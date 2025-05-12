KazanForum соберет более 10 тыс. участников из 103 стран

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Казани пройдет форум «Россия — Исламский мир», который станет важной международной экономической платформой. Регистрация на мероприятие все еще открыта, и уже зарегистрировались гости из 103 стран, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что на форуме соберется более 10 тыс. участников, которые прошли проверку безопасности. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестразвития Татарстана Талия Минуллина.

Форум продолжает расширяться и в этом году включает около 200 мероприятий. Основная тема — «Цифровизация: новая реальность». Центральное пленарное заседание пройдет 16 мая, а во второй половине дня на площадке «Казань Экспо» состоится 141 деловая конференция.

предоставлено пресс-службой АИР

Организаторы выделили 20 ключевых направлений работы для формирования деловой программы. Кроме того, растет количество сателлитных мероприятий. В этом году к традиционным событиям добавятся:

форум торгово-промышленных палат исламских стран;

съезд генпрокуроров исламских стран;

конкурс молодых шеф-поваров;

фестиваль гастрономии исламских кухонь;

показ моды.

Также в рамках форума будут отмечены важные события, такие как:

день принятия ислама в Болгаре;

форум татарских религиозных деятелей.

Анастасия Фартыгина