Россияне предпочли Египет Турции для летнего отдыха
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на летние туры в Египет у некоторых туроператоров вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Основными факторами, повлиявшими на выбор туристов, стали развитие гостиничной инфраструктуры в Египте и более доступные цены на отели с системой «все включено» по сравнению с турецкими курортами.
Напомним, что, по данным экспертов, большинство граждан предпочли путешествия по России, где Казань стала одним из самых популярных городов. В топе российских направлений также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург. За рубежом лидируют Стамбул, Дубай и Минск.
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