принято называть все страхи, усталость из-за работы и кратковременное отсутствие желаний общим термином «депрессия». В то время как депрессия — это серьезное расстройство, которое обязательно надо лечить у врача. Об этом в новом выпуске проекта «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова беседовала с Ильей Семенновым, врачом-психиатром, психотерапевтом и популяризатором науки.

«Расстройство, а не состояние души»



Легкая психогенная депрессия, возникающая из-за внешних факторов, может пройти без помощи врача. Каждый человек в жизни переживал события, из-за которых сильно горевал и грустил, со временем же все возвращалось на круги своя. Но если время идет, а лучше не становится, стоит обратиться к врачу. «Депрессия — это все-таки расстройство, а не состояние души», — замечает Илья Семеннов.

Несмотря на дестигматизацию, к расстройству продолжают относиться несерьезно, не считая болезнью, тем более — поводом для обращения к врачу. Причем не только окружающие, но и сами больные. Человек в депрессии может услышать от окружающих массу неприятных вещей: обвинения в лени и потакании своим капризам, в нежелании взглянуть на жизнь позитивно. Эти упреки попадают в благодатную почву, поскольку депрессия «питается» виной, ложным стыдом и подавленностью. Самостоятельно выйти из этого состояния больной, как правило, не может, и состояние его неуклонно ухудшается.

— Норму от патологии можно отличить с помощью трех особенностей. Первое — выраженность субъективных симптомов. Я могу просто ходить и грустить, а могу быть в отчаянии, испытывать ощущение безвыходности, как будто ничего в жизни хорошего не было и нет. Второе — длительность. Если у плохого настроения нет конкретной причины и оно снижено в течение двух недель, большую часть дней в неделю и большую часть дня. Третье — негативное влияние на разные сферы жизни, значимое снижение функционирования, — рассказывает психиатр Илья Семеннов.

При разных видах депрессии симптомы отличаются, хотя есть общие признаки. Шесть классических симптомов: сниженное настроение, затрудненное мышление, снижение активности, нежелание что-либо делать — вставать утром с кровати, готовить, общаться, нарушения сна, изменение аппетита — он может как снижаться, так и, наоборот, повышаться.

Почему возникает депрессия?

Существуют разные факторы, которые влияют на появление депрессивного расстройства. И важный фактор среди них — биологический. Научно доказано, что у людей, склонных к депрессии, присутствуют нарушения в обмене нейромедиаторов.

Второй фактор — психологический. В этом случае выделяют сразу несколько причин: нарушение самооценки и самоуважения, когда человек считает себя недостойным признания окружающих. Отсутствие самоуважения компенсируется соответствующим поведением. Например, перфекционизм — принятие себя только тогда, когда все будет идеально. Все действия направлены только на достижение чего-то идеального: тела, проекта, выполненного без изъянов. Такое поведение приведет к эмоциональному истощению, потере психической энергии. Следующая причина психологического фактора — проблемы в близких отношениях.

Третий фактор — социальный. Сильное давление оказывает культ успешности, излишняя рациональность, стремление к идеальному благополучию. Ребенок впитывает эту культуру, взращивает ее внутри себя, а когда становится взрослым, принимает эти установки за истину и встраивает их в свое восприятие мира. Постоянное социальное сравнение усиливает давление на личность, что и вызывает депрессию.

Многое зависит от ресурсов человека

Почему у одних серотонин становится вдруг «дефицитным» или потеря работы провоцирует депрессию, а другие расстраиваются, но потом справляются с ситуацией? Многое зависит от ресурсов человека, особенностей его воспитания и черт характера. Мешают выйти из ситуации, к примеру, склонность к повышенной тревожности, критическое восприятие себя и окружающих, ригидность мышления (неготовность изменить свою позицию и отношение).

Вообще в группе риска — люди с наследственной предрасположенностью. Реализуется риск в течение жизни или нет, заранее неизвестно. А еще — люди, живущие в постоянном стрессе. Он истощает организм.

Статистика показывает, что женщины чаще подвержены депрессии, чем мужчины. Это связано с гормональными изменениями женского организма, сильной чувствительностью к изменениям окружающего мира. «Есть и культуральные особенности: в нашем обществе на женщин наложено очень много долженствований. Она должна и в карьере состояться, выйти замуж за очень хорошего человека, а еще ребенка родить, быть красивой, интересной. И организм здесь, конечно, тоже не справляется. Особенно если нет какой-то нормальной поддержки», — рассуждает Илья Семеннов.

Лечение и профилактика

— Выход из депрессии есть, и это хорошая новость. Он может быть разным. Многое зависит от возраста, тяжести и от того, какой по счету этот эпизод, — рассказывает Илья Семеннов. — Методов лечения два: медикаментозное и психотерапия. Человек заболел не только из-за какой-то биологической уязвимости, но из-за каких-то личных особенностей реагирования, стратегий совладания со стрессовыми факторами, убеждениями и правилами своей жизни. И когда мы отменим лекарства, факторы и личные особенности останутся, поэтому шанс, что депрессивный эпизод повторится — высок. Психотерапия позволяет поработать с личностными факторами, убеждениями и мыслями. Сделать так, чтобы человек стал более гибким, более стрессоустойчивым.

Чтобы помочь пациенту выйти из депрессии, психотерапевт устанавливает, чем вызвано текущее состояние. Когда убеждения скорректированы, жизненная ситуация воспринимается иначе. Все соответствует реальности. Человек перестает зависеть от чужого мнения, перестает бояться совершать ошибки. А также адекватно оценивает ситуацию.



— Лучше всего депрессию, конечно, профилактировать, — замечает Илья Семеннов. — Скучные и всем известные вещи очень хорошо работают и показывают реальный эффект. Это нормальный режим работы и отдыха. Правда, очень важно отдыхать. Важны физические нагрузки, хотя бы по 40 минут два-три раза в неделю. Не обязательно ходить в спортзал, главное, чтобы это был любимый спорт или хотя бы прогулки. Мы, люди, очень социальные. Во многом наше состояние зависит от отношений с другими людьми. Когда настроение ухудшается, часто нам хочется отгородиться от людей. Но важно потом к людям возвращаться, делиться тем, что с вами происходит. Важно просить о помощи или давать ее — это как раз то, что скрепляет, дает ощущение значимости, нужности, того, что в нашей жизни есть ценные для нас люди. Это не дает нам скатиться в какое-то ощущение одиночества или неполноценности. Еще фактор — уровень физического здоровья. Если есть какие-то хронические заболевания — важно себя поддерживать, потому что если у вас постоянно что-то болит, это вызывает беспокойство и негативные переживания. Ну и если вы замечаете, что в вашей жизни много долженствований — важно поработать с этим, чтобы их стало меньше.



Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала: «Тяжело, а что делать»