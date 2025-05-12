Россияне предпочли Египет Турции для летнего отдыха

Фото: Максим Платонов

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на летние туры в Египет у некоторых туроператоров вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Основными факторами, повлиявшими на выбор туристов, стали развитие гостиничной инфраструктуры в Египте и более доступные цены на отели с системой «все включено» по сравнению с турецкими курортами.

Напомним, что, по данным экспертов, большинство граждан предпочли путешествия по России, где Казань стала одним из самых популярных городов. В топе российских направлений также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург. За рубежом лидируют Стамбул, Дубай и Минск.

Матвей Гавриков